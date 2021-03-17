Aile Bakanlığı Kamu İlanları 2021 yılı için memur ve personel alım ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. En az lise mezunu ve en az KPSS 60 puan ile kamu kurum ve kuruluşları Türkiye'nin farklı illerinde ve farklı branşlar da alım yapılmayı sürdürüyor. Toplamda 20.379 kişilik personel ve memur istidamı kısa süre içerisinde tamamlanacak. Peki hangi kurumlara ne kadar memur ve personel alımı yapılacak. İşte 2021 güncel memur ve personel alım ilanları...
HANGİ KADROLARA MEMUR VE PERSONEL ALIMI YAPILACAK?
Türkiye'nin farklı kurum ve kuruluşlarına alımı yapılacak memur ve personel alım ilanları Aile Bakanlığı Kamu İlanları sayfasında tek tek yayınladı. İşte alım yapacak kurumlar ve ilanlar;
Kocaeli Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Taşpınar (Aksaray) Belediye Başkanlığı
Kocaeli Üniversitesi
Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Sağlık Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Gelir İdaresi Başkanlığı
Fırat Üniversitesi
Beykoz Belediye Başkanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Tarım Ve Orman Bakanlığı
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Kültür Ve Turizm Bakanlığı