Resmi Gazete'de yayımlanan 4 ayrı ilana göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 3 bin 605 sözleşmeli zabıt katibi, 700 sözleşmeli mübaşir, 625 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi, 110 sözleşmeli şoför, 25 sözleşmeli aşçı ve 10 sözleşmeli işaret dili tercümanı olmak üzere toplam 5 bin 75 personel alımı gerçekleştirilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden 23 Şubat-12 Mart tarihleri arasında saat 23.59'a kadar "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden giriş yaparak, "Adalet Bakanlığı İş Başvurusu" ekranı kullanılarak gerçekleştirecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Peki Adalet Bakanlığı personel alımında güvenlik formu nedir? Güvenlik soruşturması formu nasıl doldurulur?
Güvenlik Soruşturması Formu Nasıl Doldurulur?
Adalet Bakanlığı personel alımında güvenlik formu nedir? Sorusunu oldukça çok araştırmaktadır. Hep akıllara soru işareti bırakmaktadır. Güvenlik soruşturması formunu doldurmasını bilmeyen bir çok memur adayı internet üzerinden "Güvenlik soruşturması formu nasıl doldurulur" hususunu aramaktadır.
Güvenlik Soruşturması Formu Nasıl Doldurulur?
Bu sorunun cevabını size 5 adımda vermeye çalışacağız. Bu aşamaları takip ederek güvenlik soruşturması formunu eksiksiz doldurabilirsiniz. Adım adım tüm aşamaları takip ederek formu doldurma sürecini tamamlayacaksınız. Formu doldururken yapılacak bir hata ileride telafisi mümkün olmayan durumlara neden olabilir. Bu nedenle dikkatli ve titiz doldurulmalıdır.
Adım 1:
Bu kısımda adınızı, soyadınızı, uyruğunuz, TC kimlik numaranızı ve İkamet adresinizi yazınız. Burada önemli husus şudur: şayet önceden isim soyadı değişikliği yaptıysanız önceki isim ve soyadı yazmalısınız. Fotoğraf yapıştırma işlemini en son yapacaksınız. Formu tamamen doldurup bilgisayar üzerinden çıktısını aldıktan sonra fotoğrafı YAPIŞTIRACAĞIZ. Vesikalık fotoğrafınız yeterli olacaktır. Fotoğrafınızı yüzünüz belli olacak şekilde forma uygun keseceksiniz. Fotoğrafı yapıştırmanız gerekmekte olup kesinlikle zımbalamayın.
İkamet adresine oturduğunuz evin adresini yazmanız yeterlidir. Bu adres ileride tebliğat yapılacak adres olacaktır. Aynı zamanda size ulaşabilecekleri telefon ve e mail adresinde yazmalısınız. Yoksa – koyabilirsiniz.
Adım 2:
Bu kısma en son mezun olduğunuz okulu yazacaksınız. Okula girişi ve mezuniyet tarihinizi yıl olarak belirtmeniz yeterlidir. Son olarak okuldan ayrılış sebebini belirtmelisiniz. Buraya mezuniyet veya tasdikname yazmalısınız.