JGK son dakika: Jandarma 1640 Astsubay alımı başladı! | 2021 JGK Astsubay başvuru şartları neler? Son başvuru tarihi...

KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte puanlarını öğrenenler Jandarma astsubay alımı başvurusu yapmak için başvuruların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki jandarma astsubay alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte konuya ilişkin detaylar... Başvurular, Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen başvuru yapılamayacak. Sisteme Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacak.
JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELERDİR?
Binlerce kişinin başvuruda bulunduğu Jandarma astsubay alımı başvurusu için tarih yaklaştı. Pazartesi günü yani 15 Mart itibarıyla adaylar ayın 28'ine kadar işlemlerini elektronik ortam üzerinden gerçekleştirecek. Alımlardaki şartlardan biri de; temini yapılacak 1'inci maddedeki branşlara yönelik TABLO-2 ve TABLO-3'de belirtilen Lisans ve Ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya geçici kayıt tarihine (16 Ağustos 2021) kadar mezun olabilecek durumda olmak.
İşte 2021 JGK personel temini ile ilgili yayımlanan ilanın detayları;
JANDARMA ASTSUBAY BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(2) Temini yapılacak 1'inci maddedeki branşlara yönelik TABLO-2 ve TABLO-3'de belirtilen Lisans ve Ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya geçici kayıt tarihine (16 Ağustos 2021) kadar mezun olabilecek durumda olmak,
(3) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) onaylanmış denklik belgelerinin bulunması ve bu belgelerin sisteme yüklenmesi,
(4) Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve sisteme yüklemek,
(5) Lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine (16 Ağustos 2021) kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2019-2020 yılında yapılan KPSS'den Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmak,
Ön lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine (16 Ağustos 2021) kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için ise 2020 yılında yapılan KPSS'nin Genel Kültür ve Genel Yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak,