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    • 04.10.2020 16:53
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    tarafından 2750 - 3000 TL maaşla personel alımı yapılıyor

    Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. açık iş ilanlarına nasıl ulaşılır sorusu iş arayan vatandaşlarca merak edilen konular arasında...

    takvim.com.tr
    2750 - 3000 TL maaşla personel alımı başvuru şartları nedir?

    İstihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanların en az yüzde ellisi, yüz yirmi günden az olmamak üzere mesleki eğitim kursu süresi kadar istihdam edilmektedir. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de

    İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI

    Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
    15 yaşını tamamlamış olmak,
    İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,
    Emekli olmamak,
    Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,
    Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak,
    İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

    Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.

    Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.

    İşbaşı Eğitim Programları

    Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır.

    İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır.

    Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi Kurumumuzdan da kendilerine işyeri bulunmasını talep edebilirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR'dan da talep edebilirler.

    İşbaşı Eğitim Programları İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNCEL İLANLAR

    İŞKUR kurslarının güncel ilanları şu şekilde:

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    Haberler Memurlar İŞKUR tarafından 2750 - 3000 TL maaşla personel alımı yapılıyor