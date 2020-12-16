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    • Memurlar
    • 16.12.2020 10:28
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    • 16.12.2020 10:28
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    'de yayımlandı! 145 sözleşmeli teknik personel alacak

    Son dakika haberi... Tarım ve bağlı 145 sözleşmeli teknik personel alımı yapacak. Başvurular, döneminde ve elden veya posta yoluyla yapılacağı bildirildi.

    AA
    Bakanlık duyurdu! 145 personel alımı yapılacak

    Tarım ve bağlı () 145 sözleşmeli teknik personel istihdam edecek.

    Kurumun konuya ilişkin ilanı 'de yayımlandı.

    Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı TİGEM'in taşra teşkilatında "tarım makineleri, tarımsal yapılar ve sulama, tarla bitkileri, bitki koruma, bahçe bitkileri, zootekni, veteriner hekim, ziraat-radyoloji- elektrik- inşaat ve veteriner sağlık teknikerleri" pozisyonlarında çalıştırılmak üzere 145 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

    Alım, yazılı ve sonucu açıktan atama şeklinde gerçekleştirilecek.

    Başvurular, döneminde TİGEM ve elden veya posta yoluyla yapılacak.

    Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, Ölçme ve ve adresi (http://gaziodm.gazi.edu.tr) üzerinden sınav başvuru işlemlerini yaparak, sınav ücreti 100 lirayı başvurusu esnasında kredi kartıyla ödeyecek.

    Postayla başvuruda, gerekli belgelerin en geç sürenin bitim zamanı itibarıyla başvuru yerine ulaşması gerekiyor. Süresinin bitiminden sonra Başkanlığa ulaşan başvurular dikkate alınmayacak.

    Giriş sınavının yazılı bölümü, 6 Şubat 2021 Cumartesi saat 10.00'da Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 'da tek oturumda yapılacak.

    Yazılı sınavda başarılı adaylar Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacak. Sözlü sınav tarihi, yeri ve saati TİGEM'in internet sayfasında (www.tigem.gov.tr) ayrıca ilan edilecek.

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    Haberler Memurlar Resmi Gazete'de yayımlandı! Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 145 sözleşmeli teknik personel alacak