Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 12 bin personel ataması için KPSS 2020/14 tercihleri alınmıştı. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans KPSS puanlarına göre yapılan tercihlerin sonuçları merak ediliyor. Bu anlamda Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Binlerce adayın merak içerisinde beklediği tercih sonuçları için ÖSYM başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklamada tercih sonuçlarının bugün içerisinde açıklanması beklendiği duyuruldu. 1-7 Aralık tarihleri arasında alınan Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından gün içerisinde açıklanması bekleniyor
SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI
ÖSYM Başkanı Aygün: "Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizde açıklanmıştır." şeklinde açıklama yaptı
BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINMIŞTI?
KPSS-2020/14 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli personel alımı tercihleri bilindiği üzere 1-7 Aralık tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınmıştı
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
Ön lisans ve lisans mezunlarının tercihleri arasında gösterebileceği sözleşmeli pozisyonlar şu şekilde:
SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI (ORTAÖĞRETİM)
SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI (ÖN LİSANS)
SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI (LİSANS)
KPSS 2020/14 ŞARTLARI
Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.
Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.
Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.
Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarını, ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgili sözleşmeli pozisyonları tercih etmelerine izin verilecektir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların, yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığınca atamaları yapılmayacaktır.
SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri hâlde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların Sağlık Bakanlığı tarafından atamaları yapılmayacaktır.