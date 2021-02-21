Katar işçi alımı - Körfez ülkesi Katar'da birçok Türk şirket faaliyet gösteriyor. Burada faaliyet göstermekte olan şirketler, Türk işçi ve personel alımı yapıyor. En az ilköğretim mezunu adaylar arasından yapılan işçi alımlarında adayların Katar'da istiham edileceğine yer verildi. Bilindiği üzere Katar Dünyanın en zengin ülkesi olarak işçi alımlarına başladı. Katar'da iş almış ve halen faaliyetlerini devam ettirmekte olan Türk firmaları da Katar'a işçi alımına ve oraya işçi götürmeye başladılar. Katar'da düz işçi olarak veya inşaatlarda çalışacak usta olarak dışarıdan göçmen getirme zorunluluğu vardır. İşte kadrolar ve şirketler 2021...