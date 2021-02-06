Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 06.02.2021 10:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.02.2021 10:43
    ABONE OL

    Hemen başvurabilirsiniz! KPSS şartı yok! iş başvurusu ilanları yayınlandı!

    KPSS şartsız iş başvuruları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Birçok kurum KPSS şartı olmadan internet üzerinden başvuru kabul ediyor. Bunlardan birisi de oldu. Kızılay 2021 iş ilanlarını internet sitesi üzerinden duyurdu. Son olarak yayınlanan ilanda Veri Doğrulama ve Analiz Asistanı alınacağı duyuruldu. İşte ve iş başvurusu ilanlarının detayları!

    takvim.com.tr
    Hemen başvurabilirsiniz! KPSS şartı yok! Kızılay iş başvurusu ilanları yayınlandı!

    Güncel Kızılay iş başvurusu ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Alım yapılacak kişilerde KPSS şartı bulunmuyor. İş sahibi olmak isteyen kişiler ilanları yakından takip ediyor. Kızılay'dan yılın belirli dönemlerinde personel alımı ilanları yayınlanıyor. 4 Şubat tarihinde yayımlanan ilanda Veri Doğrulama ve Analiz Asistanı alımı yapılacağı belirtildi. İşte KPSS şartsız iş başvurusu yapmak için detaylı bilgiler...

    KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Kızılay Veri Doğrulama ve Analiz Asistanı alımı başvuru şartları;

    Üniversitelerin İstatistik, Endüstri Mühendisliği vb. lisans bölümlerinden mezun,

    Tercihen veri analizi, iş zekası ve uygulamaları hakkında en az 2 yıl profesyonel deneyim sahibi,

    MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen,

    Tercihen Java, Pyhton vb. programlama dillerine hakim,

    Tercihen SPSS, R vb. istatistiksel araçları kullanabilen,

        Çok iyi düzeyde yazılı ve sözlü İngilizce ifade yeteneğine sahip,

        Stratejik bakış açısına sahip, dikkatli ve sonuç odaklı çalışabilen,

        Etkin ve etkili iletişim kurabilen,

        Ekip çalışmasına yatkın,

        Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,

        Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli.

        BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        Kızılay tarafından yayınlanan ilana göre başvurular 04 Şubat 2021 tarihinde başladı. Adaylar başvuruları belirtilen tarih itibari ile yapabilecek.

        Ayrıca başvurular Kızılay'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. ,

        KIZILAY İŞ BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        TÜRK KIZILAY'I PERSONELİ NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

        Kızılay personel maaşları minimum 5.000 TL ile 10.000 TL arasından değişkenlik göstermektedir.

        Kızılay'da maaşlar değişkenlik göstermekte olup meslek grubuna göre maaşlar verilmekte.

        Genel müdür maaşları; 10.000 TL ile 20.000 TL arasında Yardımcıların ise 7.500 TL ile 15.000 TL arası değişmekte.

        Uzman, Direktör, Danışman yada araştırmacı maaşları 10.000 TL ile 15.000 TL arasında olabilmektedir.

        Stratejiysen maaşı 10.000 TL ile 20.000 TL arasında olabilmektedir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Memurlar Hemen başvurabilirsiniz! KPSS şartı yok! Kızılay iş başvurusu ilanları yayınlandı!