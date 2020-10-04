İŞKUR TYP BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İŞKUR TYP başvuru tarihleri illere göre değişiklik gösteriyor. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar, sonuçları heyecanla bekliyor.

Hak kazanan adaylar bazı ilanlar için noter kurası ile bazı ilanlar için ise liste yöntemi ile belirlenecek. Başvuru yaptığınız ilana tıklayarak seçim tarihlerini öğrenebilirsiniz.

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