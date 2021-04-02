





7) Mühendis (Erkek) (İnşaat Mühendisi) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

a) İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,



c) Cinsiyeti erkek olmak.



8) Öğretmen (Kadın) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

a) Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

c) Cinsiyeti kadın olmak.



9) Öğretmen (Erkek) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

a) Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

c) Cinsiyeti erkek olmak.



Not: Yukarıda yer alan unvanlara Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların denklik belgesini sistemde "Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

SADECE BİR UNVAN İÇİN BAŞVURU YAPILACAK!

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir. Birden fazla unvana başvuru yapılması durumunda, yapılan tüm başvurular geçersiz sayılacak ve bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır. (Örneğin; öğretmen unvanına başvuru yapan bir aday, sosyal çalışmacı unvanına da başvuru yapması durumunda tüm başvuru işlemleri geçersiz sayılacaktır. Sınav başvurularının bitimine müteakip mükerrer başvurular tespit edilecek, mükerrer başvuru yapan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)