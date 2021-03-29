İŞKUR, işsiz olanlara mesleksel eğitim kursları ile iş sahibi yapmayı sağlıyor. İŞKUR tarafından sunulan mesleksel eğitim kurslarından faydalanmak isteyen vatandaşların Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezlerinde misyon yapan iş ve iş danışmanları tarafından danışmanlık hizmeti verilmekte ve mesleksel eğitim kursların katılmak isteyen vatandaşlar kendilerine en uygun kurslara katılma imkânına sahip olmaktadır. Bu bağlamda 160 günlük kurs süresince 4 bin 800 ile 17 bin 200 lira (5 aylık kreş desteği dahil) arasında ödeme alabiliyor. Sağlık primlerini de İŞKUR karşılıyor.