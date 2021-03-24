İŞKUR aracılığı ile memur alımı duyuruları yayımlandı. 18 Kamu Müessesesi bünyesindeki noksanlığı karşılamak üzere değişik kadrolarda memur alımı yapacak. Alımlar Belediye, Bakanlık, Jandarma , Sahil Güvenlik ve kamu müesseseleri tarafından yapılacak. Mevzubahisi kamu müesseselerinin memur alımı duyurularına en az lise mezunu olan adaylar müracaat yapabilecek. Peki başvuru şartları nedir? Hangi kurum alım yapacak. Özel olarak ise adaylardan, KPSS şartı talep edilecek. Bu yönde 2020 yılında yapılan KPSS'den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak gereklidir.
18 KAMU KURUMU İLANI KADRO DAĞILIMI:
Van İli İpekyolu Belediye Başkanlığı:
İpekyolu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.
Aksaray İli Ortaköy Belediye Başkanlığı:
Ortaköy Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre; aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.