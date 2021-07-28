Temizlik, güvenlik görevlisi ve aşçı alımı yapılıyor! İşte başvuru şartları ve son 1 gün! 29 Temmuz İŞKUR güncel başvuru iş ilanları...

Aşçı Yardımcısı Alımı 2 Kişi Başvuru Koşulları

Önlisans veya dengi okul mezunu olması gerekiyor.

Meslek Yüksek Okullarının ilgili bölümlerden mezun olduğunu belgelemek veya Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile diğer resmi kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikasına sahip olmak.

020 yılı KPSS (B grubu) sınavına girmiş olmak ve KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olması isteniyor.