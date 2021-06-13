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    • Memurlar
    • 14.06.2021 08:33
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    • 14.06.2021 08:33
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    14 Haziran güncel kamu ilanları - Kamuya en az lise mezunu ve 50-60 KPSS puan ile memur ve personel alım ilanı başvuru şartları!

    ... Kamuya en en az lise mezunu ve en az KPSS 60 puan ile memur ve personel alım ilanlar ilan edilmeye devam ediyor. Toplamda 3.699 alım yapacağını duyuran kurumlar, başvuruya ilişkin detayların yer aldığı ilanları tek tek yayınladı. İşte 2021 Haziran ayı içerisinde memur ve personel alımı yapacak kamu kurum ve kuruluşları.. Özellikle erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

    takvim.com.tr
    Kamuya en az lise mezunu ve 50-60 KPSS puan ile memur ve personel alım ilanı başvuru şartları!

    Son dakika haberleri... Peş peşe personel ve memur alım ilanları için detaylar geliyor. Haziran ayı içerisinde kamu kurum ve kuruluşlar tarafından toplamda 3.699 memur ve personel alımı yapılacağı duyuruldu. Adaylar arasından en az lise mezunu olma ve KPSS 60 puan şartı aranıyor. Ayrıca ilan ile alım yapılacak kadrolardan başvuru şartlarına, başvuru tarihinde tüm merak edilen detaylar adaylar ile paylaşıldı. İşte 2021 Haziran ayı içerisinde memur ve personel alımı yapacak kamu kurum ve kuruluşları.. Özellikle erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak gerekiyor.

    Haziran Ayında Memur ve Personel Alımı Yapacak Kurumlar!

    Haziran ayı içerisinde Kamu Kurum ve Kuruluşlar tarafından toplamda 3.699 memur ve personel alımı yapılacağı duyuruldu. İşte resmi ilan metinleri;

    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 3 Akademik Personel Alacak Alacak

    İstanbul Üniversitesi 12 Öğretim Elemanı Alacak

    Kastamonu Üniversitesi 34 Akademik Personel Alacak

    Uşak Üniversitesi 11 Öğretim Elemanı Alacak

    Uşak Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi Alacak

    Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı 9 Sözleşmeli Personel Alacak

    Şarkışla Belediye Başkanlığı 5 Memur Alacak

    Türk Akreditasyon Kurumu 11 Sözleşmeli Personel Alınacak

        Kadıköy (Yalova) Belediye Başkanlığı 5 Memur Alacak

        Mersin Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 20 Memur Alacak

        Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi Alacak

        Akıncılar (Sivas) Belediye Başkanlığı 2 Memur Alacak

        Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1 Eski Hükümlü Işçi Alacak

        Osmaneli Belediye Başkanlığı 9 Memur Alacak

        İstanbul Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi Alacak

        Batman Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi Alacak

        Dicle Üniversitesi 99 Memur Alacak

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 36 Akademik Personel Alacak

        Giresun Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi Alacak

        Giresun Üniversitesi 1 Öğretim Elemanı Alacak

        Çankırı Karatekin Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi Alacak

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 30 Öğretim Üyesi Alacak

        Sakarya Üniversitesi 41 Öğretim Üyesi Alacak

        Yargıtay Başkanlığı 2 Memur Alacak

        Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1 Engelli İşçi Alacak

            Abdullah Gül Üniversitesi 9 Öğretim Elemanı Alacak

            Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi Alacak

            Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi Alacak

            Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlık 8 Personel Alacak

            Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Rute 41 Aday Araştırmacı Alacak

            Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Rute 21 Personel Alacak

            Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Tbae 1 Personel Alacak

            Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı 6 Adet Sözleşmeli Çözümleyici 3 Adet Sözleşmeli Programcı Alacak

            Trakya Üniversitesi 62 Sözleşmeli Personel Alacak

            Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 4 Öğretim Elemanı Alacak

            Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi Alacak

            Yıldız Teknik Üniversitesi 12 Araştırma Görevlisi Ve 2 Öğretim Görevlisi Alacak

            Karabük Üniversitesi 50 Öğretim Üyesi Alacak

            Artvin Çoruh Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi Alacak

            Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi Alacak

            Trabzon Üniversitesi 1 Öğretim Üyesi Alacak

            Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi Alacak

            İskenderun Teknik Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi Alacak

            Ege Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi Alacak

                Bartın Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi Alacak

                Akdeniz Üniversitesi 11 Sözleşmeli Personel Alacak

                Dışişleri Başkanlığı 1 Sözleşmeli Sekreter Alacak

                Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 24 Öğretim Üyesi Alacak

                Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 48 Öğretim Elemanı Alacak

                Gazi Üniversitesi 22 Öğretim Elemanı Alacak

                Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi Alacak

                Bursa Uludağ Üniversitesi 29 Öğretim Üyesi Alacak

                Samsun Üniversitesi 6 Öğretim Elemanı Alacak

                Kayseri Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi Alacak

                Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 250 Memur Alacak

                Orman Genel Müdürlüğü 2080 Geçici İşçi Alacak

                Orman Genel Müdürlüğü 3 Sürekli İşçi Alacak

                Türk Akreditasyon Kurumu 1 Sözleşmeli Personel Alacak

                İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 278 Zabıta Memur Alacak

                Gürçayır Belediye Başkanlığı 1 Memur Alacak

                Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı 50 Zabıta Memuru Alacak

                Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı 40 İtfaiye Eri Alacak

                Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı 10 İtfaiye Eri Alacak

                Osmangazi Belediye Başkanlığı 15 Memur Alacak

                Çevre Ve Şehircilik Başkanlığı 10 Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı Alacak

                    Başvuru Şartları Neler?

                    Kamu kurum ve kuruluşlar tarafından memur ve personel alımı genel başvuru şartları aşağıda belirtildiği üzere;

                    1. Türk vatandaşı olmak.

                    2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

                    3. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

                    4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

                    5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

                    6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

                    7. Yaptırılacak arşiv araştırması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

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                    Haberler Memurlar 14 Haziran güncel kamu ilanları - Kamuya en az lise mezunu ve 50-60 KPSS puan ile memur ve personel alım ilanı başvuru şartları!