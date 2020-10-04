Okulların açılmasıyla birlikte okullara temizlik güvenlik ve bakım onarım elemanı alımı için başvrular 18 Eylül'de sona ermişti. Türkiye İş Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında Türkiye genelindeki okullara on binlerce personel alımı yaptı.
KURA İLE SONUÇLAR BELİRLENECEK
TYP ilanlarına başvuru yapan adaylar, kuraya tabi tutulacak. Kuraya tabi tutulan adaylardan ASİL ve YEDEK listeler belirlenecek.
ASİL adaylar, TYP ilanını kazanan ve göreve başlayacak adaylardır. ASİL olarak kazanan adaylardan evrak teslimi yapmayanların yerine YEDEK adaylar çağrılacak.
EVRAK TESLİMİ
TYP sonucunda asil olarak kazanan adaylar evraklarını teslim edecek. Evraklarını teslim etmeyen adayların yerine YEDEK adaylar çağrılacak.
SONUÇLAR
TYP kura çekimi sonrası sonuçlar İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından açıklanacak.
İŞKUR TYP BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
İŞKUR TYP başvuru tarihleri illere göre değişiklik gösteriyor. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar, sonuçları heyecanla bekliyor.
Hak kazanan adaylar bazı ilanlar için noter kurası ile bazı ilanlar için ise liste yöntemi ile belirlenecek. Başvuru yaptığınız ilana tıklayarak seçim tarihlerini öğrenebilirsiniz.
HANGİ İLLERE ALIM YAPILIYOR?
İŞKUR Typ ilanları şu şekilde:
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirilen okulların güvenliği temizliği ve bakım onarımı konularında kadrolu istihdam gerçekleştirilemeyen alanlar için geçici süredeki personel başvuruları İŞKUR üzerinden online ALO 170 hattından yapılabilecek.