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    • Memurlar
    • 24.02.2021 10:44
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    • 24.02.2021 10:46
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    'dan KPSS şartsız lise mezunu büro memuru alımı! Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?

    'dan KPSS şartsız lise mezunu büro memuru alımı vatandaşları heyecanlandırdı ve detaylar binlerce kişi tarafından merakla araştırılanlar arasında yer aldı. İŞKUR ilanları yakından takip ediliyor ve uygun pozisyonlar için başvurular yapılıyor, özellikle KPSS şartı aranmayanlar yoğun ilgi görüyor. Peki İŞKUR KPSS şartsız lise mezunu büro memuru alımı için başvuru nasıl yapılır, şartlar neler? İşte konuya dair tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    İŞKUR'dan KPSS şartsız lise mezunu büro memuru alımı!

    İŞKUR'dan KPSS şartsız lise mezunu büro memuru alımı hakkındaki bilgiler arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. İŞKUR'dan KPSS şartsız lise mezunu büro memuru alımı başvurularının nasıl yapıldığı ve şartların neler olduğu da merak edilenler arasında yer alıyor. Türkiye İş Kurumu tarafından yayınlanan ilanlarda tüm detaylar belirtiliyor, başvurular ise online olarak gerçekleştiriliyor. İşte ayrıntılar...

    İŞKUR'dan KPSS şartsız en az ilköğretim mezunu büro memuru, hizmetli, işçi alımı!

    İŞKUR'dan KPSS şartsız en az ilköğretim mezunu büro memuru, hizmetli, işçi alımı!

        İŞKUR'dan KPSS şartsız en az ilköğretim mezunu büro memuru, hizmetli, işçi alımı!

        İŞKUR'dan KPSS şartsız en az ilköğretim mezunu büro memuru, hizmetli, işçi alımı!

        İŞKUR'dan KPSS şartsız en az ilköğretim mezunu büro memuru, hizmetli, işçi alımı!

            BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

            İŞKUR'dan başvuruları kabul edilen büro personeli ilanına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

            - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

            - Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

            - Kurumların belirlediği özel şartlara sahip olmak,

            - Sağlık probleminin olmaması,

            - En az lise mezunu olmak, ( önlisans lisans mezunları için ilanlar da yer almaktadır)

            - İlanların özel başvuru şartlarında yer alan yaş aralığında olmak,

            - Office programlarına hakim olmak,

            - Güler yüzlü olmak.

            BÜRO MEMURU ALIMINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

            İŞKUR tarafından yayımlanan büro memuru alımı ilanlarına başvuru yapmak için, İŞKUR'un üye profiline e-Devlet üzerinden online olarak kayıt girerek yaptırmanız gerekmektedir. Sonrasında başvuru yapmak için ''BURAYA'' tıklayarak size uygun il ve ilçelerdeki ilanları görebilir ve başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

            İŞKUR KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

            İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz.

            İŞKUR KAYIT ŞARTLARI

            İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.

                BÜRO MEMURU NE İŞ YAPAR?

                Büro memuru, ofis ve büro gibi ortamların günlük işleyişlerinin aksamadan devam etmesini sağlayan kişidir. Ofis içi iletişim ve yazışma işlerinin çoğu kısmını üstelenen bu kişiler, aynı zamanda firmanın dışa açılan yüzü olarak da görev yapabilirler. Büro memuru iş ilanı yayınlayan firmalar, işe alacakları kişilerden; günlük yazışmaları yapmak, dökümler alıp dosyalamak, raporlama yapmak, dışarıdan gelen misafir ve müşterilerle temas kurmak, resmi kurum ve kuruluşlarla bağlantıyı oluşturmak gibi işleri yerine getirmelerini beklerler. Büro memuru iş ilanları veren firmaların kriterleri, çalışma alanlarına göre değişikliklik gösterebilmektedir. Dış ticaret alanında faaliyet gösteren bir firma, işe alacağı büro personelinin dil bilmesini isteyebilirken; muhasebe ofisleri, kendileri için çalışacak kişilerden iş ile ilgili programları kullanabilmelerini bekleyebilmektedir. Büro memuru ilanları oluşturan firmalar, bütün adaylardan; aktif olarak bilgisayar kullanabilmelerini isterler. Ekip çalışmasına yatkın, düzgün bir diksiyona ve iş disiplinine sahip olan kişilerin, büro memurluğu yapma konusunda gereken vasıfları taşıdıkları görülmektedir

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                Haberler Memurlar İŞKUR'dan KPSS şartsız lise mezunu büro memuru alımı! Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?