Özellikle İŞKUR üzerinden açıklanan ilanlara bakarsak Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri, Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri, Elektrik Teknikeri, Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri, Satış Temsilcisi / Plasiyer kadrolarına personel alımı yapılacağı görülmekte. Türk Telekom Anonim Şirketi ile Türk Telekom bayisine yapılan personel alımlarına başvurular internet üzerinden alınıyor.
İŞKUR'DA AÇIKLANDI
Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden yayımlanan personel alımlarına baktığımızda , farklı kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı yapıldığı görüldü. Türk Telekom Anonim Şirketi ile Türk Telekom bayisine yapılan personel alımlarına başvurular internet üzerinden alınıyor.
BAŞVURU KADROLARI
Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri
Geçici süreli istihdam edilmek üzere, 30 yaşını aşmamış, ilgili bölümlerden mezun personel aranmaktadır.
Adayların telefonla randevu alarak iş görüşmesine gitmesi gerekmektedir.
Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri
Geçici süreli istihdam edilmek üzere, 30 yaşını aşmamış, ilgili bölümlerden mezun personel aranmaktadır.
Adayların telefonla randevu alarak iş görüşmesine gitmesi gerekmektedir.
Elektrik Teknikeri
Geçici süreli istihdam edilmek üzere, 30 yaşını aşmamış, ilgili bölümlerden mezun personel aranmaktadır.
Adayların telefonla randevu alarak iş görüşmesine gitmesi gerekmektedir.
Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri
Geçici süreli istihdam edilmek üzere, 30 yaşını aşmamış, ilgili bölümlerden mezun personel aranmaktadır.
Adayların telefonla randevu alarak iş görüşmesine gitmesi gerekmektedir.
Elektronik Teknolojisi Teknikeri
Geçici süreli istihdam edilmek üzere, 30 yaşını aşmamış, ilgili bölümlerden mezun personel aranmaktadır.
Adayların telefonla randevu alarak iş görüşmesine gitmesi gerekmektedir.