Kamuya memur alımı için ilanlar yayımlandı. En az 50 KPSS Puanı ile 1069 memur alımı yapılacak. Bu anlamda İBB iki farklı ilan yayımladı. Yayımlanmış olan ilanlara göre 541 İtfaiye Eri Alımı ve 278 Zabıta Memuru alımı yapacak. En az lise mezunlarının başvuru yapabileceği ilan için adaylardan en az 60 KPSS puanı şartı aranacak. Kadın erkek adayların başvuru yapabileceği ilanlar için başvurular zabıta memuru kadrosunda 21-27 Haziran 2021 ve itfaiye eri İçin 25 Mayıs - 01 Haziran 2021 ta
11 KURUM 1069 MEMUR ALIMI YAPACAK!
Muğla Büyükşehir Belediyesi:
MBB bünyesine Memur Alımı yapacak. KPSS en az 50 puan ile 171 kişilik boş kadro ile memur alımı yapılacak olup alımlar, İtfaiye eri ve Zabıta memuru Alımı kadrolarında yapılacak. En az lise mezunu olan adayların başvuru yapabileceği söz konusu ilan ile 101 İtfaiye eri ve 70 Zabıta Memuru Alımı yapılacak. Başvurular 24 - 27 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Köprüköy Belediyesi:
KPSS en az 60 puan almış olmak şartı ile İlgili belediye toplamda 9 kişilik boş kadro ile 6 veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 1 Tekniker, 1 Mühendis alacak. KPSS 65 Puan ile 1 VHKİ alımı yapılacak. Başvurular 20 - 24 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Karapınar Belediyesi:
Belediye Zabıta Memuru alımı yapacak olup toplamda 7 kişilik kadro ile Ön Lisans mezunu adaylar içerisinden memur alımı yapılacak. Adayların KPSS'den en az 60 puan almış olmaları gereklidir.