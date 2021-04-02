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    • 02.04.2021 11:24
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    202 personel işçi alımı başladı! Başvuru şartları nedir? Öğretmen, psikolog, veteriner, mühendis...

    () tarafından personel alımı yapılacağı duyuruldu. tarafından yapılan açıklamada 6 farklı kadrodan toplamda 202 kamu personeli alımı yapılacağı belirtildi. 16 Nisan'da sona erecek olan başvurularda puanı şartı bulunuyor. Peki, ? Başvuru nasıl yapılır? Hangi kadrolardan alım yapılacak? KPSS puan şartı ne? İşte CTE 202 personel alımına ilişkin tüm bilgiler!

    takvim.com.tr
    CTE 202 personel işçi alımı başladı!

    Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından personel alımına ilişkin yeni bir ilan yayımlandı. Yyaınlanan ilan kapsamında, KPSS puan şartı ile farklı kadrolara 202 kamu personeli alımı yapılacağı belirtildi. Adalet Bakanlığı'nın resmi sitesinden personel alımına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav şartı" başlıklı Ek 2'nci maddesinin 8'inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda sözlü sınav ile aşağıda belirtilen unvan ve sayıda personel alımı yapılacaktır." Peki, CTE personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Hangi kadrolardan alım yapılacak? KPSS puan şartı ne? İşte detaylar...

    SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

    Adaylar, başvurularını 01.04.2021- 16.04.2021 tarihleri arasında saat 23:59'a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

    HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

    CTE sözleşmeli personel alımı yapacağı kadroları yayınlanan ilan ile belirtti. İşte alım yapılacak kadrolar;

    * Psikolog
    * Sosyal Çalışmacı
    * Veteriner
    * Fizyoterapist
    * Mühendis
    * Öğretmen

    BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?


    A) GENEL ŞARTLAR:

    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği gereğince adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

    a) Türk Vatandaşı olmak,
    b) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
    c) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
    d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)
    e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

        B) ÖZEL ŞARTLAR:

        1) Psikolog (Kadın) pozisyonuna başvuracak adaylar için;
        a) Psikoloji lisans programından mezun olmak,
        b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,
        c) Cinsiyeti kadın olmak.

        2) Psikolog (Erkek) pozisyonuna başvuracak adaylar için;
        a) Psikoloji lisans programından mezun olmak,
        b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,
        c) Cinsiyeti erkek olmak.

        3) Sosyal Çalışmacı (Kadın) pozisyonuna başvuracak adaylar için;
        a) Sosyal Hizmetler lisans programından mezun olmak,
        b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,
        c) Cinsiyeti kadın olmak.

        4) Sosyal Çalışmacı (Erkek) pozisyonuna başvuracak adaylar için;
        a) Sosyal Hizmetler lisans programından mezun olmak,
        b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,
        c) Cinsiyeti erkek olmak.


        5) Veteriner (Erkek) pozisyonuna başvuracak adaylar için;
        a) Veteriner lisans programından mezun olmak,
        b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,
        c) Cinsiyeti erkek olmak.

        6) Fizyoterapist (Erkek) pozisyonuna başvuracak adaylar için;
        a) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak,
        b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,
        c) Cinsiyeti erkek olmak.




        7) Mühendis (Erkek) (İnşaat Mühendisi) pozisyonuna başvuracak adaylar için;
        a) İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak,
        b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,


        c) Cinsiyeti erkek olmak.

        8) Öğretmen (Kadın) pozisyonuna başvuracak adaylar için;
        a) Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak,
        b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,
        c) Cinsiyeti kadın olmak.

        9) Öğretmen (Erkek) pozisyonuna başvuracak adaylar için;
        a) Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak,
        b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,
        c) Cinsiyeti erkek olmak.


        Not: Yukarıda yer alan unvanlara Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların denklik belgesini sistemde "Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

        SADECE BİR UNVAN İÇİN BAŞVURU YAPILACAK!

        Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir. Birden fazla unvana başvuru yapılması durumunda, yapılan tüm başvurular geçersiz sayılacak ve bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır. (Örneğin; öğretmen unvanına başvuru yapan bir aday, sosyal çalışmacı unvanına da başvuru yapması durumunda tüm başvuru işlemleri geçersiz sayılacaktır. Sınav başvurularının bitimine müteakip mükerrer başvurular tespit edilecek, mükerrer başvuru yapan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

            SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN YAPILACAK? SINAV KONULARI NELERDİR?

            Sözlü Sınav ve Sözlü Sınav Konuları
            a) Sözlü sınav;

            1) ilgilinin atanacağı pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi 40,
            2) Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
            3) Genel kültür 20,
            4) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.

            b) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.
            c) Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alması gerekir.

            NİHAİ BAŞARI LİSTESİ
            Nihai başarı listesi, adayların merkezi sınav ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanmak üzere oluşturulacaktır. Nihai başarı listesi Genel Müdürlüğümüz web sayfasından (https://cte.adalet.gov.tr) bilahare ilân edilecektir. Ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

            DİĞER HUSUSLAR
            Nihai başarı listesinde asil sırada yer alarak yerleştirilmeye hak kazanan adaylardan yerleştirmeye esas istenilecek belgeler ile yerleştirme yapılacak ceza infaz kurumları, tercih alma ve atama işlemlerine ilişkin hususlar Genel Müdürlüğümüz web sayfasından (https://cte.adalet.gov.tr) bilahare ilan edilecektir.
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            Haberler Memurlar CTE 202 personel işçi alımı başladı! Başvuru şartları nedir? Öğretmen, psikolog, veteriner, mühendis...