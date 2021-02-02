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    • Memurlar
    • 02.02.2021 13:39
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    • 02.02.2021 13:39
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    3 ilde KPSS şartsız personel alımı yapacak! Başvuru için son 3 gün! işçi alımı 2021 başvurusu nasıl yapılır?

    () Taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 45 personel alımı yapacağını duyurdu. İlana göre 3 ilde KPSS şartsız alım yapılacak. İşçi alımı başvuruları geçtiğimiz gün başladı ve 5 Şubat 2021'de sona erecek. Bu gelişmeler sonrası arama motorlarında ' 2021 başvurusu nasıl yapılır? başvuru şartları neler?' sorularına cevap aranıyor. İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    TÜRESAŞ 3 ilde KPSS şartsız personel alımı yapacak!

    Kurumlar tarafından yayımlanan ilanlara yoğun başvurular yapılıyor. İŞKUR üzerinden yapılabilecek başvurular iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından yayımlanan ilana göre Sivas, Eskişehir ve Sakarya Bölge Müdürlüklerinde çalıştırmak üzere toplam 45 kişi alınacak.

    TÜRASAŞ ALIM YAPILACAK İLLER

    Sivas, Eskişehir ve Sakarya Bölge Müdürlüklerinde aşağıda belirtilen mesleklerde işçi alımları gerçekleştirilecek.

    HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

    TÜRASAŞ bünyesine 45 kişilik kadro ile farklı kadrolarda alım yapacağını bildirdi. İşte açık kadrolar;

    18 Kaynakçı

    1 Motor Test Teknisyeni

    9 Raylı Sistemler ve Mekantronik Sistemler Teknisyeni

    NASIL BAŞVURU YAPILIR?

    1-5 Şubat 2021 tarihlerinde alınacak başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden ya da ALO 170'ten yapılacak. İŞKUR'dan başvuru yapmak için tıklayınız.

    BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    İlan 1.02.2021 tarihi itibariyle yayınlanacak olup, talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlanacağı tarihten itibaren 5 gün içerisinde www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.

    Adayların belge kontrolü Noter Kurası sonrasında Sınav Kurulu tarafından yapılacaktır.
    Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır.
    Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.
    Adaylar yalnızca bir meslek ve kadro ilanına başvuru yapabileceklerdir.


        Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
        Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar noter kurası ile belirlenecektir.

        ÖZEL ŞARTLAR

        1. İstihdam edilecek kişiler noter huzurunda çekilecek kura ve sonrasında yapılacak sözlü sınav ile belirlenecektir.
        2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
        3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
        4. 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşından büyük olmamak.
        5. Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için belirlenen okuldan bölümden/programdan son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak

        KURA İŞLEMLERİ

        İŞKUR tarafından Genel Müdürlüğümüze bildirilen aday listelerinde yer alan kişiler arasından yapılacak olan Noter Kurası, Türasaş Genel Müdürlüğü Eskişehir Bölge Müdürlüğü Misafirhanesinde 12 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. Kura sonuçları, sınav yeri, sınav tarihi ve diğer her türlü duyurular www.turasas.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

        İŞKUR ÜZERİNDEN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

        İlan İŞKUR üzerinde yayımlanarak başvuru süreci başlamıştır. Adaylar başvurularına 01 Şubat 2021 tarihi ile 05 Şubat 2021 tarihlerinde yapacaklar. Başvurular sadece İŞKUR üzerinden veya Alo 170 üzerinden yapılacaktır.
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