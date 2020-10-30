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    • 18.12.2020 13:54
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    31 Ekim belediyelere büro, güvenlik görevlisi ve diğer kadrolarda personel alımı

    31 Ekim kurum dışı iş ilanları: Farklı belediyeler farklı kadroda çok sayıda personel alımı gerçekleştiriyor. Alımlarla ilgili kadro dağılımı ve başvuru koşullarını haberimizde derledik. İş arayan vatandaşlar, İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanları sıklıkla takip ediyor.

    takvim.com.tr
    Belediyelere büro, güvenlik görevlisi ve diğer kadrolarda personel alınacak!

    Ekim ayının son günlerini geride bırakırken her gün yüzlerce ilan yayınlanan İŞKUR üzerinden belediyeler de kendi alımlarını yayınlamaya devam ediyor. İş arayanların İŞKUR'a kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.

    30 EKİM PERSONEL ALIM İLANLARI

    Denizli Müze Müdürlüğü Pers. Alımı 30.10.2020
    Kocaeli TÜBİTAK TÜSSİDE Arge Pers. Alımı 30.10.2020
    Kocaeli TÜBİTAK TÜSSİDE Pers. Alımı 30.10.2020
    Aydın NYSA Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 30.11.2020
    Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020
    Ankara TÜBİTAK 02.11.2020
    Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM 04.11.2020
    Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Per. A.Ş. 06.11.2020
    Konya Mevlana Kalkınma Ajansı 06.11.2020
    Çanakkale Bozcaada Mahalli İdare Pers. Ltd. Şti. 02.11.2020
    Isparta Ertokuş Hazır Beton Tic. Ltd. Şti. 15.11.2020
    İstanbul Şehir Hatları Turz. Tic. A.Ş. 30.10.2020
    Tokat Niksar SYDV Pers. Alımı 30.10.2020
    Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 31.10.2020
    İstanbul Esper Esenler Beld. Pers. A.Ş. 30.10.2020
    Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 30.10.2020
    Muğla Marmaris Belediyesi Per. A.Ş. 30.10.2020
    İstanbul Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Terör Mağduru Alım İlanı 06.11.2020
    Bursa GEMTAŞ Gemlik İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 01.11.2020
    Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 01.11.2020
    Ankara TÜBİTAK Uzman Uzman Yard. Alım İlanı 16.11.2020
    Burdur Tefenni Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 02.11.2020
    İzmir İzdoğa Tic. San. A.Ş. 31.10.2020


    Ordu Çaybel Danışmanlık Taah. İnş. San. Tic .A.Ş. 31.10.2020
    İzmir Çibel Tem. Hizm. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. 30.10.2020
    Giresun Espiye Enerji İnş. Nak. Taah. Sos. Hiz. Tic. A.Ş. 13.11.2020
    Eskişehir Espark Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temz. A.Ş. 30.10.2020
    Kastamonu Pınarbaşı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 02.11.2020
    Amasya Gümüşhacıköy Belediyesi Per. Ltd. Şti. 01.11.2020
    İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 30.10.2020
    Çanakkale Ayvacık Belediyesi Personel Ltd.Şti. 02.11.2020
    Kırıkkale Delice Belediyesi Per. Ltd. Şti. 31.10.2020
    Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 06.11.2020
    Aydın Çipaş Çine Gıda San. Tic. A.Ş. 02.11.2020
    Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı 02.11.2020
    Antalya Demre Hizmet Ltd. Şti. 02.11.2020
    İzmir Urit Urla İnşaat Tur. İns. Kayn. San. Tic. Ltd. Şti. 06.11.2020
    Giresun Görbel İnş. Güv. Taah. Nak. Tur. San. Tic. A.Ş. 30.10.2020
    Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Personel A.Ş. 02.11.2020


    Çorum Osmancık Belediyesi Personel Ltd. Şti. 02.11.2020
    Bursa Gürsu Modern A.Ş. 01.11.2020
    İstanbul Estur Tic. A.Ş. 31.10.2020
    İstanbul Estur San. Tic. A.Ş. Engelli Alım İlanı 31.10.2020
    Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 02.11.2020
    Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş. 31.10.2020
    Mersin Büyükşehir İmar İnş. Elekt. Ürt. Özel Güv. Hizm. San.ve Tic. A.Ş. 31.10.2020
    Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Per. A.Ş. 06.11.2020
    Kocaeli Bekaş Tic. A.Ş. 01.11.2020
    İzmir İzenerji İns.Kaynk. San.Tic. A.Ş. 04.11.2020
    Çorum Osmancık Belediyesi Personel Ltd. Şti. 03.11.2020
    Antalya Falez Çevre Ynt. Dnş. Tur. İnş. San. Tic. A.Ş. 01.11.2020
    Antalya Demre Hizmet Ltd. Şti. 02.11.2020 (1)
    Diyarbakır İçkale Artuklu Sarayı Kazı Başkanlığı 02.11.2020

    İlanlara erişim: https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/
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    Haberler Memurlar 31 Ekim İŞKUR belediyelere büro, güvenlik görevlisi ve diğer kadrolarda personel alımı