Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 22.02.2021 08:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.02.2021 08:03
    ABONE OL

    vasıflı vasıfsız en az ilköğretim mezunu Türk işçi alımı yapıyor: Katar Türk işçi alımı - İşte kadrolar ve şirketler 2021

    'da çalıştırmak üzere vasıflı ve vasıfsız olarak işçi alımları yapılacak. En az ilköğretim mezunlarından farklı kadrolara yapılan alım yazımızda. Katar'da yıllık kişi başı gelir 97.000 dolar civarında olduğundan Katar'daki en fakir insan bile işçi olarak çalışmaz. Katar'da çalışacak işçilerde illa vasıflı olma şartı aranmaz. Vasıfsız düz işçi olarak hatta daha fazla ihtiyaç vardır. Katar'da iş yapan şirketlerimiz de bu vasıfsız işçi ve vasıflı işçi açığını ülkemizden götürerek kapatırlar.

    takvim.com.tr
    Katar vasıflı vasıfsız Türk işçi alımı yapıyor: İşte kadrolar ve şirketler 2021

    Katar işçi alımı - Körfez ülkesi Katar'da birçok Türk şirket faaliyet gösteriyor. Burada faaliyet göstermekte olan şirketler, Türk işçi ve personel alımı yapıyor. En az ilköğretim mezunu adaylar arasından yapılan işçi alımlarında adayların Katar'da istiham edileceğine yer verildi. Bilindiği üzere Katar Dünyanın en zengin ülkesi olarak işçi alımlarına başladı. Katar'da iş almış ve halen faaliyetlerini devam ettirmekte olan Türk firmaları da Katar'a işçi alımına ve oraya işçi götürmeye başladılar. Katar'da düz işçi olarak veya inşaatlarda çalışacak usta olarak dışarıdan göçmen getirme zorunluluğu vardır. İşte kadrolar ve şirketler 2021...


    Katar'daki ücretler de ülkemize göre çok tatminkar olduğundan göçmen olarak Katar'a gitmek ülkemizde çok revaçtadır. Yalnızca düz işçiler bile aylık 3.500 dolar kazanmaktadırlar. İnşaatlarda çalışacak usta ve vasıflı işçiler de 4.500 dolar maaş alırlar. Halen Katar'da çalışmak üzere düz işçi, fayans ve seramik ustası, Mermer ustası , kaba inşaat ustası, sıva ustası, Elektrik ve tesisat ustaları, Vinç operatörleri, iş makinası operatörleri aranmaktadır.

    HANGİ ŞİRKETLERE ALIM YAPILIYOR?

    Katar'da faaliyet göstermekte olan bazı şirketler şu şekilde:

    Doğuş İnşaaat

    Kolin İnşaat

    Sham Turk İnşaat Tekstil Limited

    Kamışoğlu group

    STFA İnşaat

    Limak İnşaat

    Tekfen İnşaat

    Demir inşaat

    Sarp Group

    Yüksel İnşaat

    Tuğra Gayrimenkul

    GAP İnşaat

    Ortadoğu İnşaat

    Yapı Merkezi

    Enyap inşaat

        ALIM YAPILAN POZİSYONLAR

        Katar'da faaliyet gösteren şirketler, aşağıdaki kadrolara personel alımı yapıyor:

        Mimar ve mühendisler
        Katar havalimanına personel alınacak
        Tır ve kamyon şöförleri
        Elektrik ve tesisat ustası
        İnşaat düz işçi
        İnşaat ustaları
        Vasıfsız petrol sektörü çalışanı
        Berber ve kuaför
        Döner ustaları
        Kebap ustaları
        Garson
        Lokanta vasıfsız elemanları
        Vasıfsız işçi

        BAŞVURU

        Bu şirketlerin resmi internet adresindeki başvuru sayfalarından, şirketlerin mail adreslerine CV göndererek işçi alımlarına başvuruda bulunabilirsiniz.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Memurlar Katar vasıflı vasıfsız en az ilköğretim mezunu Türk işçi alımı yapıyor: Katar Türk işçi alımı - İşte kadrolar ve şirketler 2021