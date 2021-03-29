İŞKUR yayına aldığı son duyuru ile birlikte en az ilkokul mezunları arasından personel ve işçilerin alımları yapacağına dair müjdeli haberleri verdi. KPSS koşulu olmadan yapılacak alımlar için müracaatlar internet üzerinden online bir biçimde yapılacak. Bütün 30 değişik şehirde istihdam etmek üzere personel alımları yapılacağına dair ayrıntılar gelmeye başladı. İŞKUR personel alımları sırasında günlük 108,68 TL ödeme yaparken sigorta ödemelerini de yapacak. İşkur iş başı eğitim programları başvuru yapmak isteyen vatandaşlar işkur resmi internet sitesi üzerinden online bir şekilde yapacaklar.