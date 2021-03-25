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    • Memurlar
    • 26.03.2021 09:32
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    • 26.03.2021 09:32
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    4500 TL maaşla onlarca belediyeye yapılacak! İkamet şartı yok! İşte memur, personel ve işçi alımı başvuru şartları

    Belediyelere en az 50 KPSS şartı ile kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. 4500 TL maaşla yapılan belediye memuru alımında başvuru bilgileri sayfamızda yer alıyor. Bu anlamda KPSS şartı olmadan ve sınavsız alımlar izleniyor. Başvurular sırasında en fazla hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvuru edilen kısmın ferdin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır. Niteliklerin desteklenmediği bir kısma başvuruda bulunulması pozitif bir sonuç alınmasına neden olmayacaktır. Sözleşmeli alımlarda genellikle mülakat yapılmaktadır. İşte 4.500 TL maaşla ikamet şartsız belediye memuru alımı başvuru şartları...

    takvim.com.tr
    4500 TL maaşla onlarca belediyeye memur alımı yapılacak

    Farklı belediye başkanlığı tarafından ilanlar yayımlandı ve farklı kadrolarda istihdam etmek üzere kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Farklı illerde istihdam edilecek personeller için ikamet şartı aranmıyor. Belediye memuru ve belediye işçisi alımı için duyuru yayımlayan belediyelerin yayımladıkları alım ilanlarına müracaat yapacak adaylardan arz edilen başvuru şartlarını ana başlıkları ile paylaşıyoruz. Belediyelerde kontratlı personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu ilanların yapılması sonrasında şahısların CV'lerini belediyelere götürerek müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

    ALIM YAPILAN KADROLAR

    İlanlara baktığımızda aşağıdaki kadrolara personel alımı yapılacağı görüldü:

    Zabıta memuru

    İtfaiye eri

    Memur,

    Tahsildar

    Sosyal çalışmacı

    Sosyal hizmetler uzmanı

    İŞTE BELEDİYE ALIM İLANLARI

    İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 28.03.2021

    Adıyaman Gerger Belediyesi Per. Ltd. Şti. 02.04.2021

    Erzurum Narman Belediyesi Per. Ltd. Şti. 26.03.2021

    Şanlıurfa Halfeti Belediyesi Per. Ltd. Şti. 29.03.2021

    Antalya Gündoğmuş Belediyesi Personel Ltd. Şti. 28.03.2021

    Siirt Belediyesi Per. A.Ş. 26.03.2021

    Siirt Belediyesi Turz. Gayrimenkul Ener. Üre. San. Tic. A.Ş. 26.03.2021

    Batman Belediyesi Personel A.Ş. 30.03.2021

    Elazığ Karakoçan Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 30.03.2021

    Adana İmamoğlu Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 25.03.2021

        Tokat Pazar Belediyesi Per. Ltd. Şti. 26.03.2021

        Van İpekyolu Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alım İlanı 26.03.2021

        Aksaray Ortaköy Belediyesi Memur Alım İlanı 08.04.2021

        Çankırı Yaylakent Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 16.04.2021

        Antalya Akseki Belediyesi Memur Alım İlanı 22.04.2021

        İstanbul Beykoz Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 09.04.2021

        Ankara Çankaya Belediyesi Memur Alım İlanı 22.04.2021

        Edırne Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 30.04.2021

        İstanbul Şişli Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 07.05.2021

        Tokat Tanoba Belediyesi Memur Alım İlanı 28.04.2021

        Nevşehir Kozaklı Belediyesi Memur Alım İlanı 22.04.2021

        İstanbul Fatih Belediyesi Memur Alım İlanı 30.04.2021

        İstanbul Üsküdar Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 30.04.2021

        Tokat Çat Belediyesi Memur Alım İlanı 26.04.2021

        Yalova Termal Belediyesi Memur Alım İlanı 23.04.2021

        Trabzon Şalpazarı Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım ilanı 26.03.2021

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        BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

        İki ilana başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki genel koşulları taşıması gerekmektedir:

        a) Türk vatandaşı olmak,

        b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

        c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

        d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

        e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

        f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

            Belediyede Sözleşmeli Personel Olmak

            Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu duyuruların yapılması sonrasında kişilerin CV'lerini belediyelere götürerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular sırasında en çok hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvurulan bölümün kişinin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır. Niteliklerin desteklenmediği bir bölüme başvuruda bulunulması olumlu bir sonuç alınmasına neden olmayacaktır. Sözleşmeli alımlarda genellikle mülakat yapılmaktadır. Mülakatın başarılı şekilde atlatılması sonrasında işe başlanabilmektedir.

            Belediyelerde Kimler Sözleşmeli Çalışabilir?

            5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi 3. fıkrasında yer alan hükme göre şu ifadelere yer verilmiştir;

            "Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir."
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            Haberler Memurlar 4500 TL maaşla onlarca belediyeye memur alımı yapılacak! İkamet şartı yok! İşte memur, personel ve işçi alımı başvuru şartları