4.000 ve 5.000 TL maaşla ikamet şartsız belediye memuru alımı için detaylar vatandaşları araştırmaya itti. Belediye memuru ve belediye emekçisi alımı için duyuru yayımlayan belediyelerin yayımladıkları alım ilanlarına müracaat yapacak adaylardan arz edilen başvuru şartlarını ana başlıkları ile paylaşıyoruz. Belediyelerde kontratlı personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu ilanların yapılması sonrasında şahısların CV'lerini belediyelere götürerek müracaatta bulunmaları gerekmektedir. Müracaatlar sırasında en fazla hassasiyet gösterilmesi gereken mevzulardan biri de müracaat etilen kısmın bireyin kalitelerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır.
Belediyelere KPSS şartsız kadrolar... 4.000 ve 5.000 TL maaşla...
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