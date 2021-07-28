Temizlik, güvenlik görevlisi ve aşçı alımı yapılıyor! İşte başvuru şartları ve son 1 gün! 29 Temmuz İŞKUR güncel başvuru iş ilanları...

Temizlik, güvenlik görevlisi ve aşçı alımı için detaylar geliyor. Türkiye genelinden müracaat yapılacak olanlar amacıyla müracaat süreci başlıyor. Kamu kurumu sürekli emniyet görevlisi alımı ve temizlik personeli alımı gerçekletireceğini ilan etmişti. Başvuru işlemi 26 Temmuz 2021 ile 30 Temmuz 2021 tarihleri arasında İŞKUR İl Müdürlüklerine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden "İş Arayan" linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Duyurusu
Güvenlik Görevlisi Alımı 10 Kişi İçin Başvuru Şartları
Görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmaması gerekiyor.
Sınav başvurusunun son günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir.
5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik (silahlı) Kartına sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.).
Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm'den kısa boylu olmaması gerekmektedir.
Aşçı Yardımcısı Alımı 2 Kişi Başvuru Koşulları
Önlisans veya dengi okul mezunu olması gerekiyor.
Meslek Yüksek Okullarının ilgili bölümlerden mezun olduğunu belgelemek veya Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile diğer resmi kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikasına sahip olmak.
020 yılı KPSS (B grubu) sınavına girmiş olmak ve KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olması isteniyor.