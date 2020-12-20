Farklı kadrolarda istihdam etmek üzere en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapacağını duyurdu. Kendi kariyer sayfaları üzerinden ilan yayımlayan bankalar, farklı kadrolarda, farklı şehirlerde istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını açıkladı. Aralık 2020 'nin ilanlarına baktığımızda 5 farklı bankaya alım yapıldığı görülüyor. Türkiye bankacılık sektörünün önde gelen kuruluşları tarafından yayımlanan personel alımlarında adayların bankaların şubeleri ve merkezlerinde çalıştırılacağına yer verildi. Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Albaraka Türk Katılım bankalarına yapılan personel alımlarında adaylara en az 3500 lira maaş verileceği bildirildi.
GARANTİ BANKASI ALIM YAPILAN KADROLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI
Garanti BBVA 'nın personel alımı kadroları ve başvuru şartları şu şekilde:
İş Geliştirme ve Proje Yönetimi Yönetmeni
· Üniversitelerin tercihen mühendislik, matematik ve istatistik bölümlerinden mezun,
· İyi derecede İngilizce bilen,
· Proje ve Süreç Yönetimi alanında min 2 yıl deneyimli.
· SQL,T-SQL, Query Language ve veri tabanı yapılarında deneyimi olan,
· Business Object, Oracle, MS SQL, ileri Excel deneyimi olan,
· Askerlik görevini muaf/tamamlamış
Tercihen Kriterler ;
· Ekip yönetim tecrübesi olan,
· Dijital Ürünler ve/veya Bankacılık sektöründe proje deneyimi olan,
Gayrimenkul Değerleme Kontrol, Kalite Uzmanı
Sonuç odaklı ve sorumluluk alan,
Müşteri memnuniyetine önem veren,.
İletişimi kuvvetli, işbirliği kurma konusunda yetenekli, ilişki yönetiminde başarılı, ekip çalışmalarına yatkın,
Pazar araştırmalarına ilgi duyan; gayrimenkul sektörünü ve trendleri takip eden.
Üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama, Mühendislik (İnşaat-Harita) veya Mimarlık bölümlerinden mezun,
Değerleme sektöründe minimum 5 yıl tecrübeli (BDDK Yönetmeliği gereği zorunlu)
SPK Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Lisansına sahip (BDDK Yönetmeliği gereği zorunlu)
İyi derecede MS Office (çok iyi seviyede Excel-Powerpoint) program bilgisine sahip, sunum hazırlama ve sunma yetkinleri kuvvetli,
Yazılı ve sözlü olarak İngilizce'yi aktif olarak kullanabilen,
Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamışsanız ya da 1 yıl tecilli ise.
İş Zekası ve Raporlama Yetkilisi
Sonuç odaklı ve sorumluluk alan,
Müşteri memnuniyetine önem veren,.
Karmaşık problemler için çözümler belirlemeyi seven,
Etkin iletişim kurabilen.
Üniversitelerin Lisans bölümlerinden mezun,
Yazılı ve sözlü olarak İngilizce'yi aktif olarak kullanabilen,
Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamışsanız ya da 1 yıl tecilli ise.
Tercihen Kriterler;
Tercihen üniversitelerin Mühendislik, Matematik veya İstatistik bölümlerinden mezun.
Oracle SQL, SAS, Python, BI araçlarını kullanan.
Müşteri Danışmanı
-İşbirlikçi ve çeşitliliği yüksek ortamlarda çalışmayı seven,
-Sonuç odaklı ve sorumluluk alan,
-Müşteri memnuniyetine önem veren,
-Kendini pozitif, güler yüzlü, iletişim ve ikna becerileri yüksek biri olarak tanımlayan,
-Etkin iletişim kurabilen,
-Üniversitelerin Lisans bölümlerinden mezun,
-İstanbul Avrupa Yakasında ikamet ediyorsanız,
-Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da en az 1 yıl tecil ettirmiş
-Tercihen Segem Sertifikası'na sahipseniz
BAŞVURU
İlana başvurular internet üzerinden alınıyor.
https://www.kariyer.net/is-ilanlari?newProfile=1/#&fpi=29983&hc=T
Linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada başvuru yapmak istediğiniz kadroyu seçin ve özgeçmiş oluşturarak başvurunuzu yapın.
YAPI KREDİ ALIM YAPILAN KADROLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI
Yapı Kredi personel alımında kadrolar ve başvuru şartları şu şekilde:
İş Analisti
Üniversitelerin 4 yıllık Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya ilgili Mühendislik bölümlerinden mezun,
Oracle ve PL/SQL ortamları hakkında bilgi sahibi olan, SQL kullanım bilgisi bulunan,
İyi derecede İngilizce bilgisine sahip,
Analitik düşünme ve problem çözme yetkinliğine sahip,
Takım çalışmasına yatkın, iletişim konusunda başarılı,
Değişime hazır ve öğrenmeye istekli,
Yaratıcı ve sonuç odaklı,
Stres yönetimi yapabilen,
Uzman Yazılım Mühendisi
Üniversitelerin 4 yıllık ilgili Mühendislik bölümlerinden mezun
Java Teknolojileri, PL/SQL, Oracle, Spring, Hibernate ortamları hakkında bilgi sahibi olan, SQL kullanım bilgisi bulunan
Önyüz Geliştirme tecrübe bilgisi olan (tercihen React)
İyi derecede İngilizce bilgisine sahip
Analitik düşünme, güçlü iletişim ve problem çözme yetkinliğine sahip
Takım çalışmasına yatkın, iletişim konusunda başarılı
Değişime hazır ve öğrenmeye istekli
Yaratıcı ve sonuç odaklı
Stres yönetimi yapabilen
Research & Development Intern
Şu anda Bilgisayar Bilimi, Elektrik / Elektronik Mühendisliği veya ilgili alanlarda bir yüksek öğrenim derecesi (Junior-Senior B.Sc. veya M.Sc.)
Yeni yazılım geliştirme teknolojileri, araçları ve yöntemlerindeki gelişmeleri takip etmek
Nesne yönelimli bir programlama dilinde deneyim (Java, C / C ++ vb.)
Genel analiz, teknik tasarım, geliştirme, test ve dokümantasyon anlayışı
Bankacılık araştırma ve geliştirme projelerine ilgi
Yapay zeka projelerinin eğitimi için etiketleme yapacak
Takım ortamında çalışmaktan zevk alır
Etkili sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olmak
İyi derecede İngilizce bilen
Haftada en az 16 saat çalışabilecek
Perakende Bankacılık Veri Süreçler Analiz Stajyeri
Mühendislik veya İktisadi İdari bölümlerinde 3 ve üzeri sınıflarında okuyan
Haftada minimum 3 gün devam edebilecek
İleri derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip
Analitik, Stratejik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip
Etkili iletişim becerilerine sahip
Planlama, organizasyon ve raporlama konularında kendini geliştirmek isteyen
MS Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilen
Tercihen SQL ve veri tabanlarına ilgi duyan
Elektrik Teknisyeni
Ön Lisans Programlarının İlgili Bölümlerinden Mezun
Konusunda deneyimli, tercihen İşletme teknisyenliği yapmış
EKAT Belgesi sahibi
Vardiyalı çalışabilecek
İnsiyatif alabilen, sonuç odaklı ve proaktif
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış
Elektrik Mühendisi
Üniversitelerin Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun
Tercihen İşletme Mühendisliği yapmış, ofislerin; elektrik tesisat, iklimlendirme, yangın, asansör sistemlerinin işletme, bakım, onarım ve arıza müdahalesi konularında tecrübeli
Enerji yönetimi, yüksek gerilim işletme sorumluluğu ve data center işletme konularında deneyimli
Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Belgesi, Bina Enerji Yöneticisi Belgesi ve İSG Uzmanlığı olan
MS-Office programlarına ve Autocad' a hakim
Tercihen İngilizce bilgisine sahip
Proaktif, stratejik düşünebilen, farklı iş yapış modellerini deneyimlemiş, inisiyatif alabilen, sonuç odaklı
Esnek çalışma saatlerine uyabilecek
Kredi Riski Bütçeleme ve Analitik Uzmanı
Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren İngilizce İşletme, İktisat, Mühendislik bölümlerinden mezun,
Yeni mezun veya kredi riski ve/veya banka bütçesi konusunda en fazla 1 yıl deneyimi olan,
MS Office programlarına hakim,
İyi derecede İngilizce bilen,
Analitik düşünme yeteneğine sahip,
Sorun çözme yeteneği olan ve inisiyatif kullanabilen,
İnsan odaklı, yeniliklere açık, gelişime açık,
Takım çalışmasına yatkın ve sorumluluk sahibi.
İk Uygulamaları Bakım ve Geliştirme Stajyeri
Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği 4 yıllık eğitim veren bölümlerinde 3. ya da 4. sınıf öğrencisi olan,
Haftanın en az 3 günü çalışabilecek uygunlukta olan,
İyi derecede İngilizce bilen,
MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen,
Seyahat ve esnek mesai saatleri konusunda engeli olmayan,
İnsan ilişkilerinde başarılı ve ekip çalışmasına yatkın,
Öğrenmeye hevesli,
Detaylara önem veren,
Planlama, düzenli çalışma ve önceliklendirme yapma konularında kabiliyeti gelişmiş.
Research & Development Intern
Şu anda Bilgisayar Bilimi, Elektrik / Elektronik Mühendisliği veya ilgili alanlarda bir yüksek öğrenim derecesi (Junior-Senior B.Sc. veya M.Sc.)
Programlamada, algoritmalarda ve veri yapılarında sağlam anlayış
Doğal Dil İşleme (NLP), Metin Analitiği ve Makine Öğrenimi Algoritmalarına ilgi ve temel anlayışa sahip olmak
Nesne yönelimli bir programlama dilinde deneyim (Java, C / C ++ vb.)
Takım ortamında çalışmaktan zevk alır
Mükemmel iletişim becerileri
İyi derecede İngilizce bilen
Yeni teknolojileri öğrenmeye ve denemeye istekli
Literatürü ve son teknoloji ürünü teknikleri ve algoritmaları takip etmekle ilgilenir
Stratejik Risk Validasyon Uzmanı
Üniversitelerin Mühendislik (Matematik, Bilgisayar, Endüstri, İşletme), İşletme, Ekonomi, İstatistik vb. bölümlerinde lisans veya yüksek lisans derecesine sahip,
En fazla 2 yıl deneyimli,
Araştırmacı, problem çözme ve analitik düşünme yeteneğine sahip,
İletişim becerileri kuvvetli,
Takım çalışmasına yatkın,
Sorumluluk ve inisiyatif alabilen, proaktif,
Tercihen temel programlama ve veri tabanı kavramları hakkında bilgi sahibi (SQL, SAS veya R kullanabilmesi tercih sebebi),
İleri seviyede İngilizce bilgisine sahip.
System Engineer Intern
Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans derecesi ,
Güçlü analitik ve yaratıcı problem çözme becerileri,
Güçlü iletişim becerileri,
Hem bağımsız hem de grup halinde çalışabilme becerisi,
En son BT trendlerini ve iş uygulamaları üzerindeki potansiyel etkilerini anlama yeteneği
Stratejik İletişim Basın İlişkileri - Stajyer
Haftanın en az 3 günü katılım sağlayabilecek,
İletişim, Halkla İlişkiler, Gazetecilik, Yeni Medya, Sosyoloji vb. üniversite bölümlerinde okuyan,
Üniversite 3 veya son sınıf, Yüksek Lisans veya Doktora'da eğitimine devam eden,
Takım çalışmasına yatkın,
Çok iyi derecede İngilizce bilen,
Dünya ve Türkiye gündemini çok yakından ve farklı kanallardan takip eden,
Yeni projeler oluşturmaya istekli,
Sorgulayan ve olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurabilen,
Farklı verileri bir araya getirerek öngörü, iç görü elde edebilen,
MS Office programlarına hakim,
İletişim yönü kuvvetli ve bu alanda çalışmayı hedefleyen ekip arkadaşı arayışındayız.
Risk Metodolojileri ve Piyasa Veri Analizi Uzmanı
· Üniversitelerin Finans/Ekonomi/Mühendislik bölümlerinde lisans veya yüksek lisans derecesine sahip,
Yeni mezun veya en fazla 1 yıl deneyimli,
Araştırmayı seven,
Problem çözme ve analitik düşünme yeteneğine sahip ve iletişim becerileri güçlü,
Takım çalışmasına yatkın ve sorumluluk sahibi olan.
· İyi derecede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisine sahip,
· Hazine ürünleri, fiyatlandırmaları ve kullanılan piyasa verileri konusunda ilgili,
· Basel 2, Basel 3, yasal raporlamalar konularında fikir sahibi,
· Tercihen Reuters, Bloomberg ve MS Office programlarını etkin kullanabilen.
BAŞVURU
İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki sayfaya gitmesi gerekmektedir.
https://www.kariyer.net/is-ilanlari?newProfile=1/#&fpi=231928&hc=T
Linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada kadroyu seçerek müracaatınızı yapın.
AKBANK 30 KADROYA ALIM YAPILACAK
Yayımlanan personel alımı ilanlarına baktığımızda 30 pozisyon için personel alımı yapılacağı görüldü. İlanda alımın yapıldığı şehirler ise şu şekilde verildi:
İstanbul(Avr.)
Kocaeli
İstanbul(Asya)
Adana
Balıkesir
Bursa
İzmir
Ankara
Trabzon
BAŞVURU ŞARTLARI
Akbank'ın personel alımlarına müracaat edecek adayların, kadro için istenen özel şartların yanında aşağıdaki genel şartları taşıyor olması gerekmektedir:
Yeni gelişen teknolojilere ilgi duyan
Bankacılık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen
Tecrübeli ya da tecrübesiz
Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek
Müşteri memnuniyetini ön planda tutacak
Diksiyonu düzgün
İkili ilişkilerde başarılı olan
ALIM YAPILAN KADROLAR
Akbank bünyesine yapılan personel alımlarına baktığımızda aşağıdaki pozisyonlara personel alımı yapıldığı görüldü:
Likidite Yönetimi Baş Dealer
Hazine Ürünleri Satış Dealer
Açık Bankacılık Müdürü
Analitik Yöneticisi
Deneyimli Müfettiş
Dijital Satış ve Büyüme Yönetici Yardımcısı
Mobil Yazılım Uzmanı/Mimarı (Fronted/Backend)
Finansal Raporlama Yönetici Yardımcısı
Genel Başvuru - Engelli
Birebir Bankacılık Yöneticisi
DevOps Uzmanı
Kredi İzleme Takip Raporlama ve Analiz Yöneticisi
Ödeme Teknolojileri Yönetici Yardımcısı
Takas Yönetici Yardımcısı
Güvenlik Teknolojileri Operasyon Uzmanı
Veri ve İleri Analitik Teknolojileri Uzmanı
Ödeme Sistemleri Pazarlama Yönetici Yard
Kobi Ürün Pazarlama Yöneticisi
Sistem Yönetimi Uzmanı
Teknoloji Mimarı
Yazılım Uzmanı/ Uygulama Mimarı
Bulut Teknolojileri Mimarı
İş Analisti / İş Mimarı
Ücret Komisyon Yöneticisi
İş Analitiği Yöneticisi
Görsel Tasarımcı
Model Denetimi Müfettişi
Entegrasyon Uygulamaları Yazılım Mimarı
Yasal Raporlama Yöneticisi
Bilgi Teknolojileri Müfettişi
BAŞVURULAR İNTERNETTEN
Akbank personel alımına başvuru yapacak adayların internet üzerinden özgeçmişlerini göndermesi gerekmektedir.
https://kariyer.akbank.com/
Yukarıdaki Akbank kariyer safyasına gidin. Linkli kopyalayıp yeni sekmede açıktan sonra açılan ekranın sağ üst köşesinden giriş yapıp üyelik oluşturun. Daha sonra başvuru yapmak istediğiniz kadroyu seçerek müracaatınızı yapın.
Kaynak: Kamubulteni