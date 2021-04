B) ÖZEL ŞARTLAR:



1) Psikolog (Kadın) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

a) Psikoloji lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

c) Cinsiyeti kadın olmak.



2) Psikolog (Erkek) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

a) Psikoloji lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

c) Cinsiyeti erkek olmak.



3) Sosyal Çalışmacı (Kadın) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

a) Sosyal Hizmetler lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

c) Cinsiyeti kadın olmak.



4) Sosyal Çalışmacı (Erkek) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

a) Sosyal Hizmetler lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

c) Cinsiyeti erkek olmak.