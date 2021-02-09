Bu form doldurulurken formu dolduran ev hanımının eğitim sertifika belgeleri ve belgeleri meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Bunun ardından iş başvuru formu dolduran kadının cep telefonu ve iletişim bilgileri kayıt edilecek.

Ardından sisteme giren iş bilgileri sürekli olarak oluşturulan havuzda uygun nitelikleri olan kadınlarla eşleştirilecek ve bu kadınlara SMS ile kısa mesaj gönderilerek işler gönderilecek. Ev hanımı bu işleri yaptıkça iş başı para kazanacak.