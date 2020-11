4.000 TL maaşla kamuya Kasım ayı personel alımı başvuru ilanları belli oldu

Van Tuşba Kent Hiz. A.Ş. 09.11.2020

Kastamonu Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Pers. Alımı 29.11.2020

Mersin Toroslar Beld. Pers. Ltd. Şti. 08.11.2020

Eskişehir Espark Temz. A.Ş. 08.11.2020

Çorum Ortaköy Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 20.11.2020

Sivas İmranlı KHGB Pers. Alımı 12.11.2020

Erzurum Tekman Beld. Pers. Ltd. Şti. 10.11.2020

Çorum Kargı Beld. Pers. Ltd. Şti. 09.11.2020

Konya Çeltik Beld. Pers. Ltd. Şti. 13.11.2020

İstanbul İston Tic. A.Ş. 09.11.2020

Antalya Falez Çev. Ynt. Dnş. Tur. Tic. A.Ş. 08.11.2020

Yalova Sos. Esenlik Sağ. Hiz. Tic. A.Ş. 09.11.2020

Kocaeli Belde A.Ş. Pers. Alımı 09.11.2020

Antalya Demre Hiz. Ltd. Şti. 09.11.2020