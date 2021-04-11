Yaşanan bu zorlu günlerde vatandaşlar için İŞKUR aracılığı ile müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. 12 Nisan temizlik personel alımları sırasında KPSS şartı aranmadan en az ilkokul vatandaşlar arasından olacağı müjdesi geldi. Bu bağlamda hastanelere daimi temizlik personel alımları yapılacak. Temizlik Görevlisi, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, sorumlu olduğu alanlarda hijyenik kurallara uygun olarak toz alma, leke çıkarma, süpürme, paspaslama, parlatma, yıkama, cilalama, ovma, kazıma vb. temizlik ve bakım işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Onlarca ilde yapılacak
İŞKUR temizlik personel alımları için detaylar da belli oldu. Daimi temizlik personel alımları için vatandaşların belirli şartları da yerine getirmesi gerekiyor. Alım yapılacak iller belli oldu…İŞKUR daimi temizlik personel alımı hangi illerde yapılacağı belli oldu.
Bu iller;
Ankara
İzmir
Bursa
Muğla
Isparta
İstanbul olarak açıklandı
Şartlar belli oldu…
İŞKUR daimi temizlik personel alımı için hangi şartların açıklandığı belli oldu.
Bu şartlar;2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine,
Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.18 yaşını tamamlamak
İŞKUR üzerinde işsiz bir şekilde kayıtlı olmak
Kamu haklarında mahrum edilmemek