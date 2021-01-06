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    • 07.01.2021 08:50
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    • 19.03.2021 11:23
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    2021 yılı kamu personeli alımı 'siz ve 50-60 ve 70 KPSS ile kadro dağılımı açıklandı

    Kamu kurumları tarafından yayımlanan personel alım ilanlarında farklı eğitim seviyelerinden mezun adaylar için ilanlar bulunuyor. Haberimizin başlığımızda belirttiğimiz gibi kamuya yapılan memur alımlarının bir bölümü şartı olmadan ilan edilirken diğer bölümü ise 50-60 ve 70 KPSS puanları ile adaylara duyuruluyor.

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    Kamu personeli alımı KPSS'siz ve 50-60 ve 70 KPSS ile kadro dağılımı...

    Kamu müesseseleri tarafından yayımlanan personel alım bültenlerinde değişik eğitim seviyelerinden mezun adaylar için duyurular bulunuyor. Lise, önlisans ve lisans mezunu adaylar için yayımlanan derlediğimiz bu duyurular için müracaat yapacak adaylar başvurularını aşağıda yer alan ayrıntılara göre yapacaklar. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    GÜNCEL MEMUR ALIMI İLANLARI

    KPSS A GRUBU MEMUR ALIMI İLANLARI

    KPSS tercihleri ile 1600 memur alınıyor

    GÜNCEL MEMUR ALIMI İLANLARI

    KPSS A GRUBU MEMUR ALIMI İLANLARI

        GÜNCEL MEMUR ALIMI İLANLARI

        KPSS A GRUBU MEMUR ALIMI İLANLARI

        GÜNCEL MEMUR ALIMI İLANLARI

        KPSS A GRUBU MEMUR ALIMI İLANLARI

        KYK yurtlarına 500 memur alınıyor başvuru için tıklayınız

        Çorum Belediyesi zabıta memuru alımı için tıklayınız

        İBB zabıta memuru alımı için tıklayınız

        MEMUR ALIMLARI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

        Kamuya yapılan memur alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

        - Türk vatandaşı olmak.

        - Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

        - Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

        - Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

        - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

        - İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

            DEVLET MEMURU NASIL OLUNUR?

            2021 yılında devlet memuru olmak isteyenler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvurusunda bulunarak sınavdan yüksek not almalıdır.

            Yüksek not elbette kamu kurum ve kuruluşlarının memur alımı ilanlarına göre değişmektedir ancak size en uygun memur alımına başvuru yapmak istiyorsanız kamu kurumlarının memur alımlarında KPSS puan sıralamasına göre adaylar arasından eleme yaptığını unutmayın.
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            Haberler Memurlar 2021 yılı kamu personeli alımı KPSS'siz ve 50-60 ve 70 KPSS ile kadro dağılımı açıklandı