KPSS şartsız sınavsız 4000-5000 bin TL maaşla onlarca şehre personel alımı devam ediyor



Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden Asistan Stajyer Hava Trafik Kontrolörü Giriş Sınavı 30.11.2020

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansından BEBKA Personel Alımı 18.12.2020

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı 30.11.2020

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından Sözleşmeli Personel Alımı 01.12.2020

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından Serbest Meslek Mensupluğu Sınavı 11.12.2020

Çorum Belediye Başkanlığındanİlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 08.01.2021