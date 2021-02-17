MSB mamur alımında başka bir aşamaya geçildi. 31 Ocak'ta sona eren başvurular sonrası binlerce kişi sonuç tarihine odaklandı. Dillerden düşmeyen soru ise "MSB 134 memur alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" şeklinde...
Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları, MSÜ ve Harita Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam etmek üzere 134 kamu personeli alımı yapılacağı bildirilmişti. Aralık 2020 'de yayımlanan ilana başvurular 31 Ocak 2021 tarihine kadar alınmış ve on binlerce aday MSB memur alımına başvurusunu yapmıştı. İlanın başvurusunun sona ermesinden sonra başvuru yapan adaylar, sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı.
EN AZ LİSE MEZUNU- KPSS TABAN PUANSIZ
İlana başvuru yapacak adaylarda KPSS puan sınırı aranmıyordu. KPSS 'den geçerli bir puan alan her aday, en az lise mezunları arasından yapılan memur alımına başvurusunu yapabiliyordu. İlanda hem KPSS sınırı olmaması, hem en az lise mezunlarından alım yapılması, hem de gençlerin MSB'de çalışmak istemesi nedeniyle on binlerce kişi ilana başvuru yaptı.
MSB MEMUR ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvurunun üzerinden 15 günlük sürecin geçmesinin ardından bugün sonuçlar için beklentiler arttı. MSB memur alımı sonuçlarının Şubat ayı bitmeden açıklanması bekleniyor.