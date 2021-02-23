Adım 1:

Bu kısımda adınızı, soyadınızı, uyruğunuz, TC kimlik numaranızı ve İkamet adresinizi yazınız. Burada önemli husus şudur: şayet önceden isim soyadı değişikliği yaptıysanız önceki isim ve soyadı yazmalısınız. Fotoğraf yapıştırma işlemini en son yapacaksınız. Formu tamamen doldurup bilgisayar üzerinden çıktısını aldıktan sonra fotoğrafı YAPIŞTIRACAĞIZ. Vesikalık fotoğrafınız yeterli olacaktır. Fotoğrafınızı yüzünüz belli olacak şekilde forma uygun keseceksiniz. Fotoğrafı yapıştırmanız gerekmekte olup kesinlikle zımbalamayın.

İkamet adresine oturduğunuz evin adresini yazmanız yeterlidir. Bu adres ileride tebliğat yapılacak adres olacaktır. Aynı zamanda size ulaşabilecekleri telefon ve e mail adresinde yazmalısınız. Yoksa – koyabilirsiniz.

Adım 2:

Bu kısma en son mezun olduğunuz okulu yazacaksınız. Okula girişi ve mezuniyet tarihinizi yıl olarak belirtmeniz yeterlidir. Son olarak okuldan ayrılış sebebini belirtmelisiniz. Buraya mezuniyet veya tasdikname yazmalısınız.