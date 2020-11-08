4.000 TL maaşla kamuya Kasım ayı personel alımı başvuru ilanları belli oldu

O illerimizde oturanlara güzel haber personel alım ilanları açıklandı. 4.000-4.500 TL maaşla kamuya Kasım ayı personel alımı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Belediye başkanlıkları bünyesine en az ilkokul mezunları arasından personel, işçi ve memur alımı yapılacağına yer verildi. Başvurular başladı ve devam ediyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
8 KASIM ALIM YAPILAN KADROLAR VE İLANLAR
Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020
Isparta Ertokuş Hazır Beton Tic. Ltd. Şti. 15.11.2020
Ankara TÜBİTAK Uzman Uzman Yard. Alım İlanı 16.11.2020
Giresun Espiye Enerji İnş. Nak. Taah. Sos. Hiz. Tic. A.Ş. 13.11.2020
Kastamonu Çatalzeytin SYDV 09.11.2020
İstanbul Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. 08.11.2020
Kütahya Hisarcık SYDV Pers. Alımı 13.11.2020
Yalova Armutlu Beld. Pers. Ltd. Şti. 08.11.2020
Isparta Güneykent Beld. San. Tic. Ltd. Şti. 09.11.20200
Muğla Bağyaka Maden Suyu Kaplıca İşl. Tur. Tic. A.Ş. 09.11.2020
Burdur Karbel Tar. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti 09.11.2020
İzmir İzenerji İns. Kay. Bak.Onarım Enj.Güv.Kiz.İlç.ve Tur.san.Tic. A.Ş. 09.11.2020
Çorum Mecitözü Bel.Per.Limt.Şirketi.13.11.2020
Tokat Horoz Tepesi.İnş.San.Tic.Ltd.Şti.08.11.2020
Çanakkale Kentsel Hiz. Tic. San. A.Ş. 11.11.2020
İstanbul Gopaş Pers. Alımı 08.11.2020
Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğü İşçi Alımı 13.11.2020
Bitlis Kavakbaşı Beld. Pers. Ltd. Şti. 09.11.2020
Van Mavi Edremit Peyzaj San. Tic. A.Ş. 09.11.2020
Van Tuşba Kent Hiz. A.Ş. 09.11.2020
Kastamonu Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Pers. Alımı 29.11.2020
Mersin Toroslar Beld. Pers. Ltd. Şti. 08.11.2020
Eskişehir Espark Temz. A.Ş. 08.11.2020
Çorum Ortaköy Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 20.11.2020
Sivas İmranlı KHGB Pers. Alımı 12.11.2020
Erzurum Tekman Beld. Pers. Ltd. Şti. 10.11.2020
Çorum Kargı Beld. Pers. Ltd. Şti. 09.11.2020
Konya Çeltik Beld. Pers. Ltd. Şti. 13.11.2020
İstanbul İston Tic. A.Ş. 09.11.2020
Antalya Falez Çev. Ynt. Dnş. Tur. Tic. A.Ş. 08.11.2020
Yalova Sos. Esenlik Sağ. Hiz. Tic. A.Ş. 09.11.2020
Kocaeli Belde A.Ş. Pers. Alımı 09.11.2020
Antalya Demre Hiz. Ltd. Şti. 09.11.2020
Ordu Kabadüz SYDV Pers. Alımı 13.11.2020
Bartın Amatris Gıda Tur. İnş. Tic. Ltd. Şti. 08.11.2020
Eskişehir Espark Temz. A.Ş. 09.11.2020
Bartın Gıda İnş. Peyzaj Tur. Nak. Eğit. Akaryakıt Tem. San. ve Ltd. Şti. 09.11.2020
Kocaeli TÜBİTAK-MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsü Pers. Alımı 30.11.2020
Antalya Falez Çev. Ynt. Dnş. San. Tic. A.Ş. 09.11.2020
Antalya Falez Yön. Tic. A.Ş. 09.11.2020
Adana Seyhan İmar İnş. Tic. A.Ş. 10.11.2020
Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 15.11.2020
Bursa Mustafakemalpaşa Tur. Tes. İşl. Tic. Ltd. Şti. 09.11.2020
Muğla Datça Beld. Pers. Ltd. Şti. 13.11.2020
Kahramanmaraş Nurhak SYDV Pers. Alımı 16.11.2020