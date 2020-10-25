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    • 01.11.2020 09:17
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    3.500-4.000 bin TL maaşla kamuya personel alımı başvuruları devam ediyor! O şehirlerde başladı

    Türkiye İş Kurumu kurumu resmi adresi Kurum Dışı Kamu İşçisi Alımı İlanları kısmı üzerinden duyurular yayımlandı. Yayımlanan ilanlara baktığımızda belediyeler, belediye bünyesindeki şirketlere, kamu şirketlerine ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na i ve kamu işçisi alımı yapılacağına yer verildi.

    takvim.com.tr
    3.500-4.000 bin TL maaşla kamuya personel alımları

    O illerde yaşayanlar 3.500-4.000 bin TL maaşla kamuya personel alımları yapılıyor. Belediye başkanlıkları bünyesine en az ilkokul mezunları arasından personel, işçi ve memur alımı yapılacağına yer verildi.

    İLAN METİNLERİ

    İlan metinlerine baktığımızda aşağıdaki kamu kurumlarına personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi:

    Manisa Besot Tic. A.Ş. 27.10.2020

    Zonguldak Karapınar Beld. Pers. Ltd. Şti. 26.10.2020

    Isparta Ertokuş Hazır Beton Tic. Ltd. Şti. 15.11.2020

    İstanbul Şehir Hatları Turz. Tic. A.Ş. 30.10.2020

    Eskişehir Espark Temz. A.Ş. 24.10.2020

    Afyonkarahisar Sultandağı Soğuk Hava Deposu Ltd. Şti. 27.10.2020

    Tokat Niksar SYDV Pers. Alımı 30.10.2020

    Muğla Stratonikeia ve Lagina Kazı Başk. Pers. Alımı 26.10.2020

    Sivas İmranlı Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 26.10.2020

    İstanbul Gopkent Yönetim A.Ş. 27.10.2020

    Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 31.10.2020

    İzmir İzenerji İnsan Kayn.Bak.Onarım San.Tic.A.Ş28.10.2020

    İzmir Mimas Bel. gıda Turm. İnşaat. San.Tic.A.Ş.26.10.2020

    Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret ve Sanayi A.Ş.24.10.2020

    Bitlis Mutki Belediyesi Personel Limited Şirketi.27.10.2020

    Kocaeli Belde Özel Sağ.ve Eğt.Hizm.Sos.Hiz.Gıda ve İht.Mad.Paz.ve Tic.A.Ş.26.10.2020

    Adana Seyhan İmar İnşaat Kültür Sağlık Tic. A.Ş.26.10.2020

    Mersin Büyükşehir İmar İnş.Elek.Ürt.Özel Güv.Hizm.San. ve Tic.A.Ş.24.10.2020

    İzmir Karaburun Beld. Pers. Ltd. Şti. 27.10.2020

    Kayseri Hacılar İmar İnş. Tur. San. Tic. A.Ş. 24.10.2020

    İstanbul Esper Esenler Beld. Pers. A.Ş. 30.10.2020

    Osmaniye Kadirli Beld. Org. İmar İnş. Tic. Ltd. Şti. 26.10.2020

    Denizli Pamukkale SYDV Pers. Alımı 26.10.2020

    Giresun Orbel Madencilik Petr. San. Tic. A.Ş. 24.10.2020

    Mersin Erdemli Pers. A.Ş. 27.10.2020

    Afyokarahisar Üç Hilal İnş. Temz. Tic. Ltd. Şti. 27.10.2020

    Mersin Erdemli Personel A.Ş. 27.10.2020

    İzmir Ödemiş Beld. Pers. Ltd. Şti. 28.10.2020

    Aydın Germencik AKN Turz. İnş. Tic. Ltd. Şti. 24.10.2020

    Antalya Aksu Beld. Pers. A.Ş. 25.10.2020

    Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 30.10.2020

    Denizli Müze Müdürlüğü Pers. Alımı 30.10.2020

    Kocaeli TÜBİTAK TÜSSİDE Arge Pers. Alımı 30.10.2020

    Kocaeli TÜBİTAK TÜSSİDE Pers. Alımı 30.10.2020

    Aydın NYSA Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 30.11.2020

    Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020

    Ankara TÜBİTAK 02.11.2020

    Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM 04.11.2020

    Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Per. A.Ş. 06.11.2020

    Konya Mevlana Kalkınma Ajansı 06.11.2020

    Konya Yunak Belediyesi Personel Hiz.Limited Şirketi 25.10.2020

    Mersin SELTAŞ İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 24.10.2020

    Malatya Doğanyol Tic.A.Ş.26.10.2020

    Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 25.10.2020

    Aydın Kuyucak Beld. Pers. Ltd. Şti. ENGELLİ Pers. Alımı 25.10.2020

    Afyonkarahisar Üç Hilal İnş. Temz. Tic. Ltd. Şti. 26.10.2020

    Manisa Besot Beld. Ulş. San. Tic. A.Ş. 26.10.2020

    İzmir İzenerji Turz. Tic. A.Ş. 24.10.2020

    Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 29.10.2020

    Çanakkale Bozcaada Mahalli İdare Pers. Ltd. Şti. 02.11.2020
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    Haberler Memurlar 3.500-4.000 bin TL maaşla kamuya personel alımı başvuruları devam ediyor! O şehirlerde başladı