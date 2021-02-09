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    • Memurlar
    • 09.02.2021 14:33
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    • 09.02.2021 14:33
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    Ve netleşti! 'dan kadınlara fırsatı! ?

    Ve netleşti! 'dan kadınlara fırsatı! Bu kapsamda her türlü iş imkanını araştıran vatandaşların arayış içerisinde oldukları başlıklarından bir tanesi de Evde İş İmkanları. Muhtelif sebeplerden dolayı çalışma yaşamına katılamayan bayanlara müjde... İŞKUR yeni projesiyle kadınlara evden 2000 lira kazanma ihtimali sağlıyor. Ev kadınlarının iş yaşamına kazandırılması için evde ambalajlama projesi yaşama geçti. İŞKUR evde iş imkanı fırsatından yararlanmak isteyen ev hanımları ilgili ilanın yayımlanması ile beraber kendilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek İŞKUR evde ek iş başvuru formu dolduracak. Peki ?

    takvim.com.tr
    İŞKUR'dan kadınlara evde 2000 TL kazanma fırsatı!

    İŞKUR, çalışma hayatına katılamayan ev kadınlarına yönelik yeni bir projeyi devreye aldı. Kadınlar, projeyle birlikte 2000 TL kazanma imkanına kavuştu. Evde paketleme işi yapmak isteyenlerin, adreslerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırmaları gerekiyor. Ayrıca kayıttan önce ise İŞKUR evde ek iş başvuru formunu doldurmak gerekiyor. Başvuru yapanların eğitim sertifika belgeleri İŞKUR meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Paketleme işi geldiğinde ise İŞKUR başvuranın cep telefonuna mesaj gönderecek. Farklı el işleri için gelen teklifi kabul eden kadınlar evde 3-4 saatlik çalışmalar ile bin liranın üzerinde gelir elde edebilirler.

    Başvuru nasıl yapılıyor?

    İŞKUR evde iş imkanı fırsatından yararlanmak isteyen ev hanımları ilgili ilanın yayımlanması ile beraber kendilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek İŞKUR evde ek iş başvuru formu dolduracak.

    İŞKUR BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

    Bu form doldurulurken formu dolduran ev hanımının eğitim sertifika belgeleri ve belgeleri meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Bunun ardından iş başvuru formu dolduran kadının cep telefonu ve iletişim bilgileri kayıt edilecek.

    Ardından sisteme giren iş bilgileri sürekli olarak oluşturulan havuzda uygun nitelikleri olan kadınlarla eşleştirilecek ve bu kadınlara SMS ile kısa mesaj gönderilerek işler gönderilecek. Ev hanımı bu işleri yaptıkça iş başı para kazanacak.

        Evde kına paketleme, nikah şekeri yapma ve poşet katlamama gibi işler yapılacak

        Kadınlara İŞKUR üzerinden evde kına paketleme, evde nikah şekeri yapma, poşet katlama, mandal montajı, takı tasarımı, bitki çayı paketleme, evde sabun yapma, tırnak kutulama ve cetvel seti hazırlama gibi işler yapacaklar.

        Yapılan her iş başına para ödemesi yapılacak. Kadınlar bu işler sayesinde günde 3-4 saat çalışacak ve ayda minumum 1000 lira maksimum 2000 lira ek gelir kazanma hakkı elde edecekler. Bu sayede hem ekonomik özgürlüklerini kazanacaklar hem de aile ekonomisine katkıda bulunacaklar.

        Evde paketleme işi nasıl yapılıyor?

        İŞKUR evde paketleme projesi ile beraber vatandaşlara onlarca farklı iş seçeneği sunuyor. Bunlardan birkaç tanesi; Poşet katlama gibi farklı işlerde yer almak için başvurular devam ediyor.

        Kulak çubuklarını ambalajlama

        Tel tokları kutulamak

        Sabun paketlemek ve yapmak

        Kına paketlemek

        Bitki çayları paketlemek

        Gömlek yakası dikmek

        Kravat dikmek

        Nikah şekeri yapmak
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        Haberler Memurlar Ve netleşti! İŞKUR'dan kadınlara evde 2000 TL kazanma fırsatı! İŞKUR evde paketleme başvurusu nasıl yapılıyor?