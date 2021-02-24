İŞKUR'dan KPSS şartsız lise mezunu büro memuru alımı hakkındaki bilgiler arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. İŞKUR'dan KPSS şartsız lise mezunu büro memuru alımı başvurularının nasıl yapıldığı ve şartların neler olduğu da merak edilenler arasında yer alıyor. Türkiye İş Kurumu tarafından yayınlanan ilanlarda tüm detaylar belirtiliyor, başvurular ise online olarak gerçekleştiriliyor. İşte ayrıntılar...
İŞKUR'dan KPSS şartsız en az ilköğretim mezunu büro memuru, hizmetli, işçi alımı!
İŞKUR'dan KPSS şartsız en az ilköğretim mezunu büro memuru, hizmetli, işçi alımı!