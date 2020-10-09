Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 09.10.2020 09:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.11.2020 14:34
    ABONE OL

    4000-8000 bin TL maaş: en az lise mezunu personel alımı

    genelinde personel alımlarına devam ediyor. Türk Telekom personel alım ilanlarına başvuru yapacak adaylarda bazın şartlar arıyor. Türk Telekom'un alım yapacağı kadrolar ve ilan detayları sayfamızda verdik.

    takvim.com.tr
    4-8 bin TL maaş: Türk Telekom en az lise mezunu personel alımı...

    Özellikle İŞKUR üzerinden açıklanan ilanlara bakarsak Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri, Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri, Elektrik Teknikeri, Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri, Satış Temsilcisi / Plasiyer kadrolarına personel alımı yapılacağı görülmekte. Türk Telekom Anonim Şirketi ile Türk Telekom bayisine yapılan personel alımlarına başvurular internet üzerinden alınıyor.

    İŞKUR'DA AÇIKLANDI

    Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden yayımlanan personel alımlarına baktığımızda , farklı kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı yapıldığı görüldü. Türk Telekom Anonim Şirketi ile Türk Telekom bayisine yapılan personel alımlarına başvurular internet üzerinden alınıyor.

    BAŞVURU KADROLARI

    Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri

    Geçici süreli istihdam edilmek üzere, 30 yaşını aşmamış, ilgili bölümlerden mezun personel aranmaktadır.

    Adayların telefonla randevu alarak iş görüşmesine gitmesi gerekmektedir.

    Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri

    Geçici süreli istihdam edilmek üzere, 30 yaşını aşmamış, ilgili bölümlerden mezun personel aranmaktadır.

    Adayların telefonla randevu alarak iş görüşmesine gitmesi gerekmektedir.

    Elektrik Teknikeri

    Geçici süreli istihdam edilmek üzere, 30 yaşını aşmamış, ilgili bölümlerden mezun personel aranmaktadır.

    Adayların telefonla randevu alarak iş görüşmesine gitmesi gerekmektedir.

    Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri

    Geçici süreli istihdam edilmek üzere, 30 yaşını aşmamış, ilgili bölümlerden mezun personel aranmaktadır.

    Adayların telefonla randevu alarak iş görüşmesine gitmesi gerekmektedir.

    Elektronik Teknolojisi Teknikeri

    Geçici süreli istihdam edilmek üzere, 30 yaşını aşmamış, ilgili bölümlerden mezun personel aranmaktadır.

    Adayların telefonla randevu alarak iş görüşmesine gitmesi gerekmektedir.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Memurlar 4000-8000 bin TL maaş: Türk Telekom en az lise mezunu personel alımı