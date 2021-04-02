İŞKUR tarafından Nisan ayına girdiğimiz ilk günde müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Resmi internet sitesinde yeni ilanları yayına almaya başladı. Yayına aldığı son iş ilanı ile beraber kadın erkek fark etmeden KPSS şartı olmadan tam 65 bin personel alınacağına dair detaylara yer verildi. İŞKUR personel alım başvuruları yapmak isteyen vatandaşların İŞKUR üzerinde işsiz olarak kayıt olmaları gerekiyor. Bunun ardından tüm başvuru süreçleri online bir şekilde yapılacak.
İŞKUR personel alım başvuruları
İŞKUR personel alım başvuruları yapmak isteyen vatandaşların İŞKUR üzerinde işsiz olarak kayıt olmaları gerekiyor. Bunun ardından tüm başvuru süreçleri online bir şekilde yapılacak.
Online başvuru yapacak vatandaşların buraya tıklamaları ve gerekli formu doldurmaları yeterli olacaktır. Yüz yüze yapılan başvurular ya da gönderilen mailler ile başvurular geçersiz sayılacaktır.
İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?
İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.
• Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.
• Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;
• Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.
• İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.
• Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.
• Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.