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    • Ekonomi
    • 10.01.2021 12:47
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    • 10.01.2021 12:47
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    alımı 3.500-4000 lira maaşla başvuru şartları nedir?

    3500-4000 lira maaşla, onlarca kadroya yüzlerce kamu personeli alımı yapılıyor. Onlarca kuruma, 43 kadroda istihdam etmek üzere yapılan 966 kamu personeli alımında başvuru genel şartları sayfamızda yer alıyor. İŞKUR üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda en az ilköğretim mezunu adaylar arasından kamu işçisi ve kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puan şartı aranmadan ve 60 KPSS şartı ile kamu işçisi alımında başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor. İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.

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    3500-4000 lira maaşla: Onlarca kadroya yüzlerce kamu personeli alımı

    3500-4000 lira maaşla, onlarca kadroya yüzlerce kamu personeli alımı yapılıyor. Yayımlanan duyurularda en az ilköğretim mezunu adaylar arasından kamu işçisi ve kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puan şartı aranmadan ve 60 KPSS şartı ile kamu işçisi alımında başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor. İlana başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR üzerinden başvurusunu yapması gerekmektedir. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    Kamu Memur Alım İlanları

    Hazine ve Maliye Bakanlığından Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 29.01.2021

    Hazine ve Maliye Bakanlığı Stajyer Hazine Kontrolörlüğü sınav ilanı 17.02.2021

    Muş Uzgörür Belediyesi Memur Alım İlanı 05.02.2021

    Siirt Tillo Belediyesi Memur Alım İlanı 22.01.2021

    Gençlik ve Spor Bakanlığı Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alım İlanı 20.01.2021

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 10.01.2021

    Çankırı Yaylakent Belediyesi Memur Alım İlanın 28.01.2021

    İSKİ Müfettiş Yardımcısı Sınav İlanı 10.01.2021

    Mili Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı Sınav İlanı 29.01.2021

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 12.02.2021

    Fırat Kalkınma Ajansından Personel Alımı 15.02.2021

    Ticaret Bakanlığından Ticaret Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı 29.01.2021

    Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığından Personel Alım 29.01.2021

    Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden Ceza İnfaz Kurumu Katibi Alım İlanı 05.02.2021

    Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden Öğretmen Alımı 29.01.2021

    Adalet Bakanlığından Avukat Alım İlanı 25.01.2021

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan Bilişim Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 19.02.2021

    Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden Asistan Hava Trafik Kontrolörü Giriş Sınavı İlanı 26.02.2021

    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden Mühendis Alımı 20.01.2021

    Mevlana Kalkınma Ajansından Personel Alım İlanı 26.02.2021

    İstanbul Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 10.02.2021

    Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Memur Alım İlanı 12.02.2021

    Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 15.02.2021

    TÜM İLANLAR İÇİN: https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/

    ALIM YAPILAN KADROLAR

    Personel alımlarına baktığımızda toplamda 43 kadroya alım yapıldığına yer verildi. İşte alım yapılan kadrolar:

    Elektrikçi (Genel)
    Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni
    Kamyon Şoförü
    Kimya Laboratuvarı Görevlisi
    İnşaat Teknolojisi Teknisyeni
    İş Makineleri Operatörü
    Laborant (Gıda)
    İş Makineleri Operatörü
    Aşçı


    Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)
    Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
    Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı
    Gemici
    Marangoz
    Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni
    Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
    Laboratuvar Temizlik İşçisi
    Temizlik Görevlisi
    Sıhhi Tesisatçı
    Sıhhi Tesisatçı
    Otomotiv Elektrikçisi
    Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)
    Tarım İşçisi-Kırma Çiftçilik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği)
    Tesviyeci


    Makine Montaj İşçisi
    Büro Memuru (Genel)
    İşletme Elektrik Bakım Yardımcısı
    Nezaretçi Ve Ustabaşı (Makine Ve Metal Mamuller İmalatı)
    İşletme Elektrik Bakım Yardımcısı
    Vinç Operatörü
    İnşaat Mühendisi
    Bilgisayar Mühendisi
    Avukat
    Metal İşleri Teknisyeni
    Ambar/Depo Görevlisi
    Marangoz
    Büro İşçisi
    Beden İşçisi (Temizlik)
    Güvenlik Görevlisi
    Çöp Kamyonu Sürücüsü
    Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı)
    Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)
    Hasta Bakımı Teknisyeni

    BAŞVURU ADIMLARI

    İlana başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR üzerinden başvurusunu yapması gerekmektedir. Başvuruda bulunmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir.

    esube.iskur.gov.tr

    Linki kopyalayın ve yeni sekmede açın. Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ İLANLARI kısmına tıklayın. Son olarak iş arama sayfası karşınıza çıkacak. Bu ekranda İŞYERİ TÜRÜ yazan kısımda KAMU seçeneğini işaretleyip ARA butonuna tıklayın.

    BAŞVURU GENEL ŞARTLAR

    10 kuruma , 43 kadroda istihdam etmek üzere yapılan 966 kamu personeli alımında başvuru genel şartları şu şekilde:

    - 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

    - Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış 41 yaşından gün almamış olmak.

    - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

    - En az ilkokul mezunu olmak.

    - Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri.

    - Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
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    Haberler Ekonomi Onlarca kadroya en az ilköğretim mezunu yüzlerce kamu personeli alımı 3.500-4000 lira maaşla başvuru şartları nedir?