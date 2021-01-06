Kamu müesseseleri tarafından yayımlanan personel alım bültenlerinde değişik eğitim seviyelerinden mezun adaylar için duyurular bulunuyor. Lise, önlisans ve lisans mezunu adaylar için yayımlanan derlediğimiz bu duyurular için müracaat yapacak adaylar başvurularını aşağıda yer alan ayrıntılara göre yapacaklar. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
GÜNCEL MEMUR ALIMI İLANLARI
KPSS A GRUBU MEMUR ALIMI İLANLARI
KPSS tercihleri ile 1600 memur alınıyor
GÜNCEL MEMUR ALIMI İLANLARI
KPSS A GRUBU MEMUR ALIMI İLANLARI