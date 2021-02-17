EN AZ LİSE MEZUNU- KPSS TABAN PUANSIZ

İlana başvuru yapacak adaylarda KPSS puan sınırı aranmıyordu. KPSS 'den geçerli bir puan alan her aday, en az lise mezunları arasından yapılan memur alımına başvurusunu yapabiliyordu. İlanda hem KPSS sınırı olmaması, hem en az lise mezunlarından alım yapılması, hem de gençlerin MSB'de çalışmak istemesi nedeniyle on binlerce kişi ilana başvuru yaptı.

MSB MEMUR ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvurunun üzerinden 15 günlük sürecin geçmesinin ardından bugün sonuçlar için beklentiler arttı. MSB memur alımı sonuçlarının Şubat ayı bitmeden açıklanması bekleniyor.