Hemen başvurabilirsiniz! KPSS şartı yok! Kızılay iş başvurusu ilanları yayınlandı!

Güncel Kızılay iş başvurusu ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Alım yapılacak kişilerde KPSS şartı bulunmuyor. İş sahibi olmak isteyen kişiler ilanları yakından takip ediyor. Kızılay'dan yılın belirli dönemlerinde personel alımı ilanları yayınlanıyor. 4 Şubat tarihinde yayımlanan ilanda Veri Doğrulama ve Analiz Asistanı alımı yapılacağı belirtildi. İşte KPSS şartsız iş başvurusu yapmak için detaylı bilgiler...
KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Kızılay Veri Doğrulama ve Analiz Asistanı alımı başvuru şartları;
Üniversitelerin İstatistik, Endüstri Mühendisliği vb. lisans bölümlerinden mezun,
Tercihen veri analizi, iş zekası ve uygulamaları hakkında en az 2 yıl profesyonel deneyim sahibi,
MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen,
Tercihen Java, Pyhton vb. programlama dillerine hakim,
Tercihen SPSS, R vb. istatistiksel araçları kullanabilen,