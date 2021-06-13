14 Haziran güncel kamu ilanları - Kamuya en az lise mezunu ve 50-60 KPSS puan ile memur ve personel alım ilanı başvuru şartları!

Son dakika haberleri... Peş peşe personel ve memur alım ilanları için detaylar geliyor. Haziran ayı içerisinde kamu kurum ve kuruluşlar tarafından toplamda 3.699 memur ve personel alımı yapılacağı duyuruldu. Adaylar arasından en az lise mezunu olma ve KPSS 60 puan şartı aranıyor. Ayrıca ilan ile alım yapılacak kadrolardan başvuru şartlarına, başvuru tarihinde tüm merak edilen detaylar adaylar ile paylaşıldı. İşte 2021 Haziran ayı içerisinde memur ve personel alımı yapacak kamu kurum ve kuruluşları.. Özellikle erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak gerekiyor.
Haziran Ayında Memur ve Personel Alımı Yapacak Kurumlar!
Haziran ayı içerisinde Kamu Kurum ve Kuruluşlar tarafından toplamda 3.699 memur ve personel alımı yapılacağı duyuruldu. İşte resmi ilan metinleri;
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 3 Akademik Personel Alacak Alacak
İstanbul Üniversitesi 12 Öğretim Elemanı Alacak
Kastamonu Üniversitesi 34 Akademik Personel Alacak
Uşak Üniversitesi 11 Öğretim Elemanı Alacak
Uşak Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi Alacak
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı 9 Sözleşmeli Personel Alacak
Şarkışla Belediye Başkanlığı 5 Memur Alacak
Türk Akreditasyon Kurumu 11 Sözleşmeli Personel Alınacak