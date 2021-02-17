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    • Memurlar
    • 17.02.2021 10:51
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    • 17.02.2021 10:52
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    Bugün başladı! JGK ve na 590 muvazzaf subay alınacak! 2021 JGK subaylık alımı başvuru linki!

    ? ile nda istihdam edilmek üzere 590 sözleşmeli subay alınacağı duyuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar 17-28 Şubat tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. Öte yandan ı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından subay olmak isteyen adaylar söz konusu alımlar için araştırmalara başladı. Peki, ve gerekli evraklar nelerdir? İşte 2021 subaylık başvuru tarihleri ve linki...

    takvim.com.tr
    2021 JGK subaylık başvuru tarihleri ve linki!

    Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere 590 muvazzaf/sözleşmeli subay alınacak. Bu gelişmenin duyulması ile birlikte söz konusu alımlar için araştırmalar hız kazandı. İşte, Jandarma subay alımının ayrıntıları...

    KILAVUZ YAYIMLANDI!

    Söz konusu teminlere ilişkin Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yayımlanan başvuru kılavuzlarına göre, Jandarma Genel Komutanlığında istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda 473'ü erkek, 77'si kadın olmak üzere 550 muvazzaf/sözleşmeli subay alınacak.

    Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere ise çeşitli branşlarda 18'i erkek, 2'si kadın, 20'si erkek veya kadın olmak üzere 40 sözleşmeli subay temin edilecek.

    2021 SUBAY ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

    Binlerce kişinin aday olduğu subay alımları 2021 kadrosu için yapılan açıklamada başvuruların 17 ve 28 Şubat 2021 tarihleri arasına kadar yapılması gerektiği paylaşıldı.

    Kılavuzda başvuru tarihleri için;

    Temine ilişkin detaylara, "www.jandarma.gov.tr", "www.sg.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr" internet adreslerinde yer alan "2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu" ve "2021 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu"ndan ulaşılabiliyor.

        SUBAY ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREYE YAPILIR?

        Jandarma subay başvurusu 2021 nasıl ve nereye yapılır araştıran adaylar, başvuruyu nasıl yapacağını araştırıyor. Subay başvurusu için e-Devlet portalına giriş yaparak buradan yer alan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden başvuru gerçekleştiriliyor. e-Devlet giriş bilgileri olmayan kişiler, PTT'den T.C. kimlik numaralarıyla birlikte geçici e-Devlet şifresi alabiliyor. Bu giriş bilgileri ile birlikte adaylar, e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak giriş yapabilecekler ve başvuru yapabilecekler.

        SUBAY ALIMI 2021 BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

        SUBAY ALIMI 2021 BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak,

        Bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya geçici kayıt tarihi olarak belirlenen 16 Ağustos 2021 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,

        Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için kılavuzda belirtilen lisans bölümlerinden mezun olmuş veya 16 Ağustos 2021 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş olmak,

        Lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 32 yaşını bitirmemiş olmak,

        Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, hamile olmamak, Türk Silahlı Kuvvetleri,

        Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevliyken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak."

        Temine ilişkin detaylara, "www.jandarma.gov.tr", "www.sg.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr" internet adreslerinde yer alan "2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu" ve "2021 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu"ndan ulaşılabiliyor.

        590 MUVAZZAF/ SÖZLEŞMELİ SUBAY ALINACAK

        Açıklanan subay alımlarına ilişkin Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının internet sitesinden paylaşılan başvuru kılavuzunda yayımlanan bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığında istihdam etmek için birçok branşda 473'ü erkek, 77'si kadın toplam 550 muvazzaf/sözleşmeli subay alımı yapılacak.

        Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığında ise çeşitli branşlarda istihdam etmek üzere 18'i erkek, 2'si kadın, 20'si erkek ya da kadın toplamda 40 sözleşmeli subay alımı yapılacak.
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        Haberler Memurlar Bugün başladı! JGK ve Sahil Güvenlik Komutanlığına 590 muvazzaf subay alınacak! 2021 JGK subaylık alımı başvuru linki!