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    • 23.11.2020 09:01
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    • Son Güncelleme:
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    • 29.11.2020 13:05
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    KPSS şartsız sınavsız 4000-5000 bin TL maaşla onlarca şehre personel alımı devam ediyor

    Genellikle geçici süreli olarak alınan kurum dışı işçi alımı, il ve kamu kurumu bazında yayımlanıyor. Peki, kurum dışı işçi alımı ilanları nasıl görüntülenir ve başvuru nereden yapılır? İŞKUR aracılığıyla yayımlanan personel alımlarına baktığımızda adayların kamuya bağlı şirketlerde, belediyelerde ve belediyelere bağlı kamu şirketlerinde istihdam edileceğine yer verildi.

    takvim.com.tr
    KPSS şartsız sınavsız 4000-5000 bin TL maaşla onlarca şehre personel alımı

    KPSS şartsız sınavsız 4000-5000 bin TL maaşla İŞKUR üzerinden kamu personeli alımları tüm hızıyla devam ediyor. Bu anlamda yeni ilanlar açıklandı. Kamuya bağlı şirketlerde, belediyelerde ve belediyelere bağlı kamu şirketlerinde istihdam edileceğine yer verildi.

    22 KASIM İŞKUR GÜNCEL İLANLAR

    Ankara Mamak Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 04.12.2020
    Adıyaman Gölbaşı Belediyesi Memur Alım İlanı 25.11.2020
    Afyonkarahisar Taşoluk Belediyesi Memur Alım İlanı 27.11.2020
    Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzeltme İlanı 22.11.2020
    Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Düzeltme İlanı 27.11.2020
    Antalya Gündoğmuş Belediyesi Memur Alım İlanı 07.12.2020


    Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alımİlanı 04.12.2020
    Nevşehir Belediye Başkanlığı Memur Alım İlanı 04.12.2020
    Sivas Hafik Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 25.12.2020
    İzmir Kalkınma Ajansından Personel Alımı 04.12.2020
    Batı Akdeniz Kalkınma Ajansından Personel Alımı 20.12.2020
    Gelir İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Avukat Alım İlanı 04.12.2020


    İstanbul Beykoz Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 04.12.2020
    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzman Yardımcısı Sınav İlanı 27.11.2020
    Kırıkkale Çelebi Belediyesi Memur Alım İlanı 17.12.2020
    TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu Sözleşmeli Destek Personeli Alım iLanı 25.11.2020
    Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü İdare Memuru Öğrencisi Alım İlanı 11.12.2020
    Sakarya Geyve Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 25.12.2020


    Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden Asistan Stajyer Hava Trafik Kontrolörü Giriş Sınavı 30.11.2020
    Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansından BEBKA Personel Alımı 18.12.2020
    Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı 30.11.2020
    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından Sözleşmeli Personel Alımı 01.12.2020
    Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından Serbest Meslek Mensupluğu Sınavı 11.12.2020
    Çorum Belediye Başkanlığındanİlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 08.01.2021


    İçişleri Bakanlığından Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Sınav İlanı 29.11.2020
    Karacadağ Kalkınma Ajansından Personel Alımı Sınavı 15.12.2020
    Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 18.12.2020
    Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından Memur Alımı 25.12.2020
    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından İtfaiye Eri Alımı 03.01.2021
    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden Tapu Ve Kadastro Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 04.12.2020

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    Haberler Memurlar KPSS şartsız sınavsız 4000-5000 bin TL maaşla onlarca şehre personel alımı devam ediyor