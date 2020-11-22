O illerimizde yaşayanlar için İŞKUR 23 Kasım kamu personel alımı ilanları açıklandı. 4.250 TL maaşla kamuya Kasım ayı personel alımı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Belediye başkanlıkları bünyesine en az ilkokul mezunları arasından personel, işçi ve memur alımı yapılacağına yer verildi. Başvurular başladı ve devam ediyor. Farklı şehirlerde kamuya personel ve işçi alımı yapılacağı açıklandı.