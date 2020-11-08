4.000 TL maaşla kamuya Kasım ayı personel alımı başvuru ilanları belli oldu

O illerimizde oturanlara güzel haber personel alım ilanları açıklandı. 4.000-4.500 TL maaşla kamuya Kasım ayı personel alımı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Belediye başkanlıkları bünyesine en az ilkokul mezunları arasından personel, işçi ve memur alımı yapılacağına yer verildi. Başvurular başladı ve devam ediyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de