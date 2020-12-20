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    • Ekonomi
    • 20.12.2020 08:24
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    • 20.12.2020 08:24
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    Farklı lara 3.500-5.500 TL maaşla personel alımı başladı! ve kadrolar

    Farklı lara 3.500-5.500 TL maaşla personel alımı başladı! Farklı illerde bankalara personel alınıyor. Kendi kariyer sayfaları üzerinden ilan yayımlayan bankalar, farklı kadrolarda, farklı şehirlerde istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını açıkladı. Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Albaraka Türk Katılım bankalarına yapılan personel alımlarında adaylara en az 3500 lira maaş verileceği bildirildi. Başvurular bankaların kariyer sayfaları üzerinden yapılacak. Sizlere o sayfaları ve linkleri veriyoruz.

    Farklı bankalara 3.500-5.500 TL maaşla personel alımı başladı!

    Farklı kadrolarda istihdam etmek üzere en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapacağını duyurdu. Kendi kariyer sayfaları üzerinden ilan yayımlayan bankalar, farklı kadrolarda, farklı şehirlerde istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını açıkladı. Aralık 2020 'nin ilanlarına baktığımızda 5 farklı bankaya alım yapıldığı görülüyor. Türkiye bankacılık sektörünün önde gelen kuruluşları tarafından yayımlanan personel alımlarında adayların bankaların şubeleri ve merkezlerinde çalıştırılacağına yer verildi. Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Albaraka Türk Katılım bankalarına yapılan personel alımlarında adaylara en az 3500 lira maaş verileceği bildirildi.


    GARANTİ BANKASI ALIM YAPILAN KADROLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI

    Garanti BBVA 'nın personel alımı kadroları ve başvuru şartları şu şekilde:


    İş Geliştirme ve Proje Yönetimi Yönetmeni

    · Üniversitelerin tercihen mühendislik, matematik ve istatistik bölümlerinden mezun,
    · İyi derecede İngilizce bilen,
    · Proje ve Süreç Yönetimi alanında min 2 yıl deneyimli.
    · SQL,T-SQL, Query Language ve veri tabanı yapılarında deneyimi olan,
    · Business Object, Oracle, MS SQL, ileri Excel deneyimi olan,
    · Askerlik görevini muaf/tamamlamış

    Tercihen Kriterler ;

    · Ekip yönetim tecrübesi olan,
    · Dijital Ürünler ve/veya Bankacılık sektöründe proje deneyimi olan,

    Gayrimenkul Değerleme Kontrol, Kalite Uzmanı

    Sonuç odaklı ve sorumluluk alan,
    Müşteri memnuniyetine önem veren,.
    İletişimi kuvvetli, işbirliği kurma konusunda yetenekli, ilişki yönetiminde başarılı, ekip çalışmalarına yatkın,
    Pazar araştırmalarına ilgi duyan; gayrimenkul sektörünü ve trendleri takip eden.
    Üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama, Mühendislik (İnşaat-Harita) veya Mimarlık bölümlerinden mezun,
    Değerleme sektöründe minimum 5 yıl tecrübeli (BDDK Yönetmeliği gereği zorunlu)
    SPK Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Lisansına sahip (BDDK Yönetmeliği gereği zorunlu)
    İyi derecede MS Office (çok iyi seviyede Excel-Powerpoint) program bilgisine sahip, sunum hazırlama ve sunma yetkinleri kuvvetli,
    Yazılı ve sözlü olarak İngilizce'yi aktif olarak kullanabilen,
    Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamışsanız ya da 1 yıl tecilli ise.

    İş Zekası ve Raporlama Yetkilisi

    Sonuç odaklı ve sorumluluk alan,
    Müşteri memnuniyetine önem veren,.
    Karmaşık problemler için çözümler belirlemeyi seven,
    Etkin iletişim kurabilen.
    Üniversitelerin Lisans bölümlerinden mezun,
    Yazılı ve sözlü olarak İngilizce'yi aktif olarak kullanabilen,
    Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamışsanız ya da 1 yıl tecilli ise.
    Tercihen Kriterler;

    Tercihen üniversitelerin Mühendislik, Matematik veya İstatistik bölümlerinden mezun.
    Oracle SQL, SAS, Python, BI araçlarını kullanan.

    Müşteri Danışmanı

    -İşbirlikçi ve çeşitliliği yüksek ortamlarda çalışmayı seven,
    -Sonuç odaklı ve sorumluluk alan,
    -Müşteri memnuniyetine önem veren,
    -Kendini pozitif, güler yüzlü, iletişim ve ikna becerileri yüksek biri olarak tanımlayan,
    -Etkin iletişim kurabilen,
    -Üniversitelerin Lisans bölümlerinden mezun,
    -İstanbul Avrupa Yakasında ikamet ediyorsanız,
    -Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da en az 1 yıl tecil ettirmiş
    -Tercihen Segem Sertifikası'na sahipseniz

    BAŞVURU

    İlana başvurular internet üzerinden alınıyor.

    https://www.kariyer.net/is-ilanlari?newProfile=1/#&fpi=29983&hc=T

    Linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada başvuru yapmak istediğiniz kadroyu seçin ve özgeçmiş oluşturarak başvurunuzu yapın.

    YAPI KREDİ ALIM YAPILAN KADROLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI

    Yapı Kredi personel alımında kadrolar ve başvuru şartları şu şekilde:

    İş Analisti

    Üniversitelerin 4 yıllık Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya ilgili Mühendislik bölümlerinden mezun,
    Oracle ve PL/SQL ortamları hakkında bilgi sahibi olan, SQL kullanım bilgisi bulunan,
    İyi derecede İngilizce bilgisine sahip,
    Analitik düşünme ve problem çözme yetkinliğine sahip,
    Takım çalışmasına yatkın, iletişim konusunda başarılı,
    Değişime hazır ve öğrenmeye istekli,
    Yaratıcı ve sonuç odaklı,
    Stres yönetimi yapabilen,

    Uzman Yazılım Mühendisi

    Üniversitelerin 4 yıllık ilgili Mühendislik bölümlerinden mezun
    Java Teknolojileri, PL/SQL, Oracle, Spring, Hibernate ortamları hakkında bilgi sahibi olan, SQL kullanım bilgisi bulunan
    Önyüz Geliştirme tecrübe bilgisi olan (tercihen React)
    İyi derecede İngilizce bilgisine sahip
    Analitik düşünme, güçlü iletişim ve problem çözme yetkinliğine sahip
    Takım çalışmasına yatkın, iletişim konusunda başarılı
    Değişime hazır ve öğrenmeye istekli
    Yaratıcı ve sonuç odaklı
    Stres yönetimi yapabilen

    Research & Development Intern

    Şu anda Bilgisayar Bilimi, Elektrik / Elektronik Mühendisliği veya ilgili alanlarda bir yüksek öğrenim derecesi (Junior-Senior B.Sc. veya M.Sc.)
    Yeni yazılım geliştirme teknolojileri, araçları ve yöntemlerindeki gelişmeleri takip etmek
    Nesne yönelimli bir programlama dilinde deneyim (Java, C / C ++ vb.)
    Genel analiz, teknik tasarım, geliştirme, test ve dokümantasyon anlayışı
    Bankacılık araştırma ve geliştirme projelerine ilgi
    Yapay zeka projelerinin eğitimi için etiketleme yapacak
    Takım ortamında çalışmaktan zevk alır
    Etkili sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olmak
    İyi derecede İngilizce bilen
    Haftada en az 16 saat çalışabilecek

    Perakende Bankacılık Veri Süreçler Analiz Stajyeri

    Mühendislik veya İktisadi İdari bölümlerinde 3 ve üzeri sınıflarında okuyan
    Haftada minimum 3 gün devam edebilecek
    İleri derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip
    Analitik, Stratejik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip
    Etkili iletişim becerilerine sahip
    Planlama, organizasyon ve raporlama konularında kendini geliştirmek isteyen
    MS Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilen
    Tercihen SQL ve veri tabanlarına ilgi duyan

    Elektrik Teknisyeni

    Ön Lisans Programlarının İlgili Bölümlerinden Mezun
    Konusunda deneyimli, tercihen İşletme teknisyenliği yapmış
    EKAT Belgesi sahibi
    Vardiyalı çalışabilecek
    İnsiyatif alabilen, sonuç odaklı ve proaktif
    Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış

    Elektrik Mühendisi

    Üniversitelerin Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun
    Tercihen İşletme Mühendisliği yapmış, ofislerin; elektrik tesisat, iklimlendirme, yangın, asansör sistemlerinin işletme, bakım, onarım ve arıza müdahalesi konularında tecrübeli
    Enerji yönetimi, yüksek gerilim işletme sorumluluğu ve data center işletme konularında deneyimli
    Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Belgesi, Bina Enerji Yöneticisi Belgesi ve İSG Uzmanlığı olan
    MS-Office programlarına ve Autocad' a hakim
    Tercihen İngilizce bilgisine sahip
    Proaktif, stratejik düşünebilen, farklı iş yapış modellerini deneyimlemiş, inisiyatif alabilen, sonuç odaklı
    Esnek çalışma saatlerine uyabilecek
    Kredi Riski Bütçeleme ve Analitik Uzmanı

    Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren İngilizce İşletme, İktisat, Mühendislik bölümlerinden mezun,
    Yeni mezun veya kredi riski ve/veya banka bütçesi konusunda en fazla 1 yıl deneyimi olan,
    MS Office programlarına hakim,
    İyi derecede İngilizce bilen,
    Analitik düşünme yeteneğine sahip,
    Sorun çözme yeteneği olan ve inisiyatif kullanabilen,
    İnsan odaklı, yeniliklere açık, gelişime açık,
    Takım çalışmasına yatkın ve sorumluluk sahibi.

    İk Uygulamaları Bakım ve Geliştirme Stajyeri

    Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği 4 yıllık eğitim veren bölümlerinde 3. ya da 4. sınıf öğrencisi olan,
    Haftanın en az 3 günü çalışabilecek uygunlukta olan,
    İyi derecede İngilizce bilen,
    MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen,
    Seyahat ve esnek mesai saatleri konusunda engeli olmayan,
    İnsan ilişkilerinde başarılı ve ekip çalışmasına yatkın,
    Öğrenmeye hevesli,
    Detaylara önem veren,
    Planlama, düzenli çalışma ve önceliklendirme yapma konularında kabiliyeti gelişmiş.

    Research & Development Intern

    Şu anda Bilgisayar Bilimi, Elektrik / Elektronik Mühendisliği veya ilgili alanlarda bir yüksek öğrenim derecesi (Junior-Senior B.Sc. veya M.Sc.)
    Programlamada, algoritmalarda ve veri yapılarında sağlam anlayış
    Doğal Dil İşleme (NLP), Metin Analitiği ve Makine Öğrenimi Algoritmalarına ilgi ve temel anlayışa sahip olmak
    Nesne yönelimli bir programlama dilinde deneyim (Java, C / C ++ vb.)
    Takım ortamında çalışmaktan zevk alır
    Mükemmel iletişim becerileri
    İyi derecede İngilizce bilen
    Yeni teknolojileri öğrenmeye ve denemeye istekli
    Literatürü ve son teknoloji ürünü teknikleri ve algoritmaları takip etmekle ilgilenir

    Stratejik Risk Validasyon Uzmanı

    Üniversitelerin Mühendislik (Matematik, Bilgisayar, Endüstri, İşletme), İşletme, Ekonomi, İstatistik vb. bölümlerinde lisans veya yüksek lisans derecesine sahip,
    En fazla 2 yıl deneyimli,
    Araştırmacı, problem çözme ve analitik düşünme yeteneğine sahip,
    İletişim becerileri kuvvetli,
    Takım çalışmasına yatkın,
    Sorumluluk ve inisiyatif alabilen, proaktif,
    Tercihen temel programlama ve veri tabanı kavramları hakkında bilgi sahibi (SQL, SAS veya R kullanabilmesi tercih sebebi),
    İleri seviyede İngilizce bilgisine sahip.

    System Engineer Intern

    Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans derecesi ,
    Güçlü analitik ve yaratıcı problem çözme becerileri,
    Güçlü iletişim becerileri,
    Hem bağımsız hem de grup halinde çalışabilme becerisi,
    En son BT trendlerini ve iş uygulamaları üzerindeki potansiyel etkilerini anlama yeteneği

    Stratejik İletişim Basın İlişkileri - Stajyer

    Haftanın en az 3 günü katılım sağlayabilecek,
    İletişim, Halkla İlişkiler, Gazetecilik, Yeni Medya, Sosyoloji vb. üniversite bölümlerinde okuyan,
    Üniversite 3 veya son sınıf, Yüksek Lisans veya Doktora'da eğitimine devam eden,
    Takım çalışmasına yatkın,
    Çok iyi derecede İngilizce bilen,
    Dünya ve Türkiye gündemini çok yakından ve farklı kanallardan takip eden,
    Yeni projeler oluşturmaya istekli,
    Sorgulayan ve olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurabilen,
    Farklı verileri bir araya getirerek öngörü, iç görü elde edebilen,
    MS Office programlarına hakim,
    İletişim yönü kuvvetli ve bu alanda çalışmayı hedefleyen ekip arkadaşı arayışındayız.

    Risk Metodolojileri ve Piyasa Veri Analizi Uzmanı

    · Üniversitelerin Finans/Ekonomi/Mühendislik bölümlerinde lisans veya yüksek lisans derecesine sahip,
    Yeni mezun veya en fazla 1 yıl deneyimli,
    Araştırmayı seven,
    Problem çözme ve analitik düşünme yeteneğine sahip ve iletişim becerileri güçlü,
    Takım çalışmasına yatkın ve sorumluluk sahibi olan.
    · İyi derecede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisine sahip,
    · Hazine ürünleri, fiyatlandırmaları ve kullanılan piyasa verileri konusunda ilgili,
    · Basel 2, Basel 3, yasal raporlamalar konularında fikir sahibi,
    · Tercihen Reuters, Bloomberg ve MS Office programlarını etkin kullanabilen.

    BAŞVURU

    İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki sayfaya gitmesi gerekmektedir.

    https://www.kariyer.net/is-ilanlari?newProfile=1/#&fpi=231928&hc=T

    Linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada kadroyu seçerek müracaatınızı yapın.

    AKBANK 30 KADROYA ALIM YAPILACAK

    Yayımlanan personel alımı ilanlarına baktığımızda 30 pozisyon için personel alımı yapılacağı görüldü. İlanda alımın yapıldığı şehirler ise şu şekilde verildi:

    İstanbul(Avr.)
    Kocaeli
    İstanbul(Asya)
    Adana
    Balıkesir
    Bursa
    İzmir
    Ankara
    Trabzon

    BAŞVURU ŞARTLARI

    Akbank'ın personel alımlarına müracaat edecek adayların, kadro için istenen özel şartların yanında aşağıdaki genel şartları taşıyor olması gerekmektedir:

    Yeni gelişen teknolojilere ilgi duyan
    Bankacılık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen
    Tecrübeli ya da tecrübesiz
    Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek
    Müşteri memnuniyetini ön planda tutacak
    Diksiyonu düzgün
    İkili ilişkilerde başarılı olan

    ALIM YAPILAN KADROLAR

    Akbank bünyesine yapılan personel alımlarına baktığımızda aşağıdaki pozisyonlara personel alımı yapıldığı görüldü:

    Likidite Yönetimi Baş Dealer

    Hazine Ürünleri Satış Dealer

    Açık Bankacılık Müdürü

    Analitik Yöneticisi

    Deneyimli Müfettiş

    Dijital Satış ve Büyüme Yönetici Yardımcısı

    Mobil Yazılım Uzmanı/Mimarı (Fronted/Backend)

    Finansal Raporlama Yönetici Yardımcısı

    Genel Başvuru - Engelli

    Birebir Bankacılık Yöneticisi

    DevOps Uzmanı

    Kredi İzleme Takip Raporlama ve Analiz Yöneticisi

    Ödeme Teknolojileri Yönetici Yardımcısı

    Takas Yönetici Yardımcısı

    Güvenlik Teknolojileri Operasyon Uzmanı

    Veri ve İleri Analitik Teknolojileri Uzmanı

    Ödeme Sistemleri Pazarlama Yönetici Yard

    Kobi Ürün Pazarlama Yöneticisi

    Sistem Yönetimi Uzmanı

    Teknoloji Mimarı

    Yazılım Uzmanı/ Uygulama Mimarı

    Bulut Teknolojileri Mimarı

    İş Analisti / İş Mimarı

    Ücret Komisyon Yöneticisi

    İş Analitiği Yöneticisi

    Görsel Tasarımcı

    Model Denetimi Müfettişi

    Entegrasyon Uygulamaları Yazılım Mimarı

    Yasal Raporlama Yöneticisi

    Bilgi Teknolojileri Müfettişi

    BAŞVURULAR İNTERNETTEN

    Akbank personel alımına başvuru yapacak adayların internet üzerinden özgeçmişlerini göndermesi gerekmektedir.

    https://kariyer.akbank.com/

    Yukarıdaki Akbank kariyer safyasına gidin. Linkli kopyalayıp yeni sekmede açıktan sonra açılan ekranın sağ üst köşesinden giriş yapıp üyelik oluşturun. Daha sonra başvuru yapmak istediğiniz kadroyu seçerek müracaatınızı yapın.

    Kaynak: Kamubulteni

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    Haberler Ekonomi Farklı bankalara 3.500-5.500 TL maaşla personel alımı başladı! En az lise mezunu personel alımı şartları ve kadrolar