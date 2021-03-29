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    • Memurlar
    • 30.03.2021 07:39
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    • 30.03.2021 07:39
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    Onlarca ilde şartı olmadan en az ilkokul mezunu personel alımı başvuru şartları... ’dan 400 TL müjdesi!

    yayına aldığı son ilan ile beraber en az ilkokul mezunları arasından personel ve işçi alımları yapacağına dair müjdeli i verdi. şartı olmadan yapılacak alımlar için başvurular internet üzerinden online bir şekilde yapılacak. Tam 30 farklı ilde istihdam etmek üzere personel alımları yapılacağına dair detaylar gelmeye başladı. İŞKUR personel alımları sırasında günlük 108,68 TL ödeme yaparken sigorta ödemelerini de yapacak. Tüm vatandaşlar tarafından büyük merakla yapılan araştırmalar hız kazandı. Kişiler önce mesleki eğitim kurslarına katılacak ve ödeme alacaklar. Ardından da iş bulma fırsatlarını elde edecekler. Kurs içerisinde ne kadar ödeme yapılacağı ve vatandaşlar arasında aranan şartlar belli oldu.

    takvim.com.tr
    İŞKUR’dan 400 tl müjdesi! Onlarca ilde kpss şartı olmadan...

    İŞKUR yayına aldığı son duyuru ile birlikte en az ilkokul mezunları arasından personel ve işçilerin alımları yapacağına dair müjdeli haberleri verdi. KPSS koşulu olmadan yapılacak alımlar için müracaatlar internet üzerinden online bir biçimde yapılacak. Bütün 30 değişik şehirde istihdam etmek üzere personel alımları yapılacağına dair ayrıntılar gelmeye başladı. İŞKUR personel alımları sırasında günlük 108,68 TL ödeme yaparken sigorta ödemelerini de yapacak. İşkur iş başı eğitim programları başvuru yapmak isteyen vatandaşlar işkur resmi internet sitesi üzerinden online bir şekilde yapacaklar.

    Kurs sürecinde yapılacak ödemeler…

    İŞKUR işçi ve personel alımları sırasında kurslara katılım sağlayan vatandaşlar için zaruri gider ödemesi yapacak. Kime, hangi dala, hangi şartlar ile ne kadar maaş vereceği belli oldu.

    İşkur tarafından yapılacak olan ödemeler;

    İş arayan vatandaşlar için yapılacak günlük olarak zaruri gider ödemesi 108,68 TL

    Öğrenciler için yapılacak günlük olarak zaruri gider ödemesi 81,51 TL

    Kısa çalışma ödeneği alan vatandaşlar için yapılacak günlük olarak zaruri gider ödemesi 54,34 TL

        0 ila 15 yaş arasında çocukları olan ve işte anne projesi içerisinde yer alan vatandaşlar için yapılacak günlük olarak zaruri gider ödemesi 110 TL,

        Geleceğin meslekleri kategorisinde yer alan vatandaşlar için yapılacak günlük olarak zaruri gider ödemesi 115 TL,

        İmalat sektöründe yer alan programlarda yer alan ve 0 ila 2 yaş arasında çocukları olanlar için aylık 400 TL bakım destekleri

        Genel sağlık sigorta ödemeleri

        İş kazası ya da meslek hastalıkları için başlara gelen her şey kurum tarafından iş başı eğitim süreci içerisinde karşılanır.

        Kurslara katılım için aranan şartlar

        İşkur iş başı eğitim kurslarına katılmak için aranan şartları açıkladı. Bu şartlar;TC vatandaşı olmak

        En az 15 yaşında olmak

        İşkur üzerinde işsiz bir şekilde kayıt olmak

        Emekli aylığı almıyor olmak

        İş veren vatandaşların bir ya da ikinci dereceden akrabaları olmadıkları gibi eş ya da kan hısımları da olmamak

            Program başlamasına son üç ay kala süreç içerisinde iş veren vatandaşların iş başı eğitim programları ile çalışmamış olmak

            Program başlamasına son bir ay kala süreç içerisinde uzun vadeli SGK prim ödemesi olmamak

            İş ve meslek danışmanlık hizmetleri almak

            Bunların yanı sıra öğrenciler, dul ya da yetim maaşları alanlar, kendi isteklerine bağlı bir şekilde sigorta ödemesi yapanlar, sosyal yardım almaya devam eden vatandaşlar da iş başı eğitim programları içerisinde yer alabilirler.
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            Haberler Memurlar Onlarca ilde KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunu personel alımı başvuru şartları... İŞKUR’dan 400 TL müjdesi!