Katar işçi alımı - Körfez ülkesi Katar'da birçok Türk şirket faaliyet gösteriyor. Burada faaliyet göstermekte olan şirketler, Türk işçi ve personel alımı yapıyor. En az ilköğretim mezunu adaylar arasından yapılan işçi alımlarında adayların Katar'da istiham edileceğine yer verildi. Bilindiği üzere Katar Dünyanın en zengin ülkesi olarak işçi alımlarına başladı. Katar'da iş almış ve halen faaliyetlerini devam ettirmekte olan Türk firmaları da Katar'a işçi alımına ve oraya işçi götürmeye başladılar. Katar'da düz işçi olarak veya inşaatlarda çalışacak usta olarak dışarıdan göçmen getirme zorunluluğu vardır. İşte kadrolar ve şirketler 2021...
Katar'daki ücretler de ülkemize göre çok tatminkar olduğundan göçmen olarak Katar'a gitmek ülkemizde çok revaçtadır. Yalnızca düz işçiler bile aylık 3.500 dolar kazanmaktadırlar. İnşaatlarda çalışacak usta ve vasıflı işçiler de 4.500 dolar maaş alırlar. Halen Katar'da çalışmak üzere düz işçi, fayans ve seramik ustası, Mermer ustası , kaba inşaat ustası, sıva ustası, Elektrik ve tesisat ustaları, Vinç operatörleri, iş makinası operatörleri aranmaktadır.
HANGİ ŞİRKETLERE ALIM YAPILIYOR?
Katar'da faaliyet göstermekte olan bazı şirketler şu şekilde:
Doğuş İnşaaat
Kolin İnşaat
Sham Turk İnşaat Tekstil Limited
Kamışoğlu group
STFA İnşaat
Limak İnşaat
Tekfen İnşaat
Demir inşaat
Sarp Group
Yüksel İnşaat
Tuğra Gayrimenkul
GAP İnşaat
Ortadoğu İnşaat
Yapı Merkezi
Enyap inşaat