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    • Memurlar
    • 02.04.2021 08:29
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    • 02.04.2021 10:01
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    tarafından müjde! Kadın, erkek fark etmeksizin KPSS şartı olmadan tam 65 bin personel alımı… İşte kadrolar

    tarafından Nisan ayına girdiğimiz ilk günlerde müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. İŞKUR resmi internet sitesinde yeni bültenleri yayına almaya başladı. Yayına aldığı son iş bülteni ile birlikte bayan erkek fark etmeden KPSS koşulu olmadan bütün 65 bin personel alınacağına dair ayrıntılara yer verildi.Bu müjdeli haberlerin ardından vatandaşlar hangi koşullar ile hangi şehirlerde ve kadrolarda alımların yapılacağı hakkında ayrıntıları araştırmaya başladı.  Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir.

    takvim.com.tr
    KPSS şartı olmadan tam 65 bin personel alımı… İşte kadrolar

    İŞKUR tarafından Nisan ayına girdiğimiz ilk günde müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Resmi internet sitesinde yeni ilanları yayına almaya başladı. Yayına aldığı son iş ilanı ile beraber kadın erkek fark etmeden KPSS şartı olmadan tam 65 bin personel alınacağına dair detaylara yer verildi. İŞKUR personel alım başvuruları yapmak isteyen vatandaşların İŞKUR üzerinde işsiz olarak kayıt olmaları gerekiyor. Bunun ardından tüm başvuru süreçleri online bir şekilde yapılacak.

    İŞKUR personel alım başvuruları

    İŞKUR personel alım başvuruları yapmak isteyen vatandaşların İŞKUR üzerinde işsiz olarak kayıt olmaları gerekiyor. Bunun ardından tüm başvuru süreçleri online bir şekilde yapılacak.

    Online başvuru yapacak vatandaşların buraya tıklamaları ve gerekli formu doldurmaları yeterli olacaktır. Yüz yüze yapılan başvurular ya da gönderilen mailler ile başvurular geçersiz sayılacaktır.

    İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?

    İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

    • Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

    • Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;

    • Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

    • İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.

    • Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

    • Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.

        İş arayanlar İŞKUR kayıt işlemleri için;

        • İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.

        • Karşınıza çıkan sayfada bulunan "Üyelik Sözleşmesi" kısmındaki tüm maddeleri dikkatlice okumalı ve daha sonra altında yer alan "Onaylıyorum" butonuna tıklayarak, onay vermelisiniz. Eğer onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" butonuna tıklayın. (Buraya tıklarsanız üyelik sayfasından çıkarsınız).

        • Üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra açılan sayfada "T.C. kimlik numarası", "isim," soy isim", "baba adı" ve "doğum tarihi" şeklindeki kimlik bilgilerinizi girmelisiniz.

        • Altta bulunan güvenlik kontrolü kısmındaki resimde yazan sayıları "Güvenlik Kontrolü" karşısındaki boş kutucuğa yazmalısınız.

        • En altta bulunan uyarıyı da okuduktan sonra sol yanında bulunan boş kutucuğa tıklayarak, işaretledikten sonra "İleri" butonuna tıklayarak, bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

        • Daha sonraki aşamada ise "Adres Bilgileri" ile tercih ettiğiniz "İletişim Bilgileri" kısımlarını doldurmalısınız. En son olarak sayfanın altında İŞKUR üyeliğiniz için özel bir şifre oluşturmalısınız.

        • Şifrenizi tekrar girdikten sonra kendinize bir "Güvenlik Sorusu" oluşturup, altındaki "Yanıtınız" karşısındaki kutucuğa da yanıtını yazmalısınız.

        • Son olarak en altta bulunan "Üyeliği Oluştur ve Devam Et butonuna tıklayarak İŞKUR kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz.
        İşveren İŞKUR kayıt işlemleri için;

        • İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İşveren" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.

        • Açılan sayfada "Tüzel Kişi Bilgileri" kısmını eksiksiz şekilde doldurmalısınız.

        • SGK Numarası-Aracı Kodu bilgilerini girdikten sonra karşısındaki "SGK Sicil Numaramı Doğrula" butonuna tıklamalısınız.

        • Şirket unvanını girmelisiniz.

        • Vergi no (şirketler için zorunlu), "Vergi Kimlik Numarası" bilgilerini girin.

        • Ana Faaliyet Grubu bilgisini, listeden seçin.

        • Alt Faaliyet Grubu bilgisini, listeden seçin.

        • "Kamu" ve "Özel" şeklinde "Yasal Durumu" seçin.

        • Kuruluş Tarihini girin.

        • Adres ve İletişim Bilgileri kısmını eksiksiz ve doğru şekilde doldurun.

        • En altta bulunan "İleri" butonuna tıklayarak, açılan sayfada tüzel kişilik hesap şifre işlemlerini de gerçekleştirdikten sonra İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

        İşverenler ve iş arayanlar İŞKUR kayıt işlemlerini bu şekilde hızlı ve kolay şekilde tamamlayabiliyor. Bu şekilde İŞKUR'un Türkiye genelinde sağladığı iş olanaklarından etkin biçimde faydalanabiliyor.
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        Haberler Memurlar İŞKUR tarafından müjde! Kadın, erkek fark etmeksizin KPSS şartı olmadan tam 65 bin personel alımı… İşte kadrolar