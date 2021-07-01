Temmuz ayı KPSS'li KPSS şartsız 2021 kamu memur personel alımları başvuru şartları ve ilanlar! İşte alım yapılacak kadrolar

KPSS'li KPSS şartsız Temmuz ayı personel ve memur alım ilanları açıklandı. Bir çok kamu kurum veya kamu kuruluşu bünyesine merkezi atama veya açıktan atama yöntemi ile bünyesinde oluşan eksikliği veya yeni personel adayları için devamlı olarak memur personel alım ilanı yayımlamaktadırlar. Bu doğrultuda kamuya temmuz ayı memur personel alımları yapılacak ve eğitimini tamami tamamlamış ve artık hayata atılmak isteyen ve bir kariyer peşinde koşan adaylar Temmuz ayında iş sahibi olabililecek. Çünkü Temmuz ayında seçimlerin bitmesi ile birlikte bir çok kamu kurumu ve kamu kuruluşu bünyesine memur alımı ve personel alımı yapmaktadırlar.
ÖZEL ŞARTLAR:
Adaylardan genel şartlara ek olarak pozisyon seviyesine göre veya niteliğine göre özel şartlarda aranıyor. Buna göre adaylardan, Eğitim Şartı, Yaş şartı, KPSS, Yabancı Dil Sınavları gibi nitelikler aranmakta ve adayların puan durumlarına bakılarak yapılan sıralayama göre adaylara Giriş sınavı yapılıyor. Adayların bu Giriş sınavından başarılı olmaları durumunda başvuruları geçerli sayılarak kadroya alınıyorlar.
Eğitim Şartı: Adaylardın bu pozisyonlara başvuru yapabilmeleri için pozisyonuna göre belirtilen eğitim seviyesinde olmak zorundadırlar. Kamuya alımlar en az lise mezunu olarak yapılamktadır. Ayrıca Ön Lisans mezunu olanların İlgili yüksekokullardan mezun olmuş olmaları ve Üniversite mezunu olanlar ilgili Fakültelerin 4 yıllık eğitim veren kurumlarından mezun olmuş olmaları şarttır.