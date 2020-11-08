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    • 15.11.2020 12:58
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    4.000 TL maaşla kamuya Kasım ayı personel alımı başvuru ilanları belli oldu

    'da kamu ilanları kısmında yayımlanan ilanlara baktığımızda aşağıdaki pozisyonlara personel ve işçi alımı yapıldığı görülüyor. İŞKUR kayıt işlemlerinizi üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

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    4.000-4.500 TL maaşla kamuya Kasım ayı personel alımı başvuru şartları!

    O illerimizde oturanlara güzel haber personel alım ilanları açıklandı. 4.000-4.500 TL maaşla kamuya Kasım ayı personel alımı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Belediye başkanlıkları bünyesine en az ilkokul mezunları arasından personel, işçi ve memur alımı yapılacağına yer verildi. Başvurular başladı ve devam ediyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de

    8 KASIM ALIM YAPILAN KADROLAR VE İLANLAR

    Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020
    Isparta Ertokuş Hazır Beton Tic. Ltd. Şti. 15.11.2020
    Ankara TÜBİTAK Uzman Uzman Yard. Alım İlanı 16.11.2020
    Giresun Espiye Enerji İnş. Nak. Taah. Sos. Hiz. Tic. A.Ş. 13.11.2020
    Kastamonu Çatalzeytin SYDV 09.11.2020
    İstanbul Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. 08.11.2020
    Kütahya Hisarcık SYDV Pers. Alımı 13.11.2020
    Yalova Armutlu Beld. Pers. Ltd. Şti. 08.11.2020
    Isparta Güneykent Beld. San. Tic. Ltd. Şti. 09.11.20200


    Muğla Bağyaka Maden Suyu Kaplıca İşl. Tur. Tic. A.Ş. 09.11.2020
    Burdur Karbel Tar. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti 09.11.2020
    İzmir İzenerji İns. Kay. Bak.Onarım Enj.Güv.Kiz.İlç.ve Tur.san.Tic. A.Ş. 09.11.2020
    Çorum Mecitözü Bel.Per.Limt.Şirketi.13.11.2020
    Tokat Horoz Tepesi.İnş.San.Tic.Ltd.Şti.08.11.2020
    Çanakkale Kentsel Hiz. Tic. San. A.Ş. 11.11.2020
    İstanbul Gopaş Pers. Alımı 08.11.2020
    Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğü İşçi Alımı 13.11.2020
    Bitlis Kavakbaşı Beld. Pers. Ltd. Şti. 09.11.2020
    Van Mavi Edremit Peyzaj San. Tic. A.Ş. 09.11.2020


    Van Tuşba Kent Hiz. A.Ş. 09.11.2020
    Kastamonu Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Pers. Alımı 29.11.2020
    Mersin Toroslar Beld. Pers. Ltd. Şti. 08.11.2020
    Eskişehir Espark Temz. A.Ş. 08.11.2020
    Çorum Ortaköy Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 20.11.2020
    Sivas İmranlı KHGB Pers. Alımı 12.11.2020
    Erzurum Tekman Beld. Pers. Ltd. Şti. 10.11.2020
    Çorum Kargı Beld. Pers. Ltd. Şti. 09.11.2020
    Konya Çeltik Beld. Pers. Ltd. Şti. 13.11.2020
    İstanbul İston Tic. A.Ş. 09.11.2020
    Antalya Falez Çev. Ynt. Dnş. Tur. Tic. A.Ş. 08.11.2020
    Yalova Sos. Esenlik Sağ. Hiz. Tic. A.Ş. 09.11.2020
    Kocaeli Belde A.Ş. Pers. Alımı 09.11.2020
    Antalya Demre Hiz. Ltd. Şti. 09.11.2020

    Ordu Kabadüz SYDV Pers. Alımı 13.11.2020
    Bartın Amatris Gıda Tur. İnş. Tic. Ltd. Şti. 08.11.2020
    Eskişehir Espark Temz. A.Ş. 09.11.2020
    Bartın Gıda İnş. Peyzaj Tur. Nak. Eğit. Akaryakıt Tem. San. ve Ltd. Şti. 09.11.2020
    Kocaeli TÜBİTAK-MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsü Pers. Alımı 30.11.2020
    Antalya Falez Çev. Ynt. Dnş. San. Tic. A.Ş. 09.11.2020
    Antalya Falez Yön. Tic. A.Ş. 09.11.2020
    Adana Seyhan İmar İnş. Tic. A.Ş. 10.11.2020
    Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 15.11.2020
    Bursa Mustafakemalpaşa Tur. Tes. İşl. Tic. Ltd. Şti. 09.11.2020
    Muğla Datça Beld. Pers. Ltd. Şti. 13.11.2020
    Kahramanmaraş Nurhak SYDV Pers. Alımı 16.11.2020

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    Haberler Memurlar 4.000 TL maaşla kamuya Kasım ayı personel alımı başvuru ilanları belli oldu