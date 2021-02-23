23 Şubat Adalet Bakanlığı CTE personel alımı başvuru şartları şuan en fazla aratılanlar arasına girdi. Adalet Bakanlığı 13 bin 202 personel alımı için beklenen duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyurunun ardından ilk ilanlar için başvuru ekranı açıldı ve başvurular e Devlet kapısı üzerinden alınmaya başladı. Adalet Bakanlığı personel alımı için başvurular e devlet kapısı üzerinden alınacak. İlk ilanlar için başvurular başladı. Diğer ilanlar için ise 23 Şubat günü ilan başvuru ekranı açılacak. Şimdiye kadar 11 bin 484 personel alımı için ilan geldi. İşçi alımına ise 1718 kadro ayrıldı. İşçi alımı ilanı da önümüzdeki saatlerde gelecek. İşte İKM, büro personeli, gardiyan, mübaşir alımı e devlet başvuru sayfası...
BAŞVURULAR E DEVLET'TEN
Adalet Bakanlığı personel alımı için başvurular e devlet kapısı üzerinden alınacak. İlk ilanlar için başvurular başladı. Diğer ilanlar için ise 23 Şubat günü ilan başvuru ekranı açılacak. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki adımları izlemesi gerekmektedir:
https://www.turkiye.gov.tr/adalet-is-basvurusu
Linke tıklayın ve açılan sayfada KİMLİĞİMİ ŞİMDİ DOĞRULA kısmına tıklayın.
Daha sonra karşınıza çıkan ekranda TC kimlik numaranız ve E Devlet şifrenizle giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranın sağ üst kısmında YENİ BAŞVURU butonuna tıklayın.
Daha sonra karşınıza başvurusu açılan ilanlar gelecek. Buradan başvuru yapabilirsiniz.
1718 İŞÇİ ALIMI YAPILACAK
Şimdiye kadar 11 bin 484 personel alımı için ilan geldi. İşçi alımına ise 1718 kadro ayrıldı. İşçi alımı ilanı da önümüzdeki saatlerde gelecek.