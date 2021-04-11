Görev ve İşlem Basamakları :

Temizlik Görevlisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Kullanılan makine ve ekipmanların bakımını sağlamak,

b) Çalışma alanını havalandırmak,

c) Çalışma alanındaki çöpleri toplamak,

d) Temizleme işlemlerinden zarar görebilecek eşya ve malzemelerin koruma önlemlerini almak,

e) Yüzey üzerindeki leke türünü ve yüzey özelliklerini belirlemek,