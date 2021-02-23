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    • 23.02.2021 10:00
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    • 23.02.2021 10:00
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    personel alımında güvenlik formu nedir? nasıl doldurulur?

    personel alımında güvenlik formu bugün en fazla aratılanlar arasına girdi. Adalet Bakanlığı, infaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 11 bin 484 yeni personel alacak. Başvurular 23 Şubat-12 Mart tarihleri arasında yapılacak. Bu bağlamda adaylardan güvenlik formu isteniyor. nasıl doldurulur? Şeklindeki sorular internette sıkça araştırılıyor. formunu bir yere gidip almanıza gerek yoktur. Her kurumun internet sitesinde güvenlik soruşturması formu bulunmaktadır. Şayet bulamadığınız takdirde buraya tıklayarak güvenlik soruşturması formunu indirebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Adalet Bakanlığı personel alımında güvenlik formu nedir?

    Resmi Gazete'de yayımlanan 4 ayrı ilana göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 3 bin 605 sözleşmeli zabıt katibi, 700 sözleşmeli mübaşir, 625 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi, 110 sözleşmeli şoför, 25 sözleşmeli aşçı ve 10 sözleşmeli işaret dili tercümanı olmak üzere toplam 5 bin 75 personel alımı gerçekleştirilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden 23 Şubat-12 Mart tarihleri arasında saat 23.59'a kadar "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden giriş yaparak, "Adalet Bakanlığı İş Başvurusu" ekranı kullanılarak gerçekleştirecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Peki Adalet Bakanlığı personel alımında güvenlik formu nedir? Güvenlik soruşturması formu nasıl doldurulur?

    Güvenlik Soruşturması Formu Nasıl Doldurulur?

    Adalet Bakanlığı personel alımında güvenlik formu nedir? Sorusunu oldukça çok araştırmaktadır. Hep akıllara soru işareti bırakmaktadır. Güvenlik soruşturması formunu doldurmasını bilmeyen bir çok memur adayı internet üzerinden "Güvenlik soruşturması formu nasıl doldurulur" hususunu aramaktadır.

    Güvenlik Soruşturması Formu Nasıl Doldurulur?

    Bu sorunun cevabını size 5 adımda vermeye çalışacağız. Bu aşamaları takip ederek güvenlik soruşturması formunu eksiksiz doldurabilirsiniz. Adım adım tüm aşamaları takip ederek formu doldurma sürecini tamamlayacaksınız. Formu doldururken yapılacak bir hata ileride telafisi mümkün olmayan durumlara neden olabilir. Bu nedenle dikkatli ve titiz doldurulmalıdır.

    Adım 1:

    Bu kısımda adınızı, soyadınızı, uyruğunuz, TC kimlik numaranızı ve İkamet adresinizi yazınız. Burada önemli husus şudur: şayet önceden isim soyadı değişikliği yaptıysanız önceki isim ve soyadı yazmalısınız. Fotoğraf yapıştırma işlemini en son yapacaksınız. Formu tamamen doldurup bilgisayar üzerinden çıktısını aldıktan sonra fotoğrafı YAPIŞTIRACAĞIZ. Vesikalık fotoğrafınız yeterli olacaktır. Fotoğrafınızı yüzünüz belli olacak şekilde forma uygun keseceksiniz. Fotoğrafı yapıştırmanız gerekmekte olup kesinlikle zımbalamayın.

    İkamet adresine oturduğunuz evin adresini yazmanız yeterlidir. Bu adres ileride tebliğat yapılacak adres olacaktır. Aynı zamanda size ulaşabilecekleri telefon ve e mail adresinde yazmalısınız. Yoksa – koyabilirsiniz.

    Adım 2:

    Bu kısma en son mezun olduğunuz okulu yazacaksınız. Okula girişi ve mezuniyet tarihinizi yıl olarak belirtmeniz yeterlidir. Son olarak okuldan ayrılış sebebini belirtmelisiniz. Buraya mezuniyet veya tasdikname yazmalısınız.

        Adım 3:

        Daha önce bir iş yerinde çalışmışsanız bu bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Ayrılış sebebinin belirtilmesi gerekmektedir. Ayrılış sebebini eğitim, yeni iş, sağlık şeklinde yazabilirsiniz. Öncesinde çalıştığınız bir iş yeri yoksa – koyarak geçiniz.

        Adım 4:

        Bu alana aile fertlerinin bilgilerini yazacaksınız. Aile bireylerinizin kimlik bilgileri sizlerde bulunmaması halinde nüfustan müdürlüğünden veya e devlet üzerinden aile nüfus kaydınıza ilişkin belgeyi alarak doldurabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz husus 18 yaşından büyük olan çocuklarınızın kimlik bilgilerini yazmak olacaktır. 18 yaşından küçükler yazılmaz. Fakat kardeş için 18 yaşından büyük veya küçük ayrımı yoktur. Kardeşlerin hepsi yazılmalıdır.

        Askerlik durumunu kısmına; askere gitme tarihiniz, terhis tarihiniz varsa cezalarınız ve askerlik yaptığınız yer yazılmalıdır. Eğer askere gitmediyseniz – (tire) koyarak geçiniz. Bunları hatırlamayan adaylar https://www.turkiye.gov.tr/ girecek. Arama kısmına askerlik durum belgesi yazacak. Burada tüm askerlik bilgilerine ulaşabilir.

        Adım 5:

        Hakkınızda verilmiş mahkumiyet hükmü veya devam eden ceza davası olup olmadığını hakkında bilgi vermeniz gerekiyor. Kesinlikle doğru bilgiler veriniz. Eğer yoksa hayır kutucuna X koyunuz. Varsa evet kısmına X koyunuz. Evet kısmını işaretlemişsiniz kararın hangi mahkeme tarafından, hangi tarihte verildiğiniz esas ve karar numarasıyla yazınız. Örnek; Ankara 16. Asliye Ceza Mahkemesi 15.11.2019 tarih, 2019/201 esas, 2020/15 kararlı kararı gibi.

        Son olarak hükmün açıklanmasının geriye bırakılması (HAGB) kararınız varsa burada evet kısmı işaretlenmelidir. Aynı şekilde kararı veren mahkeme ve diğer bilgileri alta yazılmalıdır.


        11 bin 484 yeni personel alınacak! İlan Resmi Gazete'de yayımlandı

        Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ise sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 4 bin 918 infaz ve koruma memuru, 19 büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), 51 hemşire, 20 sağlık teknikeri, 157 teknisyen, 156 şoför, 33 aşçı, 4 kaloriferci olmak üzere toplam 5 bin 358 personel alacak.

        Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı da icra dairelerinde görev yapmak üzere uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre 814 sözleşmeli icra katibi istihdam edecek.

        Adalet Bakanlığının merkez ve merkez atamalı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere de her bir unvan ve mahal için ayrı ayrı boş bulunan pozisyonun 3 katı aday arasından sözlü sınav sonucuna göre 237 pozisyona sözleşmeli personel alımı yapılacak.

            Başvurular 23 Şubat-12 Mart tarihleri arasında yapılacak

            Adayların öğrenim durum bilgisi ve Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan bilgisi web servisleri aracılığı ile alınacak. İlanda belirtilen KPSS puan türü dışında farklı bir puan türünden başvuru yapan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

            Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans mezunları için 2020 yılı KPSS Sınavında KPSSP3, ön lisans mezunları KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir.

            Başvurular e-Devlet üzerinden 23 Şubat-12 Mart tarihleri arasında saat 23.59'a kadar "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden giriş yaparak, "Adalet Bakanlığı İş Başvurusu" ekranı kullanılarak gerçekleştirecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

            Adaylar ilan listelerinde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli pozisyonlardan sadece bir unvan için bir adalet komisyonuna başvuru yapabilecek. Adayın birden fazla adalet komisyonuna veya birden fazla unvana başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacak.

            İstihdam edilmeye hak kazanan adaylar başvuru yaptıkları adalet komisyonlarına bağlı merkez veya mülhakat adliyelerden birinde istihdam edilebilecek. Adaylar, başvurduğu unvan için istenilen belge, sertifika ve formları sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemlerini tamamlayacak. Yanlış veya eksik belge yüklenmesi nedeniyle doğabilecek hak kayıplarından adaylar sorumlu olacak.

            e-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunmayan adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan mezuniyet bilgilerini mezun oldukları eğitim kurumundan güncelleştirmeleri gerekecek.

            Uygulamalı veya sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınavın yapılacağı yer ve tarihler ilgili adalet komisyonlarının internet sitesinde ilan edilecek. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.
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