Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 11.01.2021 08:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.01.2021 10:32
    ABONE OL

    Satış danışmanı, Makineci, Beden işçisi... 11 Ocak iş ilanları: Binlerce personel alımı!

    iş ilanları! 2020 Ocak ayından bu yana 827 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, özel sektör işyerleri için acilen 46 bin 410 işçi arıyor. Kamuda da halen 10 bin 860 boş kadro için başvurular alınıyor. İşte kamu ve özel sektöre alınacak pozisyonlar ve İŞKUR iş ilanları.. Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor.

    takvim.com.tr
    10 Ocak İŞKUR iş ilanları: Paketleme işçisi, Satış danışmanı...

    11 Ocak İŞKUR iş bültenleri: Temizlik görevlisi, Paketleme işçisi, Satış danışmanı, Makineci, Beden işçisi alımları çok popüler. İŞKUR'da hali hazırda özel sektör ve kamuda binlerce personel aranıyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    10 BİN 860 KAMU PERSONELİ ALINACAK

    İŞKUR iş ilanlarına bakıldığında 966 kişiyle gazaltı kaynakçısı, 862 kişiyle makineci (dikiş), 844 kişiyle temizlik görevlisi, 717 kişiyle ön muhasebeci en çok aranan elemanlar arasında yer alıyor. Kamuda ise güncel 10 bin 860 personel alımı için ilan bulunuyor.



    İLK SIRADA POLİS AKADEMİSİ GELİYOR!

    İşe alımlarda başı Emniyet Genel Müdürlüğü çekiyor. Polis Akademisi Başkanlığı'na alınacak 8 bin öğrenci için başvurular yapılıyor. Ayrıca pek çok bakanlık, üniversite, belediye de personel için ilana çıkmış durumda.


    İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor. Kamudaki güncel iş ilanları ise Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın internet sitesinden takip edilebiliyor.

    ÖZEL SEKTÖR İLK 10

    Beden işçisi
    Gazaltı kaynakçısı
    Makineci
    Temizlik görevlisi
    Ön muhasebeci
    Paketleme işçisi
    Satış danışmanı
    Ambar/depo görevlisi
    Forklift operatörü
    Lojistik elemanı

    KAMUDA İLK 10

    Emniyet: 8.000 polis adayı
    Gençlik ve Spor Bakanlığı: 500 sözleşmeli personel
    Atatürk Üniversitesi: 361 sözleşmeli personel
    Hazine ve Maliye Bakanlığı: 300 defterdarlık uzman yard.
    Elektrik Üretim AŞ: 150 işçi
    Kırıkkale Üniversitesi: 122 sözleşmeli personel
    Harran Üniversitesi: 81 işçi
    Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi: 65 sözleşmeli personel
    Erciyes Üniversitesi: 56 sözleşmeli personel
    Siirt Üniversitesi: 50 öğretim üyesi

    İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?

    İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

    • Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

    • Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;

    • Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

    • İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.

    • Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

    • Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.

    İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Memurlar Satış danışmanı, Makineci, Beden işçisi... 11 Ocak İŞKUR iş ilanları: Binlerce personel alımı!