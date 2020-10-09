Özellikle İŞKUR üzerinden açıklanan ilanlara bakarsak Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri, Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri, Elektrik Teknikeri, Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri, Satış Temsilcisi / Plasiyer kadrolarına personel alımı yapılacağı görülmekte. Türk Telekom Anonim Şirketi ile Türk Telekom bayisine yapılan personel alımlarına başvurular internet üzerinden alınıyor.