Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 25.03.2021 08:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.03.2021 08:33
    ABONE OL

    2200 başvuru şartları nedir? 25 Mart İŞKUR kamu memur alımı yeni ilanları: İşte alım yapılan tüm kadrolar

    İŞKUR üzerinde yeni ilanları yayımlandı. Kamu Memur alımı için İŞKUR üzerinde 18 kurum ilan yayımladı ve 2144 kişi alınacak. İşte ilanlar ve şartlar. İŞKUR ile yayımlanan ilanlara göre adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu kapsamda adaylardan " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak" şartları aranacak.

    takvim.com.tr
    İŞKUR kamu memur alımı yeni ilanları: 18 kurum 2144 memur alımı yapacak!

    İŞKUR aracılığı ile memur alımı duyuruları yayımlandı. 18 Kamu Müessesesi bünyesindeki noksanlığı karşılamak üzere değişik kadrolarda memur alımı yapacak. Alımlar Belediye, Bakanlık, Jandarma , Sahil Güvenlik ve kamu müesseseleri tarafından yapılacak. Mevzubahisi kamu müesseselerinin memur alımı duyurularına en az lise mezunu olan adaylar müracaat yapabilecek. Peki başvuru şartları nedir? Hangi kurum alım yapacak. Özel olarak ise adaylardan, KPSS şartı talep edilecek. Bu yönde 2020 yılında yapılan KPSS'den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak gereklidir.

    18 KAMU KURUMU İLANI KADRO DAĞILIMI:

    Van İli İpekyolu Belediye Başkanlığı:

    İpekyolu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

    Aksaray İli Ortaköy Belediye Başkanlığı:

    Ortaköy Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre; aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

        Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı:

        Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli (erkek/kadın) Astsubay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli (erkek/kadın) Astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla başvurular 15- 28 Mart 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. jandarma 1640 ve Sahil Güvenlik 150 Astsubay alımı yapılacak.

        Rekabet Kurumu:

        Rekabet Kurumu'nda çalıştırılmak üzere, Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;

        1) (15 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; en az dört yıllık öğrenim veren yükseköğretim kurumlarının İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya İşletme Mühendisliği ya da Endüstri Mühendisliği bölümlerinden,

        2) (10 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için; Hukuk Fakültelerinden,

        3) (5 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; Bilgisayar Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Endüstri Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden, ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından, mezun olanların katılabileceği giriş sınavı sonucunda, Rekabet Uzman Yardımcıları alınacaktır.

        SON BAŞVURULAR NE ZAMAN?

        Van İpekyolu Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alım İlanı 26.03.2021
        Aksaray Ortaköy Belediyesi Memur Alım İlanı 08.04.2021
        Çankırı Yaylakent Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 16.04.2021
        Antalya Akseki Belediyesi Memur Alım İlanı 22.04.2021
        İstanbul Beykoz Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 09.04.2021
        Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Muvazzaf Sözleşmeli Astsubay Alım İlanı 28.03.2021
        Ankara Çankaya Belediyesi Memur Alım İlanı 22.04.2021
        Edirne Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 30.04.2021


            İstanbul Şişli Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 07.05.2021
            Tokat Tanoba Belediyesi Memur Alım İlanı 28.04.2021
            Vakıflar Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alım İlanı 02.04.2021
            Nevşehir Kozaklı Belediyesi Memur Alım İlanı 22.04.2021
            İstanbul Fatih Belediyesi Memur Alım İlanı 30.04.2021
            İstanbul Üsküdar Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 30.04.2021
            Tokat Çat Belediyesi Memur Alım İlanı 26.04.2021
            Yalova Termal Belediyesi Memur Alım İlanı 23.04.2021
            Trabzon Şalpazarı Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım ilanı 26.03.2021
            Rekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 09.04.2021

            İLANLARIN DETAYLARI BURADA

            Başvuru Şartları Nedir?

            İŞKUR ile yayımlanan ilanlara göre adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu kapsamda adaylardan " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak" şartları aranacak.

            Özel olarak ise adaylardan, KPSS şartı talep edilecek. Bu yönde 2020 yılında yapılan KPSS'den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak gereklidir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Memurlar 2200 memur alımı başvuru şartları nedir? 25 Mart İŞKUR kamu memur alımı yeni ilanları: İşte alım yapılan tüm kadrolar