Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 23.11.2020 08:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.12.2020 10:54
    ABONE OL

    4.250 TL maaşla kamuya Kasım ayı ! O illerimizde yaşayanlar...

    'da kamu ilanları kısmında yayımlanan ilanlara baktığımızda aşağıdaki pozisyonlara personel ve işçi alımı yapıldığı görülüyor. İŞKUR kayıt işlemlerinizi üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    4.250 TL maaşla kamuya Kasım ayı personel alımı başvuru şartları!

    O illerimizde yaşayanlar için İŞKUR 23 Kasım kamu personel alımı ilanları açıklandı. 4.250 TL maaşla kamuya Kasım ayı personel alımı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Belediye başkanlıkları bünyesine en az ilkokul mezunları arasından personel, işçi ve memur alımı yapılacağına yer verildi. Başvurular başladı ve devam ediyor. Farklı şehirlerde kamuya personel ve işçi alımı yapılacağı açıklandı.

    23 KASIM ALIM YAPILAN KADROLAR VE İLANLAR

    Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020
    Kastamonu Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Pers. Alımı 29.11.2020
    Kocaeli TÜBİTAK-MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsü Pers. Alımı 30.11.2020
    Ankara TÜBİTAK SAGE 23.11.2020
    Adana Yüreğir SYDV 23.11.2020
    Konya Doğanhisar Beld. Pers. Ltd. Şti. 23.11.2020
    Tunceli Nazımıye SYDV Pers. Alımı 23.11.2020


    Manisa Albeltaş Pers. Alımı 23.11.2020
    Ordu Ünbel Danışmanlık Taah. İnş. San. Ve Tic. A.Ş. 22.11.2020
    Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 26.11.2020
    Tekirdağ Marmaraereğlisi Temz. Ltd. Şti. 26.11.2020
    Denizli Peraş Pers. Alımı 23.11.2020
    Muğla Muttaş Tic. İşl. Tic. A.Ş. 24.11.2020
    Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 23.11.2020
    Kırklareli Lüleburgaz Beld. Pers. Hiz. A.Ş. 26.11.2020
    Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Personel A.Ş. 22.11.2020


    Isparta Davraz Turz. San. Tic. A.Ş. 25.11.2020
    Eskişehir Kentaş Tic. Ltd. Şti. 19.12.2020
    Burdur Tefenni SYDV Pers. Alımı 29.11.2020
    Bitlis Hizan SYDV Pers. Alımı 30.11.2020
    Kırklareli İnece Belediyesi Per. Ltd. Şti. 23.11.2020


    Antalya Falez Çev. Ynt. Tic. A.Ş. 22.11.2020
    Antalya Falez Çev. Ynt. Tic. A.Ş. Engelli Pers. Alımı 22.11.2020
    Çanakkale Eceabat Beld. Tic. Ltd. Şti. 25.11.2020
    Kayseri Melikgazi Beld. Temel İht. Mad. San. Tic. İşl. A.Ş. 22.11.2020
    Eskişehir Espark Temz. A.Ş. 23.11.2020
    İstanbul Beyoğlu Dönüşüm Konut İmar Tic. A.Ş. 23.11.2020
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Memurlar 4.250 TL maaşla kamuya Kasım ayı personel alımı başvuru şartları! O illerimizde yaşayanlar...