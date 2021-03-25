İş Başı Eğitim Kurslarına Kimler Başvuruda Bulunabilir?

İŞKUR'un internet sitesi üzerinden işsiz olarak kayıtlı olan kişiler.En az 15 yaşını dolduran kişiler.İşverenlerin birinci ya da ikinci derecen kan bağı olmayan, akraba olmayan kişiler.İş verenin eşi ya da hısımı olmayan kişiler.

Eğitime son 1 ay kala uzun zamanlı bir şekilde sigorta primi yatmayan kişiler.Eğitimin başlamasına 3 ay kala eğitime başvuru yapmış kişinin iş verenin daha önceden çalışanı olmayan kişiler.

Tarımsal etkinlikler içinde yer alan ve isteğe bağlı sigortalı olmayı tercih eden kişiler, Devletten maddi manevi herhangi bir yardım ve aylık alan kişiler de bu programdan yararlanabilecek.

Her program sektörüne, eğitimine ve mesleğine göre farklılık gösterebilir. İmalat ve bilişim dalında programa katılmak isteyen kişiler en fazla 6 ay Muhabirlik ve alanından programa katılmak isteyen kişiler en fazla 9 ay

Tehlikeli ve çok tehlikeli olan mesleklerde yer almak isteyen kişiler MEB ömür boyu öğrenme modülüne göre tasarlanan program görecekler.Siber güvenlik, kodlama, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı gibi mesleklerin programına katılmak isteyen kişiler en çok 9 ay eğitim görecekler.

Buna ek olarak 29 yaşını doldurmamış olacak.Diğer meslek dallarında bulunmak isteyen kişiler ise en çok 3 ay eğitim alacaklar.