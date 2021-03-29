İŞKUR üzerinden açıklanan ilanlarda, farklı illerde belediye başkanlıkları bünyesinde istihdam etmek üzere KPSS puan şartı olmadan personel, işçi ve memur alımı yapılacağına yer verildi. Adaylar, haberimizin içerisinde yer alan ''Başvuru'' linkine tıklayarak istedikleri ilana başvuru yapabilir veya CV'lerini ilgili personele yollayabilir. Söz konusu istihdam özel sektör kurumlarına yapılacak olup, başvuru ile ilgili tüm merak edilenleri siz için açıklıyoruz. İşte kamuya ve belediyeye büro işçisi, zabıta, itfaiye, sekreter ve personel alımı başvuru şartları ve tüm detayları
Sınavsız KPSS şartı yok! Kamuya ve belediyeye büro işçisi, zabıta, itfaiye, sekreter ve personel alımı...
Aksaray Ortaköy Belediyesi Memur Alım İlanı 08.04.2021
Çankırı Yaylakent Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 16.04.2021
Antalya Akseki Belediyesi Memur Alım İlanı 22.04.2021
İstanbul Beykoz Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 09.04.2021
Ankara Çankaya Belediyesi Memur Alım İlanı 22.04.2021
Edırne Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 30.04.2021
İstanbul Şişli Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 07.05.2021
Tokat Tanoba Belediyesi Memur Alım İlanı 28.04.2021
Nevşehir Kozaklı Belediyesi Memur Alım İlanı 22.04.2021