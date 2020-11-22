O illerimizde yaşayanlar için İŞKUR 23 Kasım kamu personel alımı ilanları açıklandı. 4.250 TL maaşla kamuya Kasım ayı personel alımı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Belediye başkanlıkları bünyesine en az ilkokul mezunları arasından personel, işçi ve memur alımı yapılacağına yer verildi. Başvurular başladı ve devam ediyor. Farklı şehirlerde kamuya personel ve işçi alımı yapılacağı açıklandı.
23 KASIM ALIM YAPILAN KADROLAR VE İLANLAR
Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020
Kastamonu Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Pers. Alımı 29.11.2020
Kocaeli TÜBİTAK-MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsü Pers. Alımı 30.11.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE 23.11.2020
Adana Yüreğir SYDV 23.11.2020
Konya Doğanhisar Beld. Pers. Ltd. Şti. 23.11.2020
Tunceli Nazımıye SYDV Pers. Alımı 23.11.2020
Manisa Albeltaş Pers. Alımı 23.11.2020
Ordu Ünbel Danışmanlık Taah. İnş. San. Ve Tic. A.Ş. 22.11.2020
Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 26.11.2020
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temz. Ltd. Şti. 26.11.2020
Denizli Peraş Pers. Alımı 23.11.2020
Muğla Muttaş Tic. İşl. Tic. A.Ş. 24.11.2020
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 23.11.2020
Kırklareli Lüleburgaz Beld. Pers. Hiz. A.Ş. 26.11.2020
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Personel A.Ş. 22.11.2020
Isparta Davraz Turz. San. Tic. A.Ş. 25.11.2020
Eskişehir Kentaş Tic. Ltd. Şti. 19.12.2020
Burdur Tefenni SYDV Pers. Alımı 29.11.2020
Bitlis Hizan SYDV Pers. Alımı 30.11.2020
Kırklareli İnece Belediyesi Per. Ltd. Şti. 23.11.2020
Antalya Falez Çev. Ynt. Tic. A.Ş. 22.11.2020
Antalya Falez Çev. Ynt. Tic. A.Ş. Engelli Pers. Alımı 22.11.2020
Çanakkale Eceabat Beld. Tic. Ltd. Şti. 25.11.2020
Kayseri Melikgazi Beld. Temel İht. Mad. San. Tic. İşl. A.Ş. 22.11.2020
Eskişehir Espark Temz. A.Ş. 23.11.2020
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm Konut İmar Tic. A.Ş. 23.11.2020