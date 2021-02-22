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    • Memurlar
    • 22.02.2021 10:27
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    • 22.02.2021 10:27
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    87 yeni akademik personel alımı yapacak

    'nun internet sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları güncellendi. Güncel ilanlar arasında yer alan 'nin 87 akademik personel alımı yapacağı duyurusu ilgi çekti.

    İlan yayınlandı! 87 akademik personel aranıyor

    , 87 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda alınacak akademik personelin hangi bölümler için arandığına ilişkin detaylara yer verildi.

    'nun ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

    İşte başvuracak adaylarda aranacak özel şartlar
    • Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların Üniversitemiz tarafından yapılacak sınavdan en az 70 puan almaları gerekmektedir.
    • İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşamasında ilan iptal edilebilir.
    • Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
    • İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
    • Tüm adayların 657 sayılı Kanun'un 48.maddesindeki şartları taşıması gerekir.

    İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın

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