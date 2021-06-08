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    • Memurlar
    • 08.06.2021 14:38
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    • 08.06.2021 14:38
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    TSK 2021 tayin yerleri açıklandı mı? Uzman çavuş, astsubay, subay ?

    Yeni ayın gelmesiyle MSB tayin yerleri merak edilmeye başlandı. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı komutanlıklar bünyesinde görev yapan binlerce rütbeli asker tayin yerleri hakkında yapılacak açıklamayı bekliyor. Haziran ayıyla birlikte resmi makamlardan yapılacak açıklama merakla bekleniyor. Peki, TSK 2021 tayin yerleri açıklandı mı? Uzman çavuş, astsubay, subay ? İşte detaylar...

    TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak?

    Uzman çavuş, astsubay ve subay rütbesiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan askerler tayin yerlerini merak etmeye başladı. Bu konuda da Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılacak olan açıklama anbean takip ediliyor. Peki, TSK 2021 tayin yerleri açıklandı mı? Uzman çavuş, astsubay, subay tayin yerleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    TSK TAYİN YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Ancak tayinlerin bu ay belli olması bekleniyor. Konu hakkında bir son dakika gelişmesi yaşandığında haberimizde yer alacaktır.

    İşte tayin yerleri hakkında yaşanan son gelişmeler;

    POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN YAPILDI?

    Emniyet Genel Müdürlüğünce 2021 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam (21.526) personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

    Bu doğrultuda;

    1'nci bölgeden 2'nci bölgeye (10.329) personelin,
    2'nci bölgeden 1'nci bölgeye (10.845) personelin,
    2'nci bölgeden 2'nci bölgeye (352) personelin atama işlemleri yapılmıştır.

        Polislerde zamandışı atamalar ise; genel atama ve mazeret atama dönemleriyle bağlı kalınmaksızın yönetmelikte yer alan nedenlerle senenin her ayında gerçekleşiyor.

        JANDARMA TAYİNLERİ NE ZAMAN YAPILDI?

        Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılacak olan ve 2021 yılı Genel Atamalarının açıklanmasının ardından, genellikle Haziran ayının en geç 15'ine kadar il bazında il içi tercih sistemi üzerinden personel tercih yapılmaktadır.

        Personel tercihlerinin ve atamaları en geç 25 Haziran ayı gibi sistem üzerinden sonuçlanması beklenmektedir. 2021 yılı için Haziran ayının 26 - 27'sı gibi ilişik kesme tarihi olarak belirleneceğini düşünülmektedir.
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            Haberler Memurlar TSK 2021 tayin yerleri açıklandı mı? Uzman çavuş, astsubay, subay tayin yerleri ne zaman açıklanacak?