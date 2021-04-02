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    • 02.04.2021 17:35
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    En az 6.500 TL maaş verilecek! personel alımı yapıyor! İşte kadro dağımı ve şartlar!

    merkez teşkilatında görevlendirmek üzere uzman yardımcısı alacağını duyurdu. Bakanlık adayları taban puanı esas alarak yarışma sınavına davet edecek. Bu noktada yayınlanan ilan ile merak edilen kadrolar ve kontenjan sayıları açıklandı. En az 6.500 TL maaş ile personel alımı yapılacağı ileri sürülüyor. Peki, neler? Hangi kadrodan alım yapılacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Bakanlık duyurdu: En az 6.500 TL maaş verilecek!

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı yapıyor! Bakanlık adayları KPSS taban puanı esas alarak yarışma sınavına davet edecek. Bu noktada yayınlanan ilan ile merak edilen kadrolar ve kontenjan sayıları açıklandı. En az 6.500 TL maaş ile personel alımı yapılacağı ileri sürülüyor. Peki, Çevre ve Şehircilik bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Hangi kadrodan alım yapılacak? İşte detaylar...

    BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı alımı başvuru tarihi bakanlık tarafından (www.csb.gov.tr ve/veya https://personeldb.csb.gov.tr) internet adresi üzerinden ilerleyen bir tarihte duyurulacak. Tarihin paylaşılması ile detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

    BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    a) Türk Vatandaşı olmak,
    b) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,


        c) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
        d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)
        e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

        ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı alımına başvuruda bulunabilmek için ilanda belirtilen alanlardan mezun olunması gerekiyor. Buna ek olarak Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) en az 70 puan almış olmak ve 35 yaşını doldurmamış olma şartları aranıyor.
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        Haberler Memurlar En az 6.500 TL maaş verilecek! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı yapıyor! İşte kadro dağımı ve şartlar!