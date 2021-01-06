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    • 19.03.2021 12:34
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    i Asistanı, Hemşire, Diyetisyen, Eczane işçisi... 2021 hastanelere en az ilkokul mezunu personel...

    ATT, Hemşire, Diyetisyen, Eczane işçisi, Ebe, hasta danışmanı kadrolarına yapılan personel ve işçi alımı başvuru detayları haberimizde. Açık iş ilanlarını göreme ve bu ilanlara başvurmanın yanında, iş arayanlara 'a kayıt olma, işinden ayrılanlara na başvurma, mesleki eğitim almak isteyenlere de mesleki eğitim kurslarıyla ilgili bilgi alma imkanı veren veriyor.

    takvim.com.tr
    İŞKUR hastanelere en az ilkokul mezunu personel ve işçi alımı başvuru şartları!

    2021 yılı İŞKUR sağlık kurumlara en az ilkokul mezunu personel ve işçi alımı müracaat için ayrıntılar gelmeye başladı. Bu anlamda İŞKUR tarafından resmi sitesinden duyurular yayınlanıyor. İŞKUR aracılığı ile muhtelif sağlık kurumu ve sağlık müesseselerine 2021 senesi sağlık personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    İŞKUR'DA YAYIMLANDI

    Söz konusu personel alımı ilanları, Türkiye İş Kurumu e Sube sayfası üzerinden erişime açıldı. Açık iş ilanları sayfası üzerinden yayımlanan personel alımı duyurularının detayları şu şekilde:

    ALIM YAPILAN KADROLAR VE ALIM YAPAN YERLER

    İŞKUR üzerinden özel hastaneler bünyesine yapılan personel alımları şu şekilde:

    İşyeri Hemşiresi

        Diş Hekimi Asistanı

        Diyaliz Teknikeri

        Diyetisyen
            Haberler Memurlar Diş Hekimi Asistanı, Hemşire, Diyetisyen, Eczane işçisi... 2021 İŞKUR hastanelere en az ilkokul mezunu personel...