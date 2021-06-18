26. dönem POMEM eğitim sonu sınav sonuçları! POMEM eğitim sonu sınav sonuçları sorgulama ekranı!

26. dönem POMEM eğitim sonu sınav sonuçları! POMEM eğitim sonu sınav sonuçları, sınava giren adayların merak ettiği konulardan birisi oldu. 26. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınav sonuçları belli oldu. Peki; 26. dönem POMEM eğitim sonu sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
26. DÖNEM POMEM EĞİTİM SONU SINAV SONUÇLARI!
26. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitim-öğretim süresini başarıyla tamamlayıp, 15-17 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılan polis memurluğu kadrosuna aday memur olarak atanacaklara uygulanan eğitim sonu sınav sonuçlarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
27. DÖNEM SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
27. Dönem POMEM Giriş Sınavı Fiziki Yeterlilik Aşamasına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri açıklandı.
Polis Akademisi Başkanlığı 27. dönem POMEM giriş sınavı fiziki yeterlilik aşamasına katılacak adayların sınav yerleri açıklandı.
27. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Fiziki Yeterlilik aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adaylara Fiziki Yeterlilik Sınavı yapılacaktır.