Uzman çavuş, astsubay ve subay rütbesiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan askerler tayin yerlerini merak etmeye başladı. Bu konuda da Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılacak olan açıklama anbean takip ediliyor. Peki, TSK 2021 tayin yerleri açıklandı mı? Uzman çavuş, astsubay, subay tayin yerleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

TSK TAYİN YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Ancak tayinlerin bu ay belli olması bekleniyor. Konu hakkında bir son dakika gelişmesi yaşandığında haberimizde yer alacaktır.

İşte tayin yerleri hakkında yaşanan son gelişmeler;