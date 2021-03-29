İŞKUR, işsiz olanlara mesleksel eğitim kursları ile iş sahibi yapmayı sağlıyor. İŞKUR tarafından sunulan mesleksel eğitim kurslarından faydalanmak isteyen vatandaşların Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezlerinde misyon yapan iş ve iş danışmanları tarafından danışmanlık hizmeti verilmekte ve mesleksel eğitim kursların katılmak isteyen vatandaşlar kendilerine en uygun kurslara katılma imkânına sahip olmaktadır. Bu bağlamda 160 günlük kurs süresince 4 bin 800 ile 17 bin 200 lira (5 aylık kreş desteği dahil) arasında ödeme alabiliyor. Sağlık primlerini de İŞKUR karşılıyor.
SAĞLIK PRİMİ ÖDENİYOR
Katılımcılar aylık (26 gün) 780 ile 2 bin 870 lira (2 bin 470 lira harçlık+ 400 lira kreş desteği), 160 günlük kurs süresince 4 bin 800 ile 17 bin 200 lira (5 aylık kreş desteği dahil) arasında ödeme alabiliyor. Sağlık primlerini de İŞKUR karşılıyor.
İŞKUR KURSA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
2. 15 yaşını tamamlamış olmak,
3. Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,
4. Kurumca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak,
5. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,
6. Emekli olmamak,
7. Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak.
Belirtilen şartları sağlayan ve kursa devam etmelerine engel durumları bulunmayan yükseköğretim ve açık öğretim öğrencileri de kurslara katılabilmektedirler. Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler.