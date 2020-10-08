BANKA PERSONELİ NASIL OLUNUR?

Bankacılık sektöründe deneyimsiz banka personeli, temel olarak bankacılık sektöründe herhangi bir profesyonel çalışma deneyimi bulunmayan kişiler olarak değerlendirilmektedir. Genel olarak yeni mezun olan üniversite ve lise öğrencilerini kapsamaktadır. Lise ve lisans düzeyindeki Bankacılık bölümlerinde okuyan stajyer olarak bankalarda çalışmalarından dolayı az miktarda da olsa belirli bir seviyede profesyonel iş deneyimine sahiptir. Ancak bankalar açısından söz konusu kişiler içinde deneyimsiz tanımlaması gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda da okuldan yeni mezun olmuş ve daha hiçbir bankada çalışmamışsanız deneyimsiz personel olarak görülürsünüz.

Bankalar tarafından ağırlıklı olarak personel alımları merkez ve taşra teşkilatlarında mevcut olan gereksinimlere göre gerçekleştirilmektedir. Bankanın yıllık büyüme hızı, açılacak yeni şubeleri ve mevcut şube sayısı gibi kriterlere göre İnsan Kaynakları departmanı tarafından belirlenmektedir. Bankalar özellikle deneyimsiz yeni mezunlar açısından kadro oluşturarak, deneyim kazanmalarına yardımcı olmaktadır. Günümüzde banka personel alımı gerçekleştireceği personeller için farklı kaynaklardan yararlanarak, istihdam gerçekleştirmektedir.