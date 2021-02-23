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    • Memurlar
    • 23.02.2021 09:49
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    • 23.02.2021 09:49
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    23 Şubat personel alımı başvuru şartları! İKM, büro personeli, gardiyan, mübaşir alımı başvuru sayfası

    23 Şubat personel alımı başvuru şartları şuan en fazla aratılanlar arasına girdi. Adalet Bakanlığı 13 bin 202 personel alımı ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda adliye ve cezaevleri bünyesine en az lise mezunları arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. Katip, mübaşir, infaz koruma memuru, gardiyan, şoför, hizmetli, destek personeli gibi bir çok farklı kadroda yapılacak personel istihdamına yönelik başvuruların ne zaman başlayacağı tarihi ilan eden duyuruyu memur adaylarınca heyecanla bekleniyordu. İşte İKM, büro personeli, gardiyan, mübaşir alımı başvuru sayfası

    takvim.com.tr
    İKM, Büro Personeli, Sağlık Personeli Gardiyan e devlet başvuru sayfası

    23 Şubat Adalet Bakanlığı CTE personel alımı başvuru şartları şuan en fazla aratılanlar arasına girdi. Adalet Bakanlığı 13 bin 202 personel alımı için beklenen duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyurunun ardından ilk ilanlar için başvuru ekranı açıldı ve başvurular e Devlet kapısı üzerinden alınmaya başladı. Adalet Bakanlığı personel alımı için başvurular e devlet kapısı üzerinden alınacak. İlk ilanlar için başvurular başladı. Diğer ilanlar için ise 23 Şubat günü ilan başvuru ekranı açılacak. Şimdiye kadar 11 bin 484 personel alımı için ilan geldi. İşçi alımına ise 1718 kadro ayrıldı. İşçi alımı ilanı da önümüzdeki saatlerde gelecek. İşte İKM, büro personeli, gardiyan, mübaşir alımı e devlet başvuru sayfası...

    BAŞVURULAR E DEVLET'TEN

    Adalet Bakanlığı personel alımı için başvurular e devlet kapısı üzerinden alınacak. İlk ilanlar için başvurular başladı. Diğer ilanlar için ise 23 Şubat günü ilan başvuru ekranı açılacak. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki adımları izlemesi gerekmektedir:

    https://www.turkiye.gov.tr/adalet-is-basvurusu

    Linke tıklayın ve açılan sayfada KİMLİĞİMİ ŞİMDİ DOĞRULA kısmına tıklayın.

    Daha sonra karşınıza çıkan ekranda TC kimlik numaranız ve E Devlet şifrenizle giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranın sağ üst kısmında YENİ BAŞVURU butonuna tıklayın.

    Daha sonra karşınıza başvurusu açılan ilanlar gelecek. Buradan başvuru yapabilirsiniz.

    1718 İŞÇİ ALIMI YAPILACAK

    Şimdiye kadar 11 bin 484 personel alımı için ilan geldi. İşçi alımına ise 1718 kadro ayrıldı. İşçi alımı ilanı da önümüzdeki saatlerde gelecek.

        BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NE OLACAK?

        Adalet Bakanlığı ile CTE personel alımı farklı kadrolara alınacak. Henüz yeni başvuru şartları yayınlanmadı. Daha önceki alımlarda istenilen şartlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

        Kâtip, mübaşir, infaz koruma memuru, şoför, hizmetli, destek personeli gibi kadrolara yapılan personel alımında başvuru genel şartları şu şekilde olacak:

        Türk Vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

        Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak, Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak. katiplik için 35, gardiyanlık için 30 yaşını geçmemiş olmak.

        İNFAZ KORUMA MEMURU OLMAK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

        Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanlarda değişiklikler olabiliyor. Bir önceki ilanlara kıyasla genel şartların aşağıdaki gibi olacağı tahmin ediliyor.

        657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki 48. Maddede açıkça ifade edilmiş olan nitelikleri taşımak

        En az lise diplomasına sahip olmak

        Erkekler için 170 cm, kadınlar için 160 cm'den uzun olmak

        Belirtilen aralıkta boy-kilo endeksine sahip olmak

        KPSS'den en az 70 puan almış olmak

        Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak

        30 yaşını aşmamış olmak
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        Haberler Memurlar 23 Şubat Adalet Bakanlığı CTE personel alımı başvuru şartları! İKM, büro personeli, gardiyan, mübaşir alımı e devlet başvuru sayfası