KPSS şartı olmadan 4000 TL maaşla personel alım ilanları oldukça ilgi görüyor. Bu anlamda son yılların en popüler İŞKUR programlarından birisi olan "İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı" iş arayan bireylerin deneyim edinmesi ve teorik olarak eğitimini aldığı iş dallarında işe başlamasına imkân sağlar. İŞKUR İşbaşı Eğitim programının esas emeli, işsiz olan bireylerin iş edinmesini ve bunu yaparken de tecrübe elde etmesini sağlamaktır. Her program sektörüne, eğitimine ve mesleğine göre farklılık gösterebilir. Peki İş Başı Eğitim'den kimler yararlanabilir? İEP İş Başı Eğitimin süresi ne kadar?
KPSS şartı olmadan 4000 TL maaşla eleman alınacak! İşte ilanlar...
İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?
Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır. Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi Kurumumuzdan da kendilerine işyeri bulunmasını talep edebilirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR'dan da talep edebilirler.