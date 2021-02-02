KURA İŞLEMLERİ

İŞKUR tarafından Genel Müdürlüğümüze bildirilen aday listelerinde yer alan kişiler arasından yapılacak olan Noter Kurası, Türasaş Genel Müdürlüğü Eskişehir Bölge Müdürlüğü Misafirhanesinde 12 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. Kura sonuçları, sınav yeri, sınav tarihi ve diğer her türlü duyurular www.turasas.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

İŞKUR ÜZERİNDEN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İlan İŞKUR üzerinde yayımlanarak başvuru süreci başlamıştır. Adaylar başvurularına 01 Şubat 2021 tarihi ile 05 Şubat 2021 tarihlerinde yapacaklar. Başvurular sadece İŞKUR üzerinden veya Alo 170 üzerinden yapılacaktır.