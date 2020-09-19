16 belediyeye 4 bin TL maaşla kadrolu memur alımı

Belediyelere 4000 TL maaşla kadrolu zabıta memuru-memur-teknisyen-itfaiye eri alımları yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar açıklanan ilanlara talep patlaması yaşatıyor. Farklı illerde belediye başkanlıkları bünyesine kadrolu zabıta memuru ve memur alımı yapılacak. KPSS puan şartı ile yapılan belediye memuru alımında başvuru bilgileri haberimizde.
KİMLER ZABITA MEMURU ALIMINA BAŞVURU YAPABİLİR?
Zabıta memuru alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir:
- Türk vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
- İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
- Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe vermek, (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)
- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
ÖZEL ŞARTLAR VE BAŞVURU DETAYLARI
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Muğla Bodrum Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı
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