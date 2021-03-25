Farklı belediye başkanlığı tarafından ilanlar yayımlandı ve farklı kadrolarda istihdam etmek üzere kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Farklı illerde istihdam edilecek personeller için ikamet şartı aranmıyor. Belediye memuru ve belediye işçisi alımı için duyuru yayımlayan belediyelerin yayımladıkları alım ilanlarına müracaat yapacak adaylardan arz edilen başvuru şartlarını ana başlıkları ile paylaşıyoruz. Belediyelerde kontratlı personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu ilanların yapılması sonrasında şahısların CV'lerini belediyelere götürerek müracaatta bulunmaları gerekmektedir.
ALIM YAPILAN KADROLAR
İlanlara baktığımızda aşağıdaki kadrolara personel alımı yapılacağı görüldü:
Zabıta memuru
İtfaiye eri
Memur,
Tahsildar
Sosyal çalışmacı
Sosyal hizmetler uzmanı
İŞTE BELEDİYE ALIM İLANLARI
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 28.03.2021
Adıyaman Gerger Belediyesi Per. Ltd. Şti. 02.04.2021
Erzurum Narman Belediyesi Per. Ltd. Şti. 26.03.2021
Şanlıurfa Halfeti Belediyesi Per. Ltd. Şti. 29.03.2021
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Personel Ltd. Şti. 28.03.2021
Siirt Belediyesi Per. A.Ş. 26.03.2021
Siirt Belediyesi Turz. Gayrimenkul Ener. Üre. San. Tic. A.Ş. 26.03.2021
Batman Belediyesi Personel A.Ş. 30.03.2021
Elazığ Karakoçan Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 30.03.2021
Adana İmamoğlu Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 25.03.2021