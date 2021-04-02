Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı yapıyor! Bakanlık adayları KPSS taban puanı esas alarak yarışma sınavına davet edecek. Bu noktada yayınlanan ilan ile merak edilen kadrolar ve kontenjan sayıları açıklandı. En az 6.500 TL maaş ile personel alımı yapılacağı ileri sürülüyor. Peki, Çevre ve Şehircilik bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Hangi kadrodan alım yapılacak? İşte detaylar...
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı alımı başvuru tarihi bakanlık tarafından (www.csb.gov.tr ve/veya https://personeldb.csb.gov.tr) internet adresi üzerinden ilerleyen bir tarihte duyurulacak. Tarihin paylaşılması ile detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,