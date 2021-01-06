2021 yılı İŞKUR sağlık kurumlara en az ilkokul mezunu personel ve işçi alımı müracaat için ayrıntılar gelmeye başladı. Bu anlamda İŞKUR tarafından resmi sitesinden duyurular yayınlanıyor. İŞKUR aracılığı ile muhtelif sağlık kurumu ve sağlık müesseselerine 2021 senesi sağlık personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...