Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere 590 muvazzaf/sözleşmeli subay alınacak. Bu gelişmenin duyulması ile birlikte söz konusu alımlar için araştırmalar hız kazandı. İşte, Jandarma subay alımının ayrıntıları...
KILAVUZ YAYIMLANDI!
Söz konusu teminlere ilişkin Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yayımlanan başvuru kılavuzlarına göre, Jandarma Genel Komutanlığında istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda 473'ü erkek, 77'si kadın olmak üzere 550 muvazzaf/sözleşmeli subay alınacak.
Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere ise çeşitli branşlarda 18'i erkek, 2'si kadın, 20'si erkek veya kadın olmak üzere 40 sözleşmeli subay temin edilecek.
2021 SUBAY ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Binlerce kişinin aday olduğu subay alımları 2021 kadrosu için yapılan açıklamada başvuruların 17 ve 28 Şubat 2021 tarihleri arasına kadar yapılması gerektiği paylaşıldı.
Kılavuzda başvuru tarihleri için;
Temine ilişkin detaylara, "www.jandarma.gov.tr", "www.sg.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr" internet adreslerinde yer alan "2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu" ve "2021 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu"ndan ulaşılabiliyor.