Köprüköy Belediyesi:

KPSS en az 60 puan almış olmak şartı ile İlgili belediye toplamda 9 kişilik boş kadro ile 6 veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 1 Tekniker, 1 Mühendis alacak. KPSS 65 Puan ile 1 VHKİ alımı yapılacak. Başvurular 20 - 24 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Karapınar Belediyesi:

Belediye Zabıta Memuru alımı yapacak olup toplamda 7 kişilik kadro ile Ön Lisans mezunu adaylar içerisinden memur alımı yapılacak. Adayların KPSS'den en az 60 puan almış olmaları gereklidir.