Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 17.03.2021 14:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.03.2021 14:51
    ABONE OL

    alınacak! En az lise mezunu ve KPSS'li KPSS'siz başvuru şartıyla! MEB, EGM, GİB, TÜBİTAK...

    2021 yılında da yayınlanmaya devam ediyor. En az lise mezunu ve KPSS 60 puan şartı ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılıyor. Toplamda 20.379 kişilik personel ve memur istidamı kısa süre içerisinde tamamlanacak .2021 yılı Mart ayı kamu ilanlarına göre kamuya farklı bakanlıklar, Belediyeler, Üniversiteler alım yapacak. Peki, Hangi kadrolardan ve illerden alım yapılacak? İşte detayları...

    takvim.com.tr
    Kamuya 20 bin 379 memur alınacak! MEB, EGM, GİB...

    Aile Bakanlığı Kamu İlanları 2021 yılı için memur ve personel alım ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. En az lise mezunu ve en az KPSS 60 puan ile kamu kurum ve kuruluşları Türkiye'nin farklı illerinde ve farklı branşlar da alım yapılmayı sürdürüyor. Toplamda 20.379 kişilik personel ve memur istidamı kısa süre içerisinde tamamlanacak. Peki hangi kurumlara ne kadar memur ve personel alımı yapılacak. İşte 2021 güncel memur ve personel alım ilanları...

    HANGİ KADROLARA MEMUR VE PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

    Türkiye'nin farklı kurum ve kuruluşlarına alımı yapılacak memur ve personel alım ilanları Aile Bakanlığı Kamu İlanları sayfasında tek tek yayınladı. İşte alım yapacak kurumlar ve ilanlar;

    Kocaeli Üniversitesi

    Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

    Taşpınar (Aksaray) Belediye Başkanlığı

    Kocaeli Üniversitesi

    Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

    Sağlık Bakanlığı

    Emniyet Genel Müdürlüğü

    Gelir İdaresi Başkanlığı

    Fırat Üniversitesi

    Beykoz Belediye Başkanlığı

    Milli Eğitim Bakanlığı

    Tarım Ve Orman Bakanlığı

    Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı

    Dışişleri Bakanlığı

    Kültür Ve Turizm Bakanlığı

        Ortaköy (Aksaray) Belediye Başkanlığı

        Akseki Belediye Başkanlığı

        Akseki Belediye Başkanlığı

        Yaylakent Belediye Başkanlığı

        İstanbul Medeniyet Üniversitesi

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

        Şahinbey Belediye Başkanlığı

        AILE BAKANLIĞI KAMU İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        BAŞVURU ŞARTLARI

        Kamu kurum ve kuruluşlarına başvuru da bulunacak memur ve personel adayları genel başvuru şartları aşağıda belirtiliyor. İşte genel başvuru şartları;

        1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

        (a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
        (b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
        (c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
        (ç) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
        (d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

        2- Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak(01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),

        3- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden belirtilen puanı almış olmak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Memurlar Kamuya 20 bin 379 memur alınacak! En az lise mezunu ve KPSS'li KPSS'siz başvuru şartıyla! MEB, EGM, GİB, TÜBİTAK...