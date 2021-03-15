Sahil Güvenlik personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuru şartları başvuru yapmak isteyen kişiler tarafından sorgulanıyor. Devlet kurumları KPSS puanıyla yıl içerisinde birçok personel alımı yapıyor. Son olarak yayımlanan ilanda Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı yapılacağı duyuruldu. İlanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
Başvurular; 15 Mart 2021 günü başlayıp, 28 Mart 2021 günü saat 23:59'da sona erecektir.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ASTSUBAY BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Temini yapılacak 1'inci maddedeki tabloda belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak veya geçici kayıt tarihine (16 Ağustos 2021) kadar mezun olabilecek durumda olmak,Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve sisteme yüklemek,
KPSS puanı şartı aranan branşlar için; 2020 yılında yapılan KPSS sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak, şehit veya vazife malul eş ve çocukları için bu puanın en az %80'ini (en az 48 puan ve üstü) almış olmak, (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar.