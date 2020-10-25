3.500-4.000 bin TL maaşla kamuya personel alımı başvuruları devam ediyor! O şehirlerde başladı

O illerde yaşayanlar 3.500-4.000 bin TL maaşla kamuya personel alımları yapılıyor. Belediye başkanlıkları bünyesine en az ilkokul mezunları arasından personel, işçi ve memur alımı yapılacağına yer verildi.
İLAN METİNLERİ
İlan metinlerine baktığımızda aşağıdaki kamu kurumlarına personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi:
Manisa Besot Tic. A.Ş. 27.10.2020
Zonguldak Karapınar Beld. Pers. Ltd. Şti. 26.10.2020
Isparta Ertokuş Hazır Beton Tic. Ltd. Şti. 15.11.2020
İstanbul Şehir Hatları Turz. Tic. A.Ş. 30.10.2020
Eskişehir Espark Temz. A.Ş. 24.10.2020
Afyonkarahisar Sultandağı Soğuk Hava Deposu Ltd. Şti. 27.10.2020
Tokat Niksar SYDV Pers. Alımı 30.10.2020
Muğla Stratonikeia ve Lagina Kazı Başk. Pers. Alımı 26.10.2020
Sivas İmranlı Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 26.10.2020
İstanbul Gopkent Yönetim A.Ş. 27.10.2020
Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 31.10.2020
İzmir İzenerji İnsan Kayn.Bak.Onarım San.Tic.A.Ş28.10.2020
İzmir Mimas Bel. gıda Turm. İnşaat. San.Tic.A.Ş.26.10.2020
Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret ve Sanayi A.Ş.24.10.2020
Bitlis Mutki Belediyesi Personel Limited Şirketi.27.10.2020
Kocaeli Belde Özel Sağ.ve Eğt.Hizm.Sos.Hiz.Gıda ve İht.Mad.Paz.ve Tic.A.Ş.26.10.2020
Adana Seyhan İmar İnşaat Kültür Sağlık Tic. A.Ş.26.10.2020
Mersin Büyükşehir İmar İnş.Elek.Ürt.Özel Güv.Hizm.San. ve Tic.A.Ş.24.10.2020
İzmir Karaburun Beld. Pers. Ltd. Şti. 27.10.2020
Kayseri Hacılar İmar İnş. Tur. San. Tic. A.Ş. 24.10.2020
İstanbul Esper Esenler Beld. Pers. A.Ş. 30.10.2020
Osmaniye Kadirli Beld. Org. İmar İnş. Tic. Ltd. Şti. 26.10.2020
Denizli Pamukkale SYDV Pers. Alımı 26.10.2020
Giresun Orbel Madencilik Petr. San. Tic. A.Ş. 24.10.2020
Mersin Erdemli Pers. A.Ş. 27.10.2020
Afyokarahisar Üç Hilal İnş. Temz. Tic. Ltd. Şti. 27.10.2020
Mersin Erdemli Personel A.Ş. 27.10.2020
İzmir Ödemiş Beld. Pers. Ltd. Şti. 28.10.2020
Aydın Germencik AKN Turz. İnş. Tic. Ltd. Şti. 24.10.2020
Antalya Aksu Beld. Pers. A.Ş. 25.10.2020
Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 30.10.2020
Denizli Müze Müdürlüğü Pers. Alımı 30.10.2020
Kocaeli TÜBİTAK TÜSSİDE Arge Pers. Alımı 30.10.2020
Kocaeli TÜBİTAK TÜSSİDE Pers. Alımı 30.10.2020
Aydın NYSA Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 30.11.2020
Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020
Ankara TÜBİTAK 02.11.2020
Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM 04.11.2020
Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Per. A.Ş. 06.11.2020
Konya Mevlana Kalkınma Ajansı 06.11.2020
Konya Yunak Belediyesi Personel Hiz.Limited Şirketi 25.10.2020
Mersin SELTAŞ İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 24.10.2020
Malatya Doğanyol Tic.A.Ş.26.10.2020
Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 25.10.2020
Aydın Kuyucak Beld. Pers. Ltd. Şti. ENGELLİ Pers. Alımı 25.10.2020
Afyonkarahisar Üç Hilal İnş. Temz. Tic. Ltd. Şti. 26.10.2020
Manisa Besot Beld. Ulş. San. Tic. A.Ş. 26.10.2020
İzmir İzenerji Turz. Tic. A.Ş. 24.10.2020
Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 29.10.2020
Çanakkale Bozcaada Mahalli İdare Pers. Ltd. Şti. 02.11.2020