Kurumlar tarafından yayımlanan ilanlara yoğun başvurular yapılıyor. İŞKUR üzerinden yapılabilecek başvurular iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından yayımlanan ilana göre Sivas, Eskişehir ve Sakarya Bölge Müdürlüklerinde çalıştırmak üzere toplam 45 kişi alınacak.
TÜRASAŞ ALIM YAPILACAK İLLER
Sivas, Eskişehir ve Sakarya Bölge Müdürlüklerinde aşağıda belirtilen mesleklerde işçi alımları gerçekleştirilecek.
HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?
TÜRASAŞ bünyesine 45 kişilik kadro ile farklı kadrolarda alım yapacağını bildirdi. İşte açık kadrolar;
18 Kaynakçı
1 Motor Test Teknisyeni
9 Raylı Sistemler ve Mekantronik Sistemler Teknisyeni
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
1-5 Şubat 2021 tarihlerinde alınacak başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden ya da ALO 170'ten yapılacak. İŞKUR'dan başvuru yapmak için tıklayınız.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İlan 1.02.2021 tarihi itibariyle yayınlanacak olup, talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlanacağı tarihten itibaren 5 gün içerisinde www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.
Adayların belge kontrolü Noter Kurası sonrasında Sınav Kurulu tarafından yapılacaktır.
Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır.
Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.
Adaylar yalnızca bir meslek ve kadro ilanına başvuru yapabileceklerdir.