İstihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanların en az yüzde ellisi, yüz yirmi günden az olmamak üzere mesleki eğitim kursu süresi kadar istihdam edilmektedir. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI
Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
15 yaşını tamamlamış olmak,
İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,
Emekli olmamak,
Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,
Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak,
İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,
Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.
Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.
İşbaşı Eğitim Programları
Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır.
İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır.
Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi Kurumumuzdan da kendilerine işyeri bulunmasını talep edebilirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR'dan da talep edebilirler.
GÜNCEL İLANLAR
İŞKUR kurslarının güncel ilanları şu şekilde:
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Mesleki eğitim kursları güncel iş ilanları
Mesleki eğitim kursları güncel iş ilanları
Mesleki eğitim kursları güncel iş ilanları