Ekim ayının son günlerini geride bırakırken her gün yüzlerce ilan yayınlanan İŞKUR üzerinden belediyeler de kendi alımlarını yayınlamaya devam ediyor. İş arayanların İŞKUR'a kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.