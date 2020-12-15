ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları için yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Aygün açıklamasında, "Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizde açıklanmıştır." dedi.
İşte Prof. Dr. Halis Aygün'ün o paylaşımı
1-7 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizde açıklanmıştır. Sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim.
1-7 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://t.co/tfsiOmTm1j adresimizde açıklanmıştır. Sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim. @drfahrettinkoca @saglikbakanligi— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) December 15, 2020
SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
Ön lisans ve lisans mezunlarının tercihleri arasında gösterebileceği sözleşmeli pozisyonlar şu şekilde:
SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI (ORTAÖĞRETİM)
SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI (ÖN LİSANS)
SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI (LİSANS)
KPSS 2020/14 ŞARTLARI
Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.