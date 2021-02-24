Koç Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan duyuruda, üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere 10 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alınacak öğretim üyelerinin profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi pozisyonunda olacağı belirtildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişkin bazı detaylı bilgilere de yer verildi.

İşte alımla ilgili detaylar

Profesör kadrosu için:

- Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,

- İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,

- Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.



Doçent kadrosu için:

- Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,

- Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,

- Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.



Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

- İlgili alanda doktora tezini tamamlamış olmak,

- Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,

- Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

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