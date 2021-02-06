Hemen başvurabilirsiniz! KPSS şartı yok! Kızılay iş başvurusu ilanları yayınlandı!

Güncel Kızılay iş başvurusu ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Alım yapılacak kişilerde KPSS şartı bulunmuyor. İş sahibi olmak isteyen kişiler ilanları yakından takip ediyor. Kızılay'dan yılın belirli dönemlerinde personel alımı ilanları yayınlanıyor. 4 Şubat tarihinde yayımlanan ilanda Veri Doğrulama ve Analiz Asistanı alımı yapılacağı belirtildi. İşte KPSS şartsız iş başvurusu yapmak için detaylı bilgiler...