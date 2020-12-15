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    • 15.12.2020 15:46
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    • 15.12.2020 16:03
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    : personel yerleştirme sonuçları açıklandı | http://sonuc.osym.gov.tr yerleştirme sonucu sorgulama

    haberine göre Başkanı , nın sözleşmeli pozisyonları için yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Aygün açıklamasında, "Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizde açıklanmıştır." dedi.

    Sağlık Bakanlığı personel yerleştirme sonuçları açıklandı

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları için yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Aygün açıklamasında, "Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizde açıklanmıştır." dedi.

    İşte Prof. Dr. Halis Aygün'ün o paylaşımı
    1-7 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizde açıklanmıştır. Sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim.

    SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

    BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINMIŞTI?
    KPSS-2020/14 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli personel alımı tercihleri bilindiği üzere 1-7 Aralık tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınmıştı

    HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
    Ön lisans ve lisans mezunlarının tercihleri arasında gösterebileceği sözleşmeli pozisyonlar şu şekilde:

    SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI (ORTAÖĞRETİM)
    SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI (ÖN LİSANS)
    SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI (LİSANS)

    KPSS 2020/14 ŞARTLARI
    Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

    657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.
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    Haberler Memurlar SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı personel yerleştirme sonuçları açıklandı | http://sonuc.osym.gov.tr yerleştirme sonucu sorgulama