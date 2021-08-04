5.000 TL maaş ile personel alımları başladı! İŞKUR'a nasıl kayıt olunur?

İŞKUR yaşanan bu zorlu süreçler amacıyla vatandaşların dertlerine bir nebze de olsa merhem olabilmek amacıyla iş imkanları sunmaya devam ediyor. Yeni yayına alınan iş ilanlarına bakılacak bulunduğu vakit aranan şartları yerine getiren herkes ister çevrimiçi ister en yakın İŞKUR şubelerine giderek müracaat yapabilecek ve 5.000 TL maaş ile istihdam fırsatları elde edecek. Peki; İŞKUR'a nasıl kayıt olabiliriz? İŞKUR'a nasıl kayıt olunur 2021? E-devletten İŞKUR'a nasıl kayıt yapılır? İŞKUR'a internetten nasıl kayıt yapılır? İŞKUR'a internet üzerinden başvuru yapılır mı? İŞKUR kayıt için ne gerekli? İşte detaylar...

İŞKUR 3 Ağustos personel alımı:

TÜRKSAT BT Büyük Veri Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021

TÜRKSAT BT Güvenlik Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021

TÜRKSAT BT Konfigürasyon Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021

TÜRKSAT BT Linux - Unix Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021

TÜRKSAT BT Mobil Yazılım Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021

TÜRKSAT BT Network Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021

TÜRKSAT BT Proje Yöneticisi – Akıllı Çözümler Alım İlanı 08.08.2021

TÜRKSAT BT Proje Yöneticisi Alım İlanı 08.08.2021

TÜRKSAT BT Veri Analiz Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021

TÜRKSAT BT Yazılım Geliştirme Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021

TÜRKSAT BT Yedekleme Sistem Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021

TÜRKSAT Mekanik İşler Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021

TÜRKSAT Pazarlama Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021

TÜRKSAT UH Ar-Ge Sistem Geliştirme Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021

TÜRKSAT UH Geolocation Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021

TÜRKSAT PERSONEL ALIMI İLANI BAŞVURU ŞARTLARI

Türksat A.Ş. personel alımı başvuru şartları şöyle:

Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması,

İyi derecede İngilizce yazar, okur ve konuşur olmak,

Haberleşme uyduları ve özellikleri hakkında genel bir bilgiye sahip olmak,

Stres ve kriz anlarında doğru karar verebilme yeteneğine sahip olmak,

Türkçeyi güzel ve etkili kullanmak,

Sistematik ve analitik çalışmaya yatkın,

Esnek çalışma saatlerine uygun,

Yüksekte çalışmaya engeli bulunmayan,

B sınıfı ehliyeti olan,

Yurt dışı seyahat engeli bulunmayan,

TÜRKSAT PERSONEL ALIM İLANLARINA BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?

İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden gerçekleştirmek istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

· Eğer İŞKUR kaydınızı çevrimiçi olarak yapıyorsanız, kurumun tanıttığı fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek amacıyla vereceğinizin bütün bilgilerinizin doğru ve kusursuz olmasına ilgi etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş amacıyla açılan en ideal iş ilanına daha basit şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

· Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının varolduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum vazifiyeti gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten gerçekleştirmek amacıyla;

· Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

· İŞKUR resmi sitesinde üst menüde tespit edilen "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.

· Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi basitçe yapabilirsiniz.

· Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size ideal olanını seçmelisiniz.

E-DEVLETTEN İŞKUR'A NASIL KAYIT YAPILIR?

İnternet üzerinden ise e-devlet'ten alabilirsiniz. Bunun için öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/iskur-kayit-belgesi linkine girin. e-devlet sistemine giriş yapmanız yeterli olacaktır.

İŞKUR'A İNTERNETTEN NASIL KAYIT YAPILIR?

İşkur'a elektronik ortamda internet üzerinden www.iskur.gov.tr adresi üzerinden kayıt olabilirsiniz. Ancak internet üzerinden İşkur'a kayıt olmak istemezseniz bulunduğunuz bölgedeki en yakın İşkur şubesine yani İşkur İl Müdürlüğüne giderek kayıt olabilirsiniz.

İŞKUR'A KAYIT İÇİN NE GEREKLİ?

İŞKUR Başvuruları İçin İstenen Belgeler